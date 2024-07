ERIC und PASTA: Innovationsausschuss empfiehlt für zwei Digitalprojekte die Überführung in die Regelversorgung (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) empfiehlt, Ergebnisse aus den abgeschlossenen Projekten ERIC – Enhanced Recovery after Intensive Care und PASTA – Patientenbriefe nach stationären Aufenthalten in die Regelversorgung zu

überführen. Beide Projekte haben ihre jeweiligen neuen Versorgungsansätze erfolgreich erprobt.

Prof. Josef Hecken, Vorsitzender des Innovationsausschusses hierzu: „Wir werden

2022 erstmals eine große Anzahl an abgeschlossenen Projekten haben – sowohl im

Bereich der Versorgungsforschung als auch bei den neuen Versorgungsformen. Zu

Recht sind damit hohe Erwartungen verknüpft. Welche Erkenntnisse wurden

gewonnen, welche Ergebnisse haben das Potenzial, die bisherige Regelversorgung

besser zu machen? Beispielsweise bei den Projekten ERIC und PASTA ist sich der

Innovationsausschuss sicher, dass sie dieses Potenzial haben. Die für die

Überführung in die Regelversorgung zuständigen Institutionen werden von uns

direkt kontaktiert.“

ERIC – Enhanced Recovery after Intensive Care

In Deutschland werden jährlich ca. 2,1 Mio. Menschen intensivmedizinisch

behandelt. Viele davon leiden unter langanhaltenden Folgeschäden wie kognitiven

Einschränkungen und Organschäden. Das Projekt ERIC unter Leitung der Charité -

Universitätsmedizin Berlin, hat erprobt, ob mit Hilfe einer

multiprofessionellen telemedizinischen Visite das Risiko verringert werden

kann, dass solche Langzeitfolgen auftreten. Dafür wurde eine zentrale

E-Health-Plattform aufgebaut, die die Kommunikation und die Datenerfassung der

15 beteiligten Intensivstationen in einem telemedizinischen Zentrum bündelte.

Das Projekt hat sich bereits in der Corona-Pandemie bewährt: Über die

E-Health-Plattform konnte die Charité das neueste Wissen zur

intensivmedizinischen Behandlung von Covid-19 in der Metropolregion

Berlin/Brandenburg unmittelbar und standortunabhängig verfügbar machen. Nach

Abschluss von ERIC zeigte die systematische Auswertung, dass die

telemedizinischen Visiten an den beteiligten Intensivstationen erfolgreich

eingeführt werden konnten. Auch das Ziel, dass die durch die Deutsche

Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin (DIVI) veröffentlichten

intensivmedizinischen Qualitätsindikatoren besser eingehalten werden, wurde

erreicht.

Der Innovationsausschuss spricht sich angesichts der erzielten Erfolge für eine

Überführung der neuen Versorgungsform in die Regelversorgung aus. Die

Gesundheitsministerien der Länder sind daher gebeten zu prüfen, ob in ihrem

Bundesland telemedizinische Visiten auf Intensivstationen etabliert werden

sollten. Darüber hinaus werden die Ergebnisse an den G-BA weitergeleitet –

Anknüpfungspunkt sind hier die Beschlüsse zu Zentrumszuschlägen für

Spezialkliniken, die in einem intensivmedizinischen digital-gestützten

Versorgungsnetzwerk (IDV-Zentren) eingebunden sind. Hinsichtlich der mit der

Regelversorgung verbundenen Vergütungsfragen sieht der Innovationsausschuss

Prüfbedarf bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem GKV-Spitzenverband

und dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus.

Auf der Projektseite ERIC sind der Ergebnisbericht des Projekts, der

Evaluationsbericht und der Beschluss des Innovationsausschusses zu finden.

PASTA – Patientenbriefe nach stationären Aufenthalten

Reguläre Krankenhausbriefe enthalten Informationen, die im Übergang zur

nachfolgenden ambulanten Behandlung wichtig sind. Für die Patientinnen und

Patienten sind diese Briefe jedoch aufgrund der medizinischen Fachbegriffe

häufig unverständlich. Das Projekt PASTA hat deshalb die automatisierte

Erstellung eines zusätzlichen Patientenbriefs erprobt, in dem das

Krankheitsbild und die durchgeführten Untersuchungen patientengerecht erläutert

werden.

Im Projekt wurde erfolgreich eine Software entwickelt, mit der

laienverständliche Patientenbriefe automatisch erstellt werden können. Dass

dies auch im Klinikalltag aufwandsarm funktioniert, konnte im Herzzentrum

Dresden gezeigt werden. Die Evaluation hat erwiesen, dass die Patientenbriefe

einen positiven Einfluss auf die Gesundheitskompetenz haben, vor allem bei

Älteren und chronisch Erkrankten.

Der Innovationsausschuss wird die im Projekt erzielten Erkenntnisse an

verschiedene Institutionen im Gesundheitssystem weitergeben. Dazu gehören

beispielsweise die Vertragspartner des Rahmenvertrags Entlassmanagement. Ziel

ist es, automatisiert erstellte, laienverständliche Patientenbriefe im

Entlassmanagement zu etablieren. Zudem werden die Ergebnisse an den G-BA

weitergeleitet – er wird gebeten zu prüfen, ob die

Qualitätsmanagement-Richtlinie dahingehend weiterentwickelt werden kann.

Auf der Projektseite PASTA sind der Ergebnisbericht des Projekts, der

Evaluationsbericht und der Beschluss des Innovationsausschusses zu finden.

Weitere Ergebnisberichte und Empfehlungen sind auf der Website des

Innovationsausschusses veröffentlicht: Beschlüsse

Hintergrund: Projektförderung durch den Innovationsausschuss

Der G-BA erhielt 2016 vom Gesetzgeber den Auftrag, mit den Mitteln des

Innovationsfonds solche Projekte zu fördern, die über die bisherige regelhafte

Gesundheitsversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland

hinausgehen, und gezielte Impulse für die innovative Weiterentwicklung des

Gesundheitswesens zu geben. Hierfür wurde beim G-BA ein Innovationsausschuss

eingerichtet. Die Mittel werden von den gesetzlichen Krankenkassen und aus dem

Gesundheitsfonds getragen und vom Bundesamt für Soziale Sicherung verwaltet.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 24.01.2022