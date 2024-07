EU-Medizinprodukteverordnung gefährde die Patientenversorgung

Krankenhausgesellschaft sieht dringenden Handlungsbedarf, da die EU-Medizinprodukteverordnung die Versorgung von Patienten gefährde (DKG).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) fordert die Europäische Kommission und deren Präsidentin Ursula von der Leyen auf, dringend die Medical Device Regulation (MDR) – die erst seit einem Jahr geltende Regulierungsverordnung für Medizinprodukte – zu überarbeiten. Die Zeit drängt, denn die neue

Regulierung führt schon jetzt zu einer bedrohlichen Unterversorgung mit dringend benötigten Medizinprodukten. Bereits der Rat der EU-Gesundheitsministerinnen und -minister

am 14. Juni muss für dieses Anliegen genutzt werden. Die DKG appelliert damit

auch an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die Initiative zu ergreifen.

„Gut gemeint ist nicht gut gemacht“, erklärt der DKG-Vorstandsvorsitzende Dr.

Gerald Gaß. „Was zur Sicherung der Medizinproduktequalität im Sinne der

Patientinnen und Patienten gedacht war, hat sich in der Praxis als

bürokratisches Monster entpuppt. Zahlreiche Medizinprodukte hängen nun in der

Bearbeitungsschleife fest, wenn sie die Hersteller nicht gleich vom Markt

genommen haben. Die Folge sind schon jetzt deutlich spürbare und gefährliche

Lieferengpässe in den Krankenhäusern. Wir haben uns deshalb mit einem Brief

gemeinsam mit medizinischen Fachverbänden an die Kommissionspräsidentin und die

Abgeordneten gewandt, um hier schnellstmöglich eine Veränderung zu erreichen“,

so Gaß. Denn die Lieferengpässe führen schon jetzt zu akuten Gefährdungen, etwa

durch fehlende OP-Instrumente, für die es keine oder nur unzureichende

Alternativen gibt. Besonders dramatisch stellt sich die Situation für

Neugeborene mit Herzfehlern dar. Die für sie bislang verwendeten Ballonkatheter

sind bereits vom Markt verschwunden. Die Krankenhäuser sind hier auf

Lagerbestände und eine einzige nur unzureichende Alternative angewiesen. Auch

bei anderen Medizinprodukten versuchen die Kliniken nun so gut es geht ihre

Lagerbestände mit noch auf dem Markt befindlichen Waren zu füllen, da sie

weiter verschärfende Engpässe in den kommenden Monaten befürchten. Hunderte

Produkte sind bereits heute nicht mehr erhältlich, wie eine DKG-Umfrage im

April ergab.

Problematisch ist vor allem, dass bereits zertifizierte Medizinprodukte, bei

denen durch jahrelange Erfahrungen keinerlei Zweifel an ihrer Eignung bestehen,

noch einmal den Zertifizierungsprozess durchlaufen müssen. Hinzu kommt ein

Mangel an ausreichendem Personal bei den Benannten Stellen, die für die

Zertifizierung von Medizinprodukten zuständig sind.

„Die EU-Kommission und die Gesundheitsminister müssen auf diese Missstände

sofort reagieren, sonst gefährden wir akut die Gesundheitsversorgung für

bestimmte Patientinnen und Patienten. Wir benötigen jetzt Ausnahmeregelungen

für bewährte Medizinprodukte und längere Übergangsfristen. Zudem bietet sich

ein Off-Label-Use wie bei Arzneimitteln als Anreizsystem an, damit die

Unternehmen wieder die wirtschaftlich risikobehafteten aber dringend benötigten

Nischenprodukte für sehr kleine Patientengruppen herstellen. Dies gilt

insbesondere für die Kinderversorgung. Dass die EU-Verantwortlichen auf die

Hersteller verweisen, die sich möglicherweise nicht schnell genug auf die neue

Verordnung eingestellt haben, mag teilweise richtig sein. Es hilft aber den

Patientinnen und Patienten nicht, die akut von Lieferschwierigkeiten bedroht

sind“, sagt DKG-Vorstand Gaß.

Quelle: DKG, 09.06.2022