Fachklinik Lenggries: Sieglein, Sieglein an der Wand...

Klarstellung des Bundesverbandes Geriatrie zur Schließung der geriatrischen Reha-Fachklinik Lenggries (Pressemitteilung).

Anlässlich der Schließung der geriatrischen Reha-Fachklinik Lenggries auf Anordnung des Landratsamts in Bad Tölz stellt der Bundesverband Geriatrie klar: „Die Klinik stellt auf ihrer Website die Behauptung auf, dass sie das Qualitätssiegel Geriatrie des Bundesverbandes Geriatrie besitzt. Diese Behauptung ist definitiv unwahr“, sagt Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer des Bundesverbandes Geriatrie.

„Die Reha-Fachklinik Lenggries hat nicht das Zertifizierungsverfahren absolviert, das zur Erlangung des Qualitätssiegels notwendig ist, und kann sich deshalb auch nicht auf die fachliche Qualifikation berufen, die damit verbunden ist.“ Deshalb tauche die Fachklinik auch nicht in der Liste der zertifizierten geriatrischen Einrichtungen auf, die der Bundesverband auf seiner eigenen Webseite führt.

Zertifizierungen des internen Qualitätsmanagementsystems sind für die Rehabilitation in Deutschland gesetzlich verpflichtend. Das Qualitätssiegel Geriatrie ist ein von Experten aus der Geriatrie entwickeltes Zertifizierungsverfahren speziell für geriatrische Einrichtungen, mit dem die erfolgreiche Umsetzung des Qualitätsmanagements (QM) in regelmäßigen Abständen unabhängig nachgewiesen wird. Damit können alle qualitätsorientierten geriatrischen Versorgungseinrichtungen ihre hohe Versorgungsqualität dokumentieren. Herausgebende Stelle ist der Bundesverband Geriatrie, der mit dem Zertifizierungsunternehmen Geri-Zert zusammenarbeitet. Alle geriatrischen Reha-Einrichtungen können das Qualitätssiegel Geriatrie erwerben – sofern sie sich erfolgreich dem damit verbundenen Zertifizierungsverfahren unterziehen. „Bei der geriatrischen Reha-Fachklinik Lenggries war dies nicht der Fall“, schließt van den Heuvel.

Die Einrichtung ist auch kein Mitglied im Bundesverband Geriatrie e. V. Mitglieder des Verbandes müssen vor der Aufnahme einen ca. 25-seitigen Fragebogen als Selbstbewertung einreichen, der im Rahmen einer Begehung vor Ort vor der Aufnahme überprüft wird. Zudem werden jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung acht Mitgliedseinrichtungen ausgelost, die für die Überprüfung im Bestand dieses Verfahren erneut durchlaufen müssen. Diese Art der internen Qualitätssicherung ist im Verbandsbereich einmalig und dokumentiert die Qualitätsorientierung des Verbandes.

Quelle: Pressemitteilung, 03.08.2023