G-BA aktuell Nr. 8/2021 (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Arzneimittel

Austausch von Biologika und Biosimilars: Übersicht für Ärztinnen und Ärzte beschlossen – Apothekenregelungen folgen 2022 Der G-BA hat am 19. November 2021 für Ärztinnen und Ärzte erstmals eine konkrete Übersicht mit Hinweisen zur Austauschbarkeit von Biologika beschlossen. Die neue Anlage

VIIa der Arzneimittel-Richtlinie listet derzeit 26 biotechnologisch hergestellte Wirkstoffe auf und gibt dazu die zugehörigen

Originalprodukte (Referenzarzneimittel) sowie die im Wesentlichen gleichen

Nachahmerpräparate (Biosimilars) an. Damit erhalten Ärztinnen und Ärzte eine

ergänzende Marktübersicht, die ihnen bei der wirtschaftlichen Verordnung von

Biologika hilft. Denn die biologischen Nachahmerpräparate, die nach Ablauf der

Schutzrechte eines Originalproduktes zugelassen werden können, sind in der

Regel deutlich preisgünstiger als die Originale. Auf dieser Grundlage können

Ärztinnen und Ärzte im Rahmen ihrer Verordnung entscheiden, ob ein Austausch

möglich ist; in Einzelfällen, bei denen dies z. B. aufgrund von bekannten

Unverträglichkeiten nicht sinnvoll ist, kann davon abgesehen werden.

Die neue Anlage VIIa enthält alle zugelassenen Biologika, die biotechnologisch

hergestellt werden und zu denen es mindestens ein im Wesentlichen gleiches

biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel (Biosimilar) oder

mehrere Originale und damit gleichzeitig mehrere potentielle

Referenzarzneimittel auf dem deutschen Markt gibt. Die Übersicht wird der G-BA

laufend aktualisieren. Einen abschließenden Charakter hat sie jedoch nicht.

Ärztinnen und Ärzte können bereits verfügbare Biosimilars einbeziehen, auch

wenn sie noch nicht gelistet sind. Die neue Übersicht ergänzt die 2020 vom G-BA

schon beschlossenen Hinweise für eine wirtschaftliche ärztliche Verordnung von

Biologika.

Der jetzt getroffene Beschluss muss noch vom Bundesministerium für Gesundheit

(BMG) geprüft werden und tritt erst nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in

Kraft. Mehr Informationen zur Austauschbarkeit von Biologika und Biosimilars

finden Sie auf der Website des G-BA.

Wichtig: Diese Übersicht gilt nicht für den aut idem-Austausch in Apotheken .

Hierzu wird der G-BA bis spätestens August 2022 gesondert beschließen.

Beschluss vom 19. November 2021

Vergleich neuer Arzneimitteltherapien zur Multiplen Sklerose wird ausgeweitet

Im Auftrag des G-BA vergleicht das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit

im Gesundheitswesen (IQWiG) derzeit den Nutzen von bislang sieben Arzneimitteln

zur Behandlung der Multiplen Sklerose. Erfasst sind die Wirkstoffe Alemtuzumab,

Cladribin, Dimethylfumarat, Fingolimod, Natalizumab, Ocrelizumab und

Teriflunomid. Am 19. November 2021 hat der G-BA den Auftrag noch um Ofatumumab,

Ozanimod und Ponesimod ergänzt, die ähnliche Wirkmechanismen aufweisen wie die

bereits einbezogenen Wirkstoffe.

Untersucht wird der Nutzen für Erwachsene, die trotz vollständiger und

angemessener Behandlung mit mindestens einer krankheitsmodifizierenden Therapie

weiterhin an hochaktiver schubförmig-remittierender Multiplen Sklerose leiden.

Das IQWiG wertet die Ergebnisse in Bezug auf die Sterblichkeit, die

Krankheitslast, die gesundheitsbezogene Lebensqualität und die Nebenwirkungen

vergleichend aus. Alle zehn Therapien sind bislang noch nicht in dieser Breite

miteinander verglichen worden. Bis 31. Mai 2023 soll das IQWiG seine Ergebnisse

vorlegen.

Beschluss vom 19. November 2021

Aktualisierte Ländertabellen in STIKO-Empfehlungen für Reiseimpfungen ändern

Schutzimpfungs-Richtlinie nicht

Aktualsiert die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre Empfehlungen zu

Reiseimpfungen nur bei den Ländertabellen, ergibt sich daraus für der G-BA

keine Änderungsbedarf in der Schutzimpfungs-Richtlinie. Denn die in der

Richtlinie schon seit langem enthaltenen „Hinweise zur Umsetzung“ verweisen

impfende Ärztinnen und Ärzte ohnehin darauf, generell die Länderempfehlungen

der STIKO, der WHO und des Auswärtigen Amtes zu beachten. Mit einem

Nichtänderungsbeschluss zu aktuellen Länderzuordnungen zu Poliomyelitis- und

Gelbfieber-Impfungen stellte der G-BA diesen Sachverhalt noch einmal klar. Der

Beschluss tritt nach Prüfung durch das BMG und Veröffentlichung im

Bundesanzeiger in Kraft.

Nichtänderungsbeschluss vom 19. November 2021

Methodenbewertung

Organisierte Krebsfrüherkennung: Spezifikation zum Datenabgleich mit den

Krebsregistern beauftragt

Ende 2023 sollen erstmals auch Krebsregisterdaten in den organisierten

Krebsfrüherkennungsprogrammen genutzt werden. Der G-BA arbeitet derzeit

intensiv an der Umsetzung dieses Auftrags aus dem Gesetz zur Zusammenführung

von Krebsregisterdaten. Im Zuge dessen beauftragte er jetzt das Institut für

Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (IQTIG) mit einer sogenannten

„technischen Spezifikation“ zur Einbindung von Krebsregisterdaten in die

Evaluation der Programme. Darin wird festgelegt, welche Daten zu Darmkrebs- und

Zervixkarzinomerkrankungen künftig von den Krebsregistern geliefert werden,

welche technischen Anforderungen dabei gelten und wie die Datenflüsse aussehen.

Basis der Auswahl ist die Richtlinie für organisierte Krebsfrüherkennung

(o-KFE-RL).

Die Krebsregister erfassen auf Länderebene alle von Ärztinnen und Ärzten

gemeldeten Daten; von der Diagnose über die einzelnen Behandlungsschritte und

die Nachsorge bis hin zu Rückfällen, Komplikationen und Todesfällen.

Der Abgleich der Früherkennungsprogramme mit einer Auswahl dieser Daten (nach

o-KFE-RL) ist wichtig. Denn nur so zeigt sich, ob die Früherkennung zum

richtigen Zeitpunkt greift, ob Untersuchungsabstände stimmen und ob die

Maßnahmen den teilnehmenden Versicherten einen Überlebensvorteil bringen. Ein

Pseudonymisierungsverfahren wird dabei sicherstellen, dass sich beim

Datenabgleich zwar Fälle zuordnen lassen, aber keine Rückschlüsse auf die

namentliche Identität der Patientinnen und Patienten möglich sind. Ende April

2023 soll die Spezifikation des IQTiG fertig sein. Geplant ist, dass

Krebsregister bis Ende 2023 erste Daten rückwirkend ab dem Erfassungsjahr 2021

dem G-BA zur Auswertung zur Verfügung stellen und ab 2024 jährlich regelmäßig

Daten zur Programmevaluation übermitteln.

Beschluss vom 19. November 2021

Mutterpass in Englisch als Web-Version aktualisiert

Die englische Download-Version des Mutterpasses steht jetzt in aktuellster

Fassung auf der G-BA-Website zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an

Patientinnen ohne Deutschkenntnisse, die jedoch Englisch verstehen. Sie können

auf diese Weise besser nachvollziehen, was im Mutterpass dokumentiert wird und

welche Untersuchungen vorgesehen sind. Der Text ist ein reines Service-Angebot

zum Lesen. Die ärztliche Dokumentation erfolgt ausschließlich in der deutschen

Fassung.

Mutterpass in Englisch, Version Stand August 2021

(pdf 866,66 kB)

Informationen des G-BA zum Mutterpass

Programm zur Früherkennung von Brustkrebs: Evaluationsbericht 2019

veröffentlicht

Ende Oktober hat der G-BA den Evaluationsbericht 2019 zum

Mammographie-Screening-Programm abgenommen und auf seiner Website

veröffentlicht. Die Kooperationsgemeinschaft Mammographie ist beauftragt, das

in Deutschland seit 2009 bestehende Programm zur Früherkennung von Brustkrebs

jährlich zu evaluieren und ihren Bericht zwei Jahre nach Ende des jeweiligen

Evaluationszeitraums dem G-BA zu übermitteln.

Bei der Evaluation wird die Qualität und Effektivität des Programms nach

festgelegten Kriterien wie beispielsweise der Brustkrebsentdeckungsrate oder

der Teilnahmerate untersucht. Der G-BA prüft anhand des Berichts, ob Änderungen

am Brustkrebsfrüherkennungs-Programm notwendig sind und gibt dann den Bericht

zur Veröffentlichung frei. Davon unabhängig hat der G-BA im März 2021 ein

Beratungsverfahren eingeleitet, um die bestehenden Altersgrenzen im

Mammographie-Screening zu überprüfen. Derzeit wird allen Frauen zwischen 50 und

69 Jahren zweijährlich eine Mammographie angeboten. Das Institut für Qualität

und Wirtschaftlichkeit (IQWiG) ist vom G-BA mit der Recherche, Darstellung und

Bewertung des aktuellen medizinischen Wissenstandes beauftragt. Das IQWiG hatte

dazu zuletzt den Berichtplan auf seiner Website veröffentlicht.

Evaluationsbericht 2019

(pdf 2,21 MB)

Weiterführende Informationen im Themenbereich der G-BA-Website unter

Brustkrebs-Früherkennung

NUB-Runde 2021: Informationsübermittlungen zu sechs Methoden mit

Medizinprodukten hoher Risikoklasse an den G-BA

Zu 6 neuen Methoden aus der letzten Antragsrunde für zeitlich befristete

Zusatzentgelte (sogenannte „NUB-Entgelte“) haben Kliniken dem G-BA

Informationen übermittelt. Zum Hintergrund: Sehen Kliniken die Vergütung für

neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) in den bestehenden

Fallpauschalen als nicht hinreichend abgebildet, können sie dafür beim Institut

für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) ein NUB-Entgelt beantragen. Der

Gesetzgeber hat diesem Verfahren bei Methoden mit invasiven Medizinprodukten

außerdem eine G-BA-Bewertung zugeschaltet. Folgende neue Methoden aus der

aktuellen NUB-Runde sind betroffen:

Minimal-invasive, linksventrikuläre Rekonstruktion mittels Verankerungssystem

bei Herzinsuffizienz

Transzervikale Radiofrequenzablation mit intrauteriner Ultraschallführung bei

Uterusmyomen

Endoskopische Injektionsimplantation von 32P-Mikropartikeln bei irresektablen,

lokal fortgeschrittenen Pankreastumoren

Einsatz eines Stentretrievers zur Behandlung des Vasospasmus zerebraler

Arterien nach Subarachnoidalblutung

Transvaskuläre, transkathetergestützte Implantation einer Aortenklappe zur

Behandlung von Aortenklappeninsuffizienz und Aortenklappenstenose

Der G-BA prüft nun, ob die Voraussetzungen für eine Nutzenbewertung erfüllt

sind. Ist dies der Fall, muss er in 3 Monaten seine Bewertung abgeschlossen

haben und klären, ob der Nutzen als hinreichend belegt anzusehen ist. Anders

als bei Richtlinienentscheidungen bewertet er dazu allein auf Basis der vom

Krankenhaus übermittelten Informationen und nicht auf Grundlage einer

systematischen Erfassung und Bewertung der Evidenz.

Wenn noch keine ausreichenden Forschungsergebnisse vorliegen, bringt der G-BA

eine Erprobung auf den Weg. Stellt sich hingegen heraus, dass es bereits

laufende Studien zum Thema gibt, wartet der G-BA die Ergebnisse dieser Studien

ab. In der vergangenen NUB-Runde war dies mehrfach der Fall. Von den insgesamt

8 Bewertungsverfahren aus 2020 konnte der G-BA inzwischen zu 3 bereits laufende

Studien identifizieren, deren Ergebnisse er nutzen will. Mehr zur

G-BA-Bewertung von Methoden mit Risiko-Medizinprodukten (nach § 137h SGB V)

finden Sie hier.

Überblick zu allen § 137h-Verfahren

Qualitätssicherung

Perinatalmedizin: Ergebnisse der Strukturabfrage 2020 veröffentlicht

Ob Krankenhäuser mit perinatalmedizinischen Einrichtungen (Versorgungsstufen I

bis III) im Jahr 2020 die für sie jeweils geltenden Qualitätsanforderung

einhalten konnten, zeigt der neueste Bericht zur Strukturabfrage. Im Auftrag

des G-BA wird er jährlich vom Institut für Qualitätssicherung und Transparenz

im Gesundheitswesen (IQTIG) erstellt. Unter www.perinatalzentren.org ist er

veröffentlicht und zeigt die zusammengefassten Ergebnisse aus 319

Einrichtungen. Die Anforderungen sind in der Qualitätssicherungs-Richtlinie

Früh- und Reifgeborene festgelegt.

Bericht zur Strukturabfrage 2020

Neues Auswertungskonzept zu Strukturabfrage und klärendem Dialog

Der G-BA will systematisch analysieren lassen, wie seine Vorgaben in der

perinatologischen Versorgung umgesetzt werden und welche Hindernisse im Wege

stehen, wenn Kliniken sie nicht einhalten können. Das IQTIG hat dazu ein neues

Auswertungskonzept vorgelegt, das der G-BA jetzt zur Veröffentlichung freigab.

Grundlage sind die Daten aus der Strukturabfrage und dem sogenannten „klärenden

Dialog“ (den Zielvereinbarungsgesprächen mit Perinatalzentren, die

erforderliche Pflegepersonalquoten nicht erreichen). Die erste Auswertung

basiert auf den Daten der Jahre 2019 und 2020 und liegt dem G-BA seit dem 1.

Dezember 2021 vor. Künftig soll jährlich eine Anlyse der Daten aus dem jeweils

zurückliegenden Jahr erfolgen. Mit der Auswertung der Daten aus den Jahren 2017

und 2018 ist bis zum 1. Januar 2022 zu rechnen.

Beschluss vom 19. November 2021

Qualitätskontrollen des Medizinischen Dienstes künftig auch bei Anwendern von

ATMP

Krankenhäuser, die bestimmte Arzneimittel für neuartige Therapien (sogenannte

Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) anwenden, unterliegen strengen

Qualitätsanforderungen. Ob sie diese auch einhalten, wird künftig der

Medizinische Dienst (MD) kontrollieren. Die Regeln dafür beschloss der G-BA am

19. November 2021 in seiner MD-Qualitätskontroll-Richtlinie. Kontrollen sind

demnach bei bestimmten Anlässen, u. a. vor erstmaliger Leistungserbringung,

aber auch bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte möglich. Die Ergebnisse zu

allen geforderten Qualitätsanforderungen fasst der MD am Ende in einem

Kontrollbericht zusammen. Werden die Mindestanforderungen eingehalten, stellt

er zudem eine entsprechende Bescheinigung aus, die die Kliniken zunächst nach

einem Jahr und dann alle zwei Jahre erneuern müssen. Für Krankenhäuser besteht

die Möglichkeit, eine erneute Kontrolle zu beantragen, um die Beseitigung von

möglicherweise festgestellten Mängeln nachzuweisen. Der Beschluss zu den

MD-Kontrollen wird derzeit noch vom BMG geprüft und tritt nach Veröffentlichung

im Bundesanzeiger in Kraft.

Beschluss vom 19. November 2021

Welche Qualitätsanforderungen bei der Anwendung von ATMP gelten, fasst die neue

ATMP Qualitätssicherungs-Richtlinie zusammen. Sie nennt auch alle Anzeige- und

Nachweispflichten sowie alle Folgen, die bei einer Nichterfüllung der

Qualitätsanforderungen greifen. Zusammengeführt sind dort auch die bereits

geltenden Anforderungen an die Anwendung von CAR-T-Zellen bei B-Zell-Neoplasien

und von Onasemnogen-Abeparvovec (Zolgensma) bei spinaler Muskelatrophie.

In eigener Sache

Neue Gebührenordnung für Beratungsanforderungen beschlossen

Zu Beratungen im Vorfeld einer frühen Nutzenbewertung neuer

Arzneimittelwirkstoffe (§ 35a SGB V), für Anträge zur Erprobung (§ 137e SGB V)

und zur Methodenbewertung von Hochrisiko-Medizinprodukten (§ 137h SGB V) hat

der G-BA seine Gebühren angehoben. Der Umfang der Beratungsanforderungen hat

die entstehenden Kosten nicht mehr decken können. Nach wie vor sind die

Gebühren bei allen Verfahren nach Tiefe der Beratungsintensität gestaffelt. Die

geänderte Gebührenordnung wurde vom BMG bereits geprüft und nicht beanstandet;

sie trat am 9. Dezember 2021 nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Beschluss vom 4. November 2021

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 10.12.2021