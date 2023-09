Helios baut klinisches Register für Herzinsuffizienz auf (Pressemitteilung).

Unter dem Namen H2-Register baut Helios als größter privater Klinikträger Europas ab sofort ein klinisches Patientenregister im Bereich der Herzinsuffizienz auf. Ziel des H2-Registers ist es, die aktuelle Versorgung von Patienten mit Herzinsuffizienz im klinischen Alltag umfassend abzubilden, bzw. die

Behandlungsqualität im Zusammenhang mit dieser Erkrankung messbar zu machen. Das Register bildet den Ausgangspunkt für zukünftige – auch randomisierte – klinische Studien im Bereich der Herzinsuffizienz.



Patientenregister sind wichtiger Bestandteil der medizinischen

Forschungslandschaft. Sie erfassen Behandlungsdaten, u. a. um deren deren

Nutzbarkeit für Forschungszwecke zu erhöhen. Essentiell ist dabei eine hohe

Qualität der erfassten klinischen Daten sowie deren Anreicherung um von

Patienten berichteten Daten – die sogenannten PROMs (Patient Reported Outcome

Measurements).

Aufgebaut wird das Register unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Andreas

Bollmann vom Leipzig Heart Institute. Künftig werden sich neben dem Herzzentrum

Leipzig schrittweise neun weitere Helios Kliniken am Aufbau des Registers

beteiligen. „Wir gehen davon aus, dass wir jedes Jahr etwa 4.000

Herzinsuffizienz-Patienten in das Register aufnehmen können,“ erklärt Prof. Dr.

Dr. Andreas Bollmann vom Leipzig Heart Institute. „Im weiteren Verlauf des

Aufbaus des Registers möchten wir zusätzliche Entitäten von Herzerkrankungen

wie etwa Vorhofflimmern und koronare Herzkrankheiten aufnehmen.“

Zusammengeführt werden Daten der klinischen Routinebehandlung sowie Daten zum

individuellen Patientenbefinden von volljährigen, stationär behandelten

Patienten mit einer Herzinsuffizienz.

Für die betreffenden Patienten fallen keine zusätzlichen Untersuchungen an, um

in das H²-Register aufgenommen werden zu können. Die Registerdaten werden

während des stationären Aufenthaltes, bzw. im ambulanten Umfeld erhoben.



„Das H²-Register wird mit der breiten Abbildung der aktuellen Versorgungslage

wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglichen, die für eine stetige

Verbesserung der Patientenversorgung, für das Qualitätsmanagement und für

künftige Forschungsprojekte unverzichtbar sind“, betont Prof. Dr. Dr. Andreas

Bollmann. „Wir wollen Routine- und Patienten berichtete Daten

klinikübergreifend und in einer hohen Qualität für Versorgungsforschung nutzbar

machen. Die Helios Kliniken Gruppe ist aufgrund ihrer Größe und Vielfältigkeit

der Behandlungseinrichtungen bestens für ein solches Register geeignet. Wir

haben hier eine große Zahl an Patienten in unterschiedlichen

Versorgungsstrukturen und können so den Standort Deutschland repräsentativ

abbilden.“

Unterstützt wird Helios beim Aufbau des Registers durch die Firma AstraZeneca,

welche ebenfalls ein hohes Interesse an der Entwicklung von datenbasierten

Lösungen sowie einer Steigerung der Behandlungsqualität und verbesserten

Versorgungsergebnissen für Herzinsuffizienz-Patienten hat. Auch für weitere

Sponsoren mit Forschungsinteresse im Bereich der Herzinsuffizienz ist das

Register offen.

Quelle: Pressemitteilung, 09.04.2021