Rekonstruktion der individuellen Anatomie ist ein entscheidender Punkt beim künstlichen Kniegelenksersatz (Asklepios).

Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe: Prof. Dr. Heiko Graichen entwickelt neue Methode für eine Individuellere Knie-Endoprothetik. LINDENLOHE. Es geht immer um das bestmögliche Ergebnis für die Patienten. Wir wollen ihnen das Maximale an Gesundheit, Sicherheit und Lebensqualität bieten, beschreibt

Professor Dr. Heiko Graichen den Kern seiner Philosophie. Dies war aber in der Knie-Endoprothetik bislang nur zu 85 bis 90 Prozent der Fälle

möglich. Mit Hilfe einer neuen patientenspezifischen Technik soll nun durch

eine individuelle Rekonstruktion der knöchernen, aber auch der weichteiligen

Anatomie des Kniegelenkes eine höhere Rate an Patientenzufriedenheit

resultieren. Erste Erfahrungen aus Australien und Neuseeland bestätigen dies

eindrucksvoll.

Der Reihe nach: Die allermeisten Manschen haben O- oder X-Beine, die einen

weniger, die anderen stärker ausgeprägt. In der Knie Endoprothetik war es das

bisherige Ziel einer Operation, beim Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks

die mechanische Ideal-Achse wiederherzustellen. Wenn deshalb Unter- und/oder

Oberschenkel von der geraden Gelenklinie abwichen, stellte man im Rahmen der

Operation das Gelenk gerade und „sägte“ es sowohl unten als auch oben auf 0

Grad.

In der Natur ist bei den meisten Menschen die sogenannte Gelenklinie aber

leicht schräg und weicht sowohl beim Unter- als auch beim Oberschenkel um ein

bis vier Grad von der senkrechten Gerade ab. Dabei hat sich in der Regel die

gesamte weichteilige Anatomie samt Bändern und Sehnen an diese individuelle

Stellung angepasst, was heißt: Eine bei einer Operation zwanghaft hergestellte,

horizontale Gelenklinie ist nicht unbedingt die beste Lösung – da sie die

Situation der nahe am Knochen anliegenden Bänder nicht ausreichend

berücksichtigt. „Man darf sich nicht nur auf den Knochen konzentrieren“, betont

Prof. Dr. Graichen.

Die Spezialklinik in Lindenlohe ist nicht von ungefähr ein „Zertifiziertes

Endoprothetik-Zentrum der Maximalversorgung“. Zum ausgezeichneten Ruf weit über

die Grenzen Deutschlands hinaus trägt u.a. auch die internationale Vernetzung

seines Chefarztes bei: „Es ist wichtig, die medizinischen und technologischen

Entwicklungen in der Welt im Blick zu haben.“ Folgerichtig wusste er von den

guten Erfahrungen, die man in Australien und Neuseeland mit dem

patientenspezifischen Einbau künstlicher Kniegelenke machte.

Das Prinzip: Wenn man die individuelle Anatomie berücksichtigt, das Implantat

entsprechend anpasst sowie seine Stellung passgenau justiert, dann kann man

eine Abweichung der Beinachse von 1 bis 3 Grad belassen. „Das bedeutet für das

Kniegelenk und die umliegenden Bänder weniger Stress, was vor allem auch dem

Patienten dabei hilft, schneller mobil zu werden“, kann Prof. Dr. Graichen nach

mittlerweile Hunderten dieser patientenspezifischen Operationen an seiner

Klinik im vergangenen Jahr auch belegen.

Voraussetzung für eine erfolgreiche, individuelle Knie-Endoprothetik ist eine

detaillierte präoperative Planung und eine hochpräzise Operationstechnik zur

Umsetzung, die Navigation. So muss der bei der Operation verwendete Winkel mit

Hilfe der Navigation exakt umgesetzt werden, um die individuelle Anatomie

besser rekonstruieren zu können. Dass Prof. Dr. Graichen zu den erfahrensten

Orthopäden und Vorreitern in Sachen „Digitalisierung“ gehört, kommt hier dem

Patienten ebenso zugute wie die modernste technologische Ausstattung der

Klinik.

Innovative Methoden fordern Aufklärung und Training

Eine verständliche, nichtsdestotrotz überraschende Erfahrung gibt es hin und

wieder im Nachgang der Operation, denn: Wenn ein anderer Arzt das postoperative

Röntgenbild des künstlichen Kniegelenks zu sehen bekommt, ist mancher

irritiert, denn die Beinachse ist eben nicht gerade, wie er es bisher gewohnt

und eigentlich erwartet hatte.

Während Prof. Dr. Graichen hier vor allem die Zeit und viele erfolgreiche

Beispiele als „Aufklärer“ hinter sich weiß, kümmert er sich aktiv darum, dass

weitere Knie-Spezialisten die neue Technik auf sicherem Terrain lernen und üben

können. Unter seiner fachlichen Mitwirkung wurde dazu ein bereits

zertifiziertes, digitales Simulationstool bzw. Trainingstool für Chirurgen

entwickelt, mit dem sie die Technik verstehen und lernen können, bevor sie

diese am OP-Tisch anwenden. Außerdem betreut Prof. Graichen zahlreiche

nationale und internationale Ausbildungskurse zum Thema „Patientenspezifische

Knie-Endoprothetik“.

Quelle: Asklepios, 23.04.2022