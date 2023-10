Liposuktion wird befristet Kassenleistung bei Lipödem im Stadium III (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Patientinnen, die an einem Lipödem im Stadium III leiden, können zukünftig unter bestimmten Bedingungen mit einer Liposuktion ambulant oder stationär zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) behandelt werden. Den entsprechenden Beschluss einschließlich begleitender Vorgaben zur Qualitätssicherung fasste der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am Donnerstag

in Berlin. Der Einschluss der Methode ist zunächst bis zum 31. Dezember 2024

befristet, da bis zu diesem Zeitpunkt die Ergebnisse der vom G-BA in die Wege

geleiteten Erprobungsstudie zur Liposuktion bei Lipödem erwartet werden. Sobald

die Studienergebnisse vorliegen, wird der G-BA abschließend zur Methode für

alle Stadien der Erkrankung entscheiden.

„Mit der heutigen Entscheidung setzen wir die Forderung des Bundesministers für

Gesundheit nach Einschluss der Liposuktion um und schaffen eine

Versorgungsmöglichkeit für Patientinnen mit Lipödem im Stadium III –

notwendigerweise mit strengen Vorgaben zur Qualitätssicherung und zunächst

befristet. Zugleich führen wir die Erprobungsstudie fort, die uns die zwingend

nötigen Informationen für eine zuverlässige Abwägung von Nutzen und Schaden der

Methode liefern soll, die wir für eine endgültige Beschlussfassung so dringend

benötigen“, sagte Dr. Monika Lelgemann, unparteiisches Mitglied und Vorsitzende

des Unterausschusses Methodenbewertung des G-BA.

Voraussetzungen

Das Lipödem ist eine krankhafte Fettvermehrungsstörung, die an Armen und Beinen

auftreten kann und insbesondere im Stadium III zu starken Schmerzen und

Bewegungseinschränkungen führt. Die Krankheit tritt nahezu ausschließlich bei

Frauen auf. Es gibt keine belastbaren Schätzungen, wie viele Frauen an einem

Lipödem leiden.

Für eine gesicherte Diagnose des Lipödems im Stadium III muss die behandelnde

Ärztin oder der behandelnde Arzt folgende Symptome feststellen: Die Patientin

leidet an einer übermäßigen Fettgewebsvermehrung mit überhängenden

Gewebeanteilen von Haut und Unterhaut und einem Druck-​ oder Berührungsschmerz

im Weichteilgewebe der betroffenen Extremitäten, wobei Hände und Füße nicht

betroffen sind. Vor einer Operation des Lipödems im Stadium III muss über einen

Zeitraum von sechs Monaten eine konservative Therapie (z. B. Lymphdrainage,

Kompression, Bewegungstherapie) kontinuierlich durchgeführt worden sein. Wenn

trotz der konservativen Therapie keine Linderung der Beschwerden eintritt, kann

die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt die Durchführung einer

Liposuktionsbehandlung verordnen.

Qualitätssicherung

Als Maßnahme zur Qualitätssicherung hat der G-BA unter anderem festgelegt, dass

vor dem ersten Eingriff eine Operationsplanung erfolgen und dokumentiert werden

muss. Darin werden die zu behandelnden Körperareale der Patientin und die

voraussichtliche Anzahl der Eingriffe festgelegt, sowie die Menge an

abzusaugendem Fettgewebe. Mehr als 3000 ml reinen Fettgewebes pro Eingriff

dürfen nur dann abgesaugt werden, wenn die postoperative Nachbeobachtung über

mindestens 12 Stunden sichergestellt ist. Berechtigt zur Indikationsstellung

und Durchführung der Liposuktion zulasten der GKV sind Fachärztinnen und

Fachärzte für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie sowie andere

operativ tätige Fachärztinnen und Fachärzte, wenn sie die im Beschluss

genannten Anforderungen erfüllen.

Die Beschlüsse treten nach Nichtbeanstandung und Veröffentlichung im

Bundesanzeiger in Kraft. Von Seiten des G-BA sind damit alle nötigen

Vorarbeiten abgeschlossen, damit die Leistung im Rahmen der GKV erbracht werden

kann. Den Beschlüssen folgt nun die Prüfung durch das Bundesministerium für

Gesundheit (BMG) und für den ambulanten Bereich die Festlegung der

Abrechnungsziffer der erbrachten Leistung im sogenannten Einheitlichen

Bewertungsmaßstab (EBM). Der G-BA geht derzeit davon aus, dass die Regelungen

im Januar 2020 erstmals Anwendung finden können.

Erprobungsstudie zu Vor- und Nachteilen einer Liposuktion läuft parallel weiter

Der G-BA hatte im Januar 2018 wegen der schlechten Studienlage zu den Vor- und

Nachteilen einer Liposuktion beim Lipödem eine eigene Erprobungsstudie

beschlossen. Für Frauen, die an einem Lipödem im Stadium I, II oder III leiden

und die an der Studie teilnehmen möchten, wurde von den gesetzlichen

Krankenkassen eine Website eingerichtet, unter der nähere Informationen zur

Studienteilnahme bereitgestellt werden. Interessenbekundungen für eine

Studienteilnahme sind ab dem 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2019 möglich:

www.erprobung-​liposuktion.de

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 19.09.2019