Onkologischer Basisdatensatz kann jetzt via PVS- oder KIS-Schnittstelle an Krebsregister übermittelt werden (Pressenachricht).

Die neue Schnittstellenversion 3.0.0 des einheitlichen onkologischen Basisdatensatzes ist für die Implementierung in Praxisverwaltungs-, Klinikinformations-, Tumordokumentations- und Pathologieinformationssystemen freigegeben. Die Schnittstelle dient Ärztinnen und Ärzten

für die verpflichtende Meldung von onkologischen Behandlungsinformationen an ihr zuständiges Landeskrebsregister.

Einrichtungen, die bereits eine Schnittstelle nutzen oder sie zukünftig einsetzen wollen,

sollten jetzt ihre Softwarehersteller ansprechen. Die Änderungen gelten ab Herbst 2022

verbindlich.

Neufassung des bundeseinheitlichen onkologischen Basisdatensatzes

Die Schnittstelle des bundesweit einheitlichen onkologischen Basisdatensatzes, kurz

oBDS-Schnittstelle, ermöglicht die Meldung von Informationen zu onkologischen

Diagnosen und Behandlungen direkt aus dem Dokumentationssystem der

Leistungserbringenden und vermeidet somit eine Doppeldokumentation. Die neue

Schnittstellenfassung 3.0.0 berücksichtigt die am 12. Juli 2021 im Bundesanzeiger

veröffentlichte neue Version des einheitlichen onkologischen Basisdatensatzes und

seine organspezifischen Ergänzungsmodule. Das oBDS-XML-Schema orientiert sich in

der Struktur an dem bisherigen ADT-GEKID XML-Schema Version 2.2.1 und stellt dessen

Weiterentwicklung dar. Die Optimierungen am Schema sind jedoch so umfangreich, dass

es sich um eine neue Grundversion handelt, deren Namenskürzel als „oBDS“ nun auch

angepasst wurde.

„Mit der Neufassung des Basisdatensatzes wurde die Erfassung und Übermittlung von

klinisch bedeutsamen Inhalten aufseiten der Behandlungseinrichtungen verbessert.

Indem die Tumordaten in den Landeskrebsregistern das Krankheitsgeschehen noch

besser abbilden, erhöhen sich das Datennutzungspotenzial und der Datennutzen“ -

erklärt Dr. Anett Tillack, Sprecherin der Plattform § 65c und Geschäftsführerin des

Landeskrebsregisters Berlin und Brandenburg.

Die Daten kommen dem Zentrum für Krebsregisterdaten beim Robert Koch-Institut

zugute, denn das Zentrum wertet zukünftig neben epidemiologischen auch die

klinischen Daten aller Landeskrebsregister aus. Grundlage dafür ist das neue Gesetz zur

Zusammenführung von Krebsregisterdaten vom 31. August 2021, dessen erste Phase im

Jahr 2022 startet.

Krebsbehandlung: Meldepflicht von Ärztinnen und Ärzten

Leistungserbringende, die Patientinnen und Patienten mit Krebs behandeln, sind

gesetzlich verpflichtet, Informationen zur Krebsbehandlung an ihr zuständiges

Landeskrebsregister zu melden. Ist eine XML-Schnittstelle mit dem oBDS-Schema im

eigenen Dokumentationssystem integriert, können darüber ganze Meldungspakete

generiert und an das zuständige Landeskrebsregister übermittelt werden.

Die neue oBDS-Schnittstelle bietet mehr Strukturen und Vorgaben sowie regulierte

Freiheitsgrade. Damit werden Ärztinnen und Ärzte bei der Erfassung besser unterstützt,

was im Umkehrschluss nachträgliche Rückfragen durch die Landeskrebsregister

reduziert.

„Die neue oBDS-Schnittstelle bedeutet für die bundesweite Krebsregistrierung

verlässlichere Daten. Die Behandlungseinrichtungen haben weniger Aufwand, denn sie

kommen mithilfe ihres eigenen Dokumentationssystems ihrer Meldepflicht nach und

sparen eine doppelte Erfassung in den Meldeportalen der Landeskrebsregister“ -

erläutert Dipl.-Math. Tobias Hartz, Sprecher der Plattform § 65c und Geschäftsführer

des Klinischen Krebsregisters Niedersachsen.

Softwareindustrie: Umsetzungsleitfaden mit Hinweisen, Definitionen und

Beispieldatensätzen für die Implementierung ab sofort verfügbar

Softwarehersteller von Praxisverwaltungs-, Klinikinformations-,

Tumordokumentations- und Pathologieinformationssystemen können ab sofort mit der

Implementierung der oBDS-Schnittstelle 3.0.0 in ihren Systemen beginnen. Ein

webbasierter Umsetzungsleitfaden ergänzt das XML-Schema und unterstützt

Softwarehersteller bei der Integration.

Die Landeskrebsregister werden ab Herbst 2022 in der Lage sein, Meldungen nach der

Version 3.0.0 entgegenzunehmen. Nach einer Übergangszeit werden ältere Versionen

nicht mehr angenommen.

„Mit der Integration der XML-Schnittstelle in den verschiedenen

Dokumentationssystemen ebnen Softwarehersteller den Weg für die verpflichtende

Krebsregistermeldung von onkologisch tätigen Ärztinnen und Ärzten. Wir rufen die

Softwareindustrie auf, die neue Schnittstelle zu integrieren und diese ihren Kundinnen

und Kunden anzubieten. Nur durch die Schaffung optimaler Meldewege können die

Ziele der flächendeckenden klinisch-epidemiologischen Krebsregistrierung erreicht und

sichergestellt werden. Hier ist das aktive Mitwirken der Softwarehersteller von

Praxisverwaltungs-, Klinikinformations-, Tumordokumentations- und

Pathologieinformationssystemen unerlässlich“, betont Dr. Tillack.

oBDS-Schema 3.0.0

Nachdem der aktualisierte Basisdatensatz am 12. Juli 2021 im Bundesanzeiger

publiziert wurde, startete in stufenweiser Abstimmung die Kommentierungsphase des

XML-Schemas 3.0.0 und des dazugehörigen Umsetzungsleitfadens. Hierzu waren sowohl

die Landeskrebsregister als auch die Softwarehersteller direkt angesprochen, ihre

Expertise einzubringen.

Das finalisierte XML-Schema 3.0.0 mit dem webbasierten Umsetzungsleitfaden finden

Softwarehersteller auf folgender Seite: www.basisdatensatz.de.

Plattform § 65c

Die Plattform § 65c ist ein Expertengremium, welches einen dauerhaften fachlichen

Austausch der klinischen Krebsregister nach § 65c SGB V gewährleistet. Sie wurde

2015 mit Zustimmung der Arbeitsgemeinschaft der obersten

Landesgesundheitsbehörden (AOLG) von der Ad hoc AG zur Umsetzung des

Krebsfrüherkennungs- und -registergesetzes (KFRG) eingesetzt und ist als „Sonstiges

Gremium“ der Gesundheitsministerkonferenz ausgewiesen. Dr. Anett Tillack

(Geschäftsführerin des Klinischen Krebsregisters für die Länder Brandenburg und

Berlin) und Dipl.-Math. Tobias Hartz (Geschäftsführer des Klinischen Krebsregisters

Niedersachsen) haben aktuell die Sprecherschaft inne.

Die Landeskrebsregister sind gemäß § 65c Absatz 1a SGB V für die Organisation

eines einheitlichen Datenformats und entsprechender Schnittstellen zur Annahme,

Verarbeitung und Weiterleitung der Daten zuständig. Deshalb haben sie das ITNetzwerk der Plattform § 65c beauftragt, den Umsetzungsleitfaden zu erstellen, zu

aktualisieren und herauszugeben. Das IT-Netzwerk arbeitet dabei eng mit der ADT,

der GEKID und der AG-Daten der Plattform zusammen.

