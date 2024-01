Sepsis: Schnellere Identifikation von Erregern durch neues Verfahren (Uniklinik Mainz).

In Deutschlands Krankenhäusern zählen Infektionen zu den größten Herausforderungen. Ein Großteil hiervon machen die so genannten Sepsen, umgangssprachlich auch als Blutvergiftung bezeichnet, aus. Laut einer Studie des Universitätsklinikums Jena erkranken bundesweit mehr als 320.000 Menschen – ein Viertel der Betroffenen

stirbt an den Folgen. Basierend auf dieser Analyse

ist davon auszugehen, dass jährlich nahezu 16.000 Menschen in Rheinland-Pfalz

an einer Sepsis erkranken. Umso schneller und effektiver der verantwortliche

Keim bekämpft werden kann, umso rascher erholt sich der Patient. Das bedeutet

auch, dass lebensrettende Intensivbetten schneller wieder frei werden –

angesichts der aktuellen Corona-Pandemie von maßgeblicher Bedeutung.

„Dank eines neuen Vertrags der Universitätsmedizin Mainz mit dem

Software-Unternehmen Noscendo und der Techniker Krankenkasse (TK) kann nun ein

neues softwarebasiertes Verfahren, welches aus einem speziellen Test und einer

Erreger-Plattform besteht, zur Identifikation von Erregern eingesetzt werden.

Auf diese Weise kann unseren Versicherten schneller und effektiver geholfen

werden“, freut sich Jörn Simon, Leiter der Landesvertretung der Techniker

Krankenkasse (TK) in Rheinland-Pfalz.

Bislang haben die angewandten Methoden aufgrund von geringer Sensitivität und

geringer Spezifität dem Arzt oft keine andere Möglichkeit gelassen, als auf

Basis von Leitlinien, empirischer Therapie und seiner eigenen Erfahrung den

Patienten zu behandeln. Und dass, obwohl die richtige Antibiose für den

richtigen Keim schlicht und ergreifend lebensrettend ist. „Die Noscendo GmbH

verknüpfte auf spannende Weise Know-how aus Biotechnologie und Software und hat

einen inzwischen CE-zertifizierten Algorithmus entwickelt, der auf Basis von

nur einer Blutprobe, in weniger als 24 Stunden, auf ca. 1.000 Erreger testen

und somit eine zielgerichtete, evidenzbasierte, schnelle Behandlung

ermöglicht", erläutert Dr. Philip Stevens, Geschäftsführer der Noscendo GmbH.

Durch die Verwendung einer neuen Molekülklasse zur Pathogen-Identifikation sei

es möglich, in einem ersten Schritt Infektionen im Blut aber auch in anderen

Körperflüssigkeiten höchst spezifisch und höchst sensitiv nachzuweisen, führt

Stevens weiter aus.

Dank des neuen Angebots, welches ein ergänzender Baustein der Präzisionsmedizin

zur Infektionsdiagnostik darstellt, ist es nun auch möglich, ansteckende Keime

von jenen, die den Patienten nur besiedeln, zu unterscheiden. „Dieses Verfahren

unterstützt den behandelnden Arzt bei Diagnose und Behandlung optimal, da es

zusätzlich zu der etablierten Diagnostik schnell evidenzbasierte Erkenntnisse

liefert. Nicht nur bei der gezielten Therapie von Sepsen und Meningitiden,

sondern beispielsweise auch beim Management immunsupprimierter

Hochrisikopatienten, wird dieses Angebot von maßgeblicher Bedeutung sein“, ist

Dr. Daniel Teschner, Funktionsoberarzt der III. Medizinischen Klinik und

Poliklinik der Universitätsmedizin Mainz, überzeugt.

Hinweis der Redaktion:

Die CE-Zertifizierung garantiert, dass allen notwendigen europäischen

Richtlinien und nationalen Gesetzen zur Produktsicherheit entsprochen wird.

Quelle: Uniklinik Mainz, 14.05.2020