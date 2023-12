IT-Sicherheit in Kritischen Infrastrukturen: Labore und Krankenhäuser seien gut geschützt (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).

Labore und Krankenhäuser in Deutschland sind gut vor Cyber-Angriffen und Ausfällen ihrer kritischen Dienstleistungen geschützt. Das ist das Ergebnis zweier durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in

Auftrag gegebenen Studien. Dabei zeigt sich, dass technische Schutzmaßnahmen

von den Betreibern der Einrichtungen in der Regel gut umgesetzt wurden,

insbesondere in Krankenhäusern aber noch Nachholbedarf bei organisatorischen

IT-Sicherheitsmaßnahmen besteht. So hat das BSI im Rahmen der Studie etwa

festgestellt, dass sich ein systematisches IT Risikomanagement in vielen

Häusern noch nicht auf dem notwendigen Niveau befindet. Untersucht wurden in

beiden Bereichen sowohl gesetzlich regulierte Betreiber Kritischer

Infrastrukturen, als auch Einrichtungen, die die jeweiligen Schwellenwerte der

BSI-Kritis-Verordnung nicht erreichen.

Dazu erklärt BSI-Präsident Arne Schönbohm: "Wie wichtig funktionierende und

sicher digitalisierte medizinische Einrichtungen sind, hat nicht zuletzt die

Corona-Krise gezeigt. Die Versorgung von Patientinnen und Patienten und die

Erbringung von Laborleistungen muss ebenso zuverlässig gewährleistet sein wie

der Schutz sensibler Patientendaten. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen

eröffnet große Chancen für eine bessere Versorgung und mehr Effizienz in der

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen medizinischen Einrichtungen.

Angesichts einer Bedrohungslage jedoch, die auch vor Krankenhäusern und anderen

medizinischen Einrichtungen nicht Halt macht, rückt Informationssicherheit auch

für die Betreiber immer stärker in den Fokus, deren Einrichtungen nicht unter

die Regelungen des IT-Sicherheitsgesetzes fallen. Zurecht, denn die

Gesellschaft ist auf funktionierende Kliniken und Labore angewiesen. Daher ist

es notwendig, dass die Betreiber verstärkt die Systeme und Prozesse bestmöglich

absichern, die für ihre kritischen Dienstleistungen notwendig sind."

Die Studien für den KRITIS-Sektor Gesundheit wurden mit dem Ziel erarbeitet,

die relevanten Prozesse der kritischen Dienstleistungen zu identifizieren und

den Status Quo der Informationssicherheit in Krankenhäusern bzw. Laboren in

Deutschland zu untersuchen. Darüber hinaus enthalten die Studien

Handlungsempfehlungen zur Erhöhung des Schutzniveaus und einen Ausblick auf die

Zukunft der Digitalisierung innerhalb der beiden Branchen. Bei den

Krankenhäusern zeigt sich, dass die relevanten IT-Systeme und Komponenten zur

Erbringung der kritischen Dienstleistungen in der Regel redundant ausgelegt

sind. Klassische technische Abwehrmaßnahmen schützen vor Angriffen und vor

Schadsoftware. Bei der Umsetzung von organisatorischen IT-Sicherheitsmaßnahmen

ist jedoch noch Verbesserungspotenzial erkennbar.

Medizinische Labore verfügen aufgrund des fortgeschrittenen IT-Reifegrades und

der hohen Verfügbarkeitsanforderungen über weitgehende Schutzmaßnahmen gegen

Ausfälle. Im Bereich der Labore hat sich zudem gezeigt, dass ein

branchenspezifischer Sicherheitsstandard (B3S) zur deutlichen Steigerung der

Informationssicherheit beiträgt. Medizinische Labore, die sich am B3S

orientieren, sind bereits gut auf die fortschreitende digitale Transformation

vorbereitet. Die Zusammenfassungen der Studienergebnisse und

Handlungsempfehlungen sind auf der Webseite des BSI verfügbar.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 30.06.2020