Bundesrechnungshof fordert Reform der Krankenhausplanung und -finanzierung

Bundesrechnungshof (Gutachten, PDF, 577 kB) fordert Reform der Krankenhausplanung und -finanzierung (Barmer).

Der Bundesrechnungshof hat in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages massive Kritik an der gegenwärtigen Krankenhausstruktur geübt. Diese sei nicht effizient, von Doppelstrukturen und zu wenig

Spezialisierung geprägt. Wie auch die BARMER fordert der Bundesrechnungshof

deshalb eine Reduzierung der Versorgungskapazitäten, eine auskömmliche

Finanzierung der Investitionskosten sowie eine Ausweitung der

sektorenübergreifenden Versorgung.

Berlin, 27.11.2020 – Grundlegende Defizite und Gründe für ineffiziente

Strukturen sieht der Bundesrechnungshof im Bereich der Krankenhausplanung. So

sei eine in die Zukunft ausgerichtete Planung, etwa unter Berücksichtigung der

Demografie, Morbidität und des medizinischen Fortschritts, kaum vorhanden.

Länderübergreifende Regelungen oder eine gemeinsame Krankenhausplanung fehlten

vielfach. [...]

Quelle: Barmer, 27.11.2020