Sterbefallzahlen in der 52. Kalenderwoche 2020: 31 % über dem Durchschnitt der Vorjahre (Destatis).

Nach vorläufigen Ergebnissen sind in der 52. Kalenderwoche (21. bis 27. Dezember 2020) in Deutschland mindestens 24 470 Menschen gestorben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, liegen die Sterbefallzahlen somit in diesem Zeitraum etwa 31 % oder 5 832 Fälle

über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. In der Vorwoche lagen die Sterbefallzahlen nach aktuellem Stand 26 % über dem Vorjahresdurchschnitt. Dies geht aus einer Sonderauswertung

der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor, die aktuell bis zur 52. Kalenderwoche zur Verfügung steht.

352 COVID-19-Todesfälle mehr als in der Vorwoche

Die Zahl der Todesfälle von Personen, die zuvor laborbestätigt an COVID-19

erkrankt waren, steigt seit Anfang Oktober von Woche zu Woche an. In der 52.

Kalenderwoche gab es insgesamt 5 040 beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete

COVID-19-Todesfälle. Das waren 352 Fälle mehr als noch in der Vorwoche.

Sterbefälle in Sachsen im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre mehr als

verdoppelt

Besonders auffällig ist die Entwicklung der Sterbefallzahlen weiterhin in

Sachsen. Wie schon in der Vorwoche (+111 %) hat sich dort auch in der 52.

Kalenderwoche die Zahl der Sterbefälle bezogen auf den Durchschnittswert der

vier Vorjahre für diese Woche mehr als verdoppelt (+114 % oder 1 288 Fälle). In

Baden-Württemberg (+30 % oder 657 Fälle), Bayern (+35 % oder 943 Fälle),

Brandenburg (+60 % oder 383 Fälle), Hessen (+36 % oder 478 Fälle),

Sachsen-Anhalt (+46 % oder 292 Fälle) und Thüringen (+62 % oder 343 Fälle) lag

die Zahl der Sterbefälle zuletzt ebenfalls mindestens 30 % über dem

Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019.

Wöchentliche Sterbefallzahlen in Deutschland

Quellen: Sterbefallzahlen insgesamt: Statistisches Bundesamt,

COVID-19-Todesfälle: Robert Koch-Institut

Sterbefallzahlen 2020 in Deutschland nach Kalenderwochen (KW)

Zeitraum Gesamtzahl

Deutliche Befunde zur Übersterblichkeit in anderen europäischen Ländern

Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen meldet

derzeit für die 52. Kalenderwoche eine sehr hohe Übersterblichkeit („very high

excess“) für die Schweiz und Slowenien. Eine hohe Übersterblichkeit („high

excess“) wird für England und die Niederlande gemeldet. In anderen europäischen

Ländern stellt EuroMOMO für diese Kalenderwoche maximal eine mäßige („moderate

excess“) Übersterblichkeit fest.

Methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen für Deutschland:

Eigene Auswertungen zum Jahresverlauf der Sterbefallzahlen sind auf Basis der

Sonderauswertung „Sterbefälle – Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten,

Altersgruppen, Geschlecht und Bundesländern für Deutschland 2016 bis 2020“

möglich. Für das Jahr 2020 werden erste vorläufige Daten dargestellt. Bei den

vorläufigen Daten handelt es sich um eine reine Fallzahlauszählung der

eingegangenen Sterbefallmeldungen aus den Standesämtern ohne die übliche

Plausibilisierung und Vollständigkeitskontrolle der Daten.

Durch gesetzliche Regelungen zur Meldung von Sterbefällen beim Standesamt und

Unterschiede im Meldeverhalten der Standesämter an die amtliche Statistik sind

aktuelle Aussagen zur Zahl der Sterbefälle mit einem Verzug von etwa vier

Wochen möglich. Durch die verzögerten Meldungen werden sich die vorliegenden

Ergebnisse für das Jahr 2020 noch leicht erhöhen.

Neben den direkten und indirekten Folgen der COVID-19-Pandemie können auch

Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung zu überdurchschnittlichen

Sterbefallzahlen beitragen. Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie können

allerdings auch dafür sorgen, dass weniger Sterbefälle durch andere

Infektionskrankheiten wie beispielsweise die Grippe verursacht werden, was sich

ebenfalls auf die Differenz zum Durchschnitt auswirkt. Über die Häufigkeit

einzelner Todesursachen können die Sterbefallzahlen jedoch keine Auskunft

geben.

Anhand der vorläufigen Sterbefallzahlen können Phasen der Übersterblichkeit

identifiziert werden. Für eine abschließende Einordnung der

Sterblichkeitsentwicklung eines Jahres werden die Sterbefälle unter anderem ins

Verhältnis zur Bevölkerung gesetzt, um beispielsweise auch den Alterungsprozess

der Bevölkerung adäquat einzubeziehen. Die dafür erforderlichen endgültigen

Ergebnisse werden Mitte des Jahres 2021 vorliegen.

Die vorläufigen Sterbefallzahlen beziehen sich auf den Sterbetag, nicht auf das

Meldedatum. Da die gemeldeten COVID-19-Todesfälle vom RKI nach Sterbetag

ebenfalls mit einem Verzug von vier Wochen veröffentlicht werden, ist ein

zeitlicher Vergleich mit den vorläufigen Gesamt-Sterbefallzahlen möglich.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zur Sonderauswertung der tagesgenauen Sterbefallzahlen

finden Sie auf der Themenseite „Sterbefälle und Lebenserwartung“, der

Sonderseite „Corona-Statistiken“ und im Podcast „Sterbefallzahlen und

Übersterblichkeit während der Corona-Pandemie“ des Statistischen Bundesamtes.

Die nächste Sonderauswertung erscheint am 29. Januar 2021 mit Daten bis

einschließlich der 53. Kalenderwoche vom 28. Dezember 2020 bis zum 3. Januar

2021. Mit dieser Veröffentlichung werden somit auch erste Ergebnisse für das

gesamte Jahr 2020 vorliegen.

