Stärkung der niedersächsischen Krankenhauslandschaft: Deutliche Erhöhung der Investitionsmittel in der mittelfristigen Finanzplanung (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung).

Zum Beschluss der mittelfristigen Finanzplanung (Mipla) für die Jahre 2022 bis 2026 durch das Landeskabinett erklärt Gesundheitsministerin Daniela Behrens: Mit der geplanten deutlichen Erhöhung der Mittel für Krankenhausinvestitionen auf insgesamt 200 Millionen Euro im

Jahr 2024 und auf 230 Millionen in den Jahren 2025 und 2026 trifft die Landesregierung Vorsorge und bekennt sich zu einer weiteren Stärkung der niedersächsischen Krankenhauslandschaft. Gemeinsam

mit der derzeit in der parlamentarischen Beratung befindlichen Reform des

Krankenhausgesetzes bildet die signifikante Erhöhung der Investitionsmittel von

heute 150 Millionen Euro eine hervorragende Basis, um eine wohnortnahe und

hochqualitative medizinische Versorgung in Niedersachsen sicherzustellen.

Gemeinsam mit den Kommunen, für deren großes Engagement in diesem Bereich ich

mich ausdrücklich bedanke, schaffen wir auf diese Weise die Voraussetzzungen,

um die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen zukunftsfest aufzustellen.

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, 01.03.2022