Zentralklinik Georgsheil: Krankenhausplanungsausschuss empfiehlt Förderung

Zentralklinik Georgsheil: Weitere große Hürde zur Realisierung des Zukunftsprojektes genommen (Pressemitteilung).

Nach der Empfehlung des Niedersächsischen Krankenhausplanungsausschusses vom heutigen Tag wird der Neubau des Zentralklinikums vom Land Niedersachsen mit 460 Millionen Euro gefördert. Folgt die Landesregierung dieser Empfehlung, erhält die Trägergesellschaft für die

Realisierung des Zukunftsprojektes eine 81-prozentige Förderung. Nach der Kosten­berechnung im Förder­antrag, der im

Februar eingereicht wurde, belaufen sich die Kosten für den Klinikneubau auf 567 Millionen Euro.

„Das sind hervorragende Nachrichten, die uns heute aus Hannover erreichen. Wir

nehmen damit eine weitere große Hürde zur Realisierung dieses Zukunftsprojektes

für die Gesundheits­versorgung der Bevölkerung in der Region“, freut sich der

Aufsichtsratsvorsitzende der Trägergesellschaft, Landrat Olaf Meinen. Er wertet

es als klaren Teamerfolg, zu dem sehr viele in den vergangenen Jahren ihren

Beitrag geleistet haben. Auch hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in

den Kliniken nun endlich Sicherheit, wie es weitergeht: „Das ist ein ganz

wichtiges Zeichen.“

Man erhoffe sich jetzt, dass der offizielle Förderbescheid noch vor dem Ende

dieser Legislatur­periode übergeben werde. „Gemäß Konsortialvertrag werden dann

Stadtrat und Kreistag über den finalen Beschluss zur Realisierung des Projektes

entscheiden“, erläutert der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende,

Oberbürgermeister Tim Kruithoff, das weitere Vorgehen.

Landrat und Oberbürgermeister sprachen von einer Spitzenförderung der

Zentralklinik. Zudem sei es gängige Praxis des Landes auch die im Rahmen der

Projektumsetzung angesichts der allgemeinen Preissteigerung auflaufenden

Zusatzkosten in entsprechender Höhe zu tragen. Das Land Niedersachsen hatte

bereits an verschiedenen Stellen signalisiert, dass man sich auch an den

Baukostensteigerungen beteiligen werde.

Große Erleichterung herrscht heute auch bei der Trägergesellschaft selbst, die

mit dem Planungsteam seit Ende 2019 intensiv auf diesen Tag hingearbeitet hat.

„Wir sind dem Land Niedersachsen – unterstützt durch den Strukturfonds des

Bundes – sehr dankbar, dass es dieses großartige Projekt mit einer derartig

hohen Förderquote unterstützen will“, sagt Claus Eppmann, Geschäftsführer der

Trägergesellschaft. Gleichzeitig sei er dankbar und stolz auf das gesamte

Klinikteam, dass es trotz Corona-Pandemie geschafft habe, in über 100

Nutzerrunden innerhalb eines Jahres ein 814-Betten-Haus detailliert zu planen

und den Förderantrag einzureichen. „Für die Realisierung der Zentralklinik ist

der heutige Tag ein Meilenstein“, so der Geschäftsführer. „Das gesamte

Planungsteam unter der Führung von Andrea Janssen als interne Projektleitung

hat hier eine außergewöhnliche Leistung in so kurzer Zeit abgeliefert“, so

Eppmann. Intensiv werde jetzt an den weiteren Planungsschritten gearbeitet, um

das Zentralklinikum Ende des Jahres 2028 in Betrieb nehmen zu können.

Zugehörige Dateien

Pressemitteilung vom 15.06.2022 169 KB

Quelle: Pressemitteilung, 15.06.2022