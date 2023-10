KGNW-Forum mit dem Motto: No Future? Krankenhäuser im Umbruch

KGNW-Forum: Abkehr von Regulierungsideologie nötig (Pressemeldung).

Die Stimmung war zum Reißen gespannt. Eben erst hatte die Regierungskommission ihre Reformvorschläge zur Krankenhausversorgung in Berlin vorgestellt. Eine denkwürdige Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministers Prof. Karl Lauterbach hatte zwar nicht die angekündigte „Revolution“, aber doch jede Menge

Irritationen ausgelöst – und bei manchen Klinikchefinnen und -chefs den Blutdruck hochschnellen lassen. Bei den mehr als 250 Gästen aus Krankenhäusern,

Gesundheitsbranche und Politik, die am 6. Dezember zum KGNW-Forum ins

Düsseldorfer Maritim-Hotel gekommen waren, sorgte das für immense Unruhe. Denn

das Motto „No Future? Krankenhäuser im Umbruch“ wurde damit noch aktueller als

ohnehin schon. Angesichts kräftezehrender Pandemie, existenzgefährdender

Kostenexplosion und herausfordernder Krankenhausplanung bestand bereits viel

Gesprächsbedarf.

Kurzfristig sei das Programm deshalb aktualisiert worden. Wobei „kurzfristig“

als Wort des Jahres für die Krankenhäuser ohnehin den Politikstil des

Bundesgesundheitsministers treffend kennzeichne, bemerkte Ingo Morell,

Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW), bei der

Eröffnung des KGNW-Forums. Dagegen werde in Nordrhein-Westfalen bereits an der

Zukunft gebaut. „Krankenhausplanung muss am Ende den Bürgerinnen und Bürgern

dienen und darf kein Selbstzweck sein“, betonte Morell.

Insolvenzkanzleien beraten bereits Krankenhäuser

[...]

Quelle: Pressemeldung, 13.12.2022