Kinderkliniken fordern mehr leistungsunabhängige Vergütung und Flexibilität beim Personaleinsatz

Blitzumfrage zur Situation in der Pädiatrie: Aktuelle Probleme in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen (DKG, PDF, 1 MB).

Die Situation in den Kinderkliniken in Deutschland ist dramatisch. Auch die gesetzlichen Änderungen können nur wenig zur Verbesserung beitragen. Das ist das Ergebnis einer Blitzumfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Besonders

dramatisch ist die Situation in den Kliniken auch deshalb, weil der niedergelassene Bereich ebenfalls unter Personalengpässen und hoher Belastung leidet und daher nicht

mehr Patientinnen und Patienten aufnehmen kann. Viele Eltern weichen daher in

die Notaufnahmen der Krankenhäuser aus, so die Umfrage.

Wir erleben gerade, dass alle Bereiche der Gesundheitsversorgung an ihre

Grenzen stoßen. Niedergelassene Ärzte haben ihre Kapazitäten ausgeschöpft und

sind durch Krankheitsfälle zusätzlich beeinträchtigt. Dasselbe gilt für die

Krankenhäuser, deren Betten knapp werden und die die Überlastung des

niedergelassenen Bereichs kaum noch ausgleichen können. In fast jedem

Krankenhaus mit Kinder-Notfallaufnahme hat sich ihre Auslastung seit Beginn der

aktuellen RSV-Infektionswelle verändert. In jeweils rund einem Drittel der

Notfallaufnahmen ist die Auslastung um 20 bis 40 bzw. um 40 bis 60 Prozent

gestiegen. In 18 Prozent der Einrichtungen ist die Auslastung noch deutlicher

angestiegen.

Die Aufgabe der Gesundheitspolitik ist klar: Wir müssen alle Bereiche stärken,

gerade in der Kinder- und Jugendmedizin und der Geburtshilfe. Die nun

vorgesehenen Finanzspritzen für diese Bereiche kommen bei den Kliniken an und

werden auch positiv gesehen. Allerdings können sie die Probleme nicht

nachhaltig lösen. Das liegt auch daran, dass die vorgesehenen rund 400

Millionen den Krankenhäusern an anderer Stelle über den DRG-Katalog weggenommen

wurden, um sie dann „großzügig“ neu zu verteilen. Rund zwei Drittel der

Kliniken erwarten deshalb von den Finanzspritzen keine oder nur geringfügige

Verbesserung. Um ihre Versorgung langfristig und nachhaltig sichern und

ausbauen zu können, wünschen sich die Kinderkliniken leistungsunabhängige

Finanzierungsmodelle über die bestehenden Unterstützungen hinaus. „Die

Situation in den Kinderkliniken zeigt, dass es nicht ausreicht, Mittel im

Krankenhaussystem nur umzuverteilen. Geld zu verteilen, das vorher an anderer

Stelle abgezogen wurde, wird kaum helfen, die Versorgung der kleinen

Patientinnen und Patienten nachhaltig und langfristig zu sichern. Wir sehen

auch, dass den Krankenhäusern in Zukunft eine größere Bedeutung in der

ambulanten Versorgung zukommen muss, nicht nur, weil im niedergelassenen

Bereich die Kapazitätsgrenze erreicht ist. In der Kinderheilkunde knirscht es

gerade überall, egal ob im stationären oder im niedergelassenen Bereich“,

erklärt der Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß.

Die Umfrage macht auch deutlich, dass sich nicht einfach Personal aus den

Erwachsenenstationen in die Kinderkliniken umschichten lässt. Gerade in der

Kinderversorgung benötigen wir hochspezialisierte kompetente Fachkräfte. 85

Prozent der Befragten halten es medizinisch und organisatorisch nicht für

sinnvoll, Personal von Erwachsenenstationen für die Versorgung von Kindern und

Jugendlichen einzusetzen. Deshalb ist es wichtig, den Kliniken jetzt möglichst

viel Flexibilität zu geben, damit sie die Versorgung sicherstellen können. Die

Mehrheit der Kinderkliniken spricht sich dabei gegen die starren

Personaluntergrenzen aus, um die Versorgung am tatsächlichen Pflegebedarf der

kleinen Patientinnen und Patienten ausrichten zu können.

Die Blitzumfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) ist als Anlage

beigefügt.

Quelle: DKG, 19.12.2022