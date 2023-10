100 Millionen Euro für ersten Bauabschnitt des Heidekreis-Klinikums überreicht

Heidekreis-Klinikum: Zentralklinik-Neubau wird mit rund 222 Millionen Euro in den kommenden Jahren gefördert (Gesundheitsministerium Niedersachsen).

Der Neubau des Heidekreis-Klinikums hat eine wichtigen Zwischenetappe genommen: Niedersachsens Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi überreichte am heutigen Dienstag einen ersten Förderbescheid in Höhe von 100 Millionen Euro an den Landrat und Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Grote sowie Dr. med. Achim Rogge, Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums. Insgesamt wird das Bauvorhaben durch das Land Niedersachsen und das Bundesamt für Soziale Sicherung mit rund 222 Millionen Euro in den kommenden Jahren gefördert. Die Fördersystematik für Krankenhausinfrastrukturmaßnahmen sieht vor, dass zugesagte Gesamtsummen grundsätzlich nicht in einer Tranche überwiesen werden, sondern anhand umgesetzter Bauabschnitte. Dem Baufortschritt folgend soll ein weiterer Förderbescheid in Höhe von 50 Millionen Euro einen nahtlosen Fortgang der Finanzierung durch das Land und die Kommunen ermöglichen. Es wird also schrittweise abgerechnet.

Der Neubau dieses hochmodernen Krankenhauses, das in Bad Fallingbostel entstehen wird, ist ein bahnbrechender Schritt hin zu einer tragfähigen und nachhaltigen Struktur zur medizinischen Versorgung und über den Heidekreis hinaus wichtig für das Land Niedersachsen.

Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi sagt: „Der Heidekreis geht tatkräftig voran bei der Gestaltung der Gesundheitsversorgung seiner Bürgerinnen und Bürger. Ich freue mich, dass wir dieses Engagement heute mit dem ersten Bewilligungsbescheid aus Mitteln des Krankenhausstrukturfonds in Höhe von 100 Millionen Euro für den Neubau fördern können. Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Krankenhausversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger hat für uns höchste politische Priorität und ist mir auch ein persönliches Anliegen. Das neue Heidekreis-Klinikum wird ein breiteres medizinisches Leistungsspektrum aufweisen und eine Qualitätssteigerung in der Versorgung mit sich bringen. Wir werden das Entstehen dieser Klinik weiterhin wohlwollend begleiten, finanziell fördern und wenn gewünscht mit fachlichem Rat zur Seite stehen“, so Niedersachsens Gesundheitsminister.

Jens Grote, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Heidekreis-Klinikums: „Mit der heutigen Übergabe des Fördermittelbescheides kann die Ausschreibung des Neubauvorhabens beginnen. Ich danke der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden des Heidekreis-Klinikums sowie den Projektverantwortlichen für die hervorragende Vorarbeit und Bund und Land und namentlich Herrn Gesundheitsminister Dr. Philippi für die großartige Unterstützung des für die Gesundheitsversorgung im Heidekreis so bedeutsamen Vorhabens. Wir sind wieder im Zeitplan und zeigen wie die bundesweit angestrebte Strukturreform gelingen kann.“

Dr. med. Achim Rogge, Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums: „Der Neubau ermöglicht es uns, unsere medizinischen Leistungen weiter zu verbessern und den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Mit modernsten Einrichtungen und einer zeitgemäßen Infrastruktur können wir eine qualitativ hochwertige Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sicherstellen. Zudem wird der Neubau des Heidekreis-Klinikums auch eine attraktive Arbeitsumgebung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. Dies trägt zur Sicherung der Fachkräfte bei und ist ein weiterer Vorteil für den Landkreis Heidekreis.“

Quelle: Gesundheitsministerium Niedersachsen, 10.10.2023