Arberlandkliniken mit positivem Jahresergebnis 2019 (Pressemitteilung).

Die Arberlandkliniken haben das Jahr 2019 mit einem Gewinn von 1.420.013,94 Euro abgeschlossen. Das Jahresergebnis fiel damit deutlich positiver aus, als im Wirtschaftsplan vorgesehen. Hier war ein Fehlbetrag in Höhe von 364.200 Euro kalkuliert worden. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die Vereinbarung eines Sicherstellungszuschlags für die Geburtshilfe

in der Arberlandklinik Zwiesel zurückzuführen. So erhielten die Arberlandkliniken vergangenes Jahr

1.750.000 Euro von den Krankenkassen rückwirkend für die Jahre 2014 bis 2017.

05.10.2020

Landrätin und Verwaltungsratsvorsitzende Rita Röhrl und Vorstand der

Arberlandkliniken Christian Schmitz stellten das Jahresergebnis gestern bei

einem gemeinsamen Pressetermin vor. „Der Sicherstellungszuschlag spielt

natürlich eine tragende Rolle. Dennoch sind wir mit dem Jahresergebnis 2019

sehr zufrieden. Der er-wirtschaftete Gewinn stellt einen Überschuss dar, den es

so in der Unternehmensgeschichte noch nicht ge-geben hat“, resümiert Schmitz.

Röhrl freut sich über den positiven Verlauf. „Das Jahresergebnis ist eine

Teamleistung“, so die Landrätin. „Ein großes Dankeschön geht an die

Mitarbeiterschaft der Arberlandkliniken und der Tochterunternehmen.“

Die Betriebserträge der Arberlandkliniken erhöhten sich im Vergleich zum

Vorjahr um 7,3%, wobei sich auch die Kosten für Sach- und übrige Aufwendungen

um 2,8% und die Kosten für Personalaufwendungen um 5,9% im Vergleich zum Jahr

2018 erhöhten. Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist insbesondere

geprägt durch die Vorbereitung für die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten

sowie die Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen. Ziel der Bundesregierung

ist es, dass jede zusätzliche Stelle in der Pflege durch die Krankenkassen

refinanziert wird. Vor diesem Hintergrund wurden schon 2019 vermehrt

zusätzliche Stellen geschaffen, um die Arbeitsbedingungen auf den

bettenführenden Stationen nachhaltig zu verbessern. In der Arberlandklinik

Zwiesel gab es 2019 insgesamt 9.299 stationäre (Vorjahr: 9.311) und 14.438

ambulante Fälle. In der Arberlandklinik Viechtach waren es 6.855 stationäre

(Vorjahr: 6.637) und 19.762 ambulante Fälle. Die Häuser Zwiesel und Viechtach

waren mit einer durchschnittlichen Belegung von rund 80% nahezu ausgelastet.

„Im Klinikwesen sprechen wir ab 75 Prozent von einer Vollbelegung“, erläuterte

Schmitz. „Mehr geht kaum noch.“ Auch aus diesem Grund erhielten die

Arberlandkliniken die Zustimmung des Krankenhaus-planausschusses für eine

Erhöhung der Planbetten. Die Bettenzahl erhöhte sich an beiden Standorten von

157 auf nun 166 Betten. Die Verweildauer der in den Arberlandkliniken

behandelten Patienten hat sich unterdessen weiter verringert und liegt aktuell

durchschnittlich bei knapp sechs Tagen.

Alle finanziellen Prognosen für das laufende, sowie für die kommenden Jahre

sind vor dem Hintergrund der weiter anhaltenden Pandemiesituation nur schwer

möglich. In den Arberlandklinken wird jedoch für das Jahr 2020 mit einem leicht

negativen Jahresergebnis gerechnet. Ein definitives Ergebnis ist aber stark von

den weiteren politischen Entscheidungen abhängig und ob die bisher getroffenen

Entscheidungen weiterhin so eingehalten werden. Das Leistungsgeschehen ist auch

in den Arberlandkliniken - stationär und ambulant - durch die Pandemie im

ersten Halbjahr 2020 deutlich eingebrochen. Die Situation stabilisiert sich nur

langsam und insbesondere die Arberlandklinik Viechtach wird aufgrund der

Deklarierung als COVID-19-Schwerpunkthaus wohl noch verstärkt gemieden, was

infektiologisch unbegründet ist. Zudem kann noch nicht eingeschätzt werden, wie

sich eine zweite Welle der Pandemie auswirken würde. Für das bisherige

Krisenmanagement findet Landrätin Rita Röhrl lobende Worte: „Die vergangenen

Monate stellten für das gesamte Gesundheitssystem eine enorme Herausforderung

dar. Insbesondere kleinere Kliniken leisteten eine bemerkenswerte Arbeit. Ohne

sie wäre das gesamte Vorgehen, auf welches wir nun zurückblicken, nicht möglich

gewesen. Dies unterstreicht ein weiteres Mal deren Unabdingbarkeit.“

Zudem gab der Pressetermin auch die Möglichkeit auf weitere Baumaßnahmen und

Projekte, welche bereits abgeschlossen wurden oder aktuell anstehen, zu

blicken. Direkt an der Arberlandklinik Viechtach konnte im Mai 2020 das

Gesundheitszentrum Viechtach in Betrieb genommen werden. Hiermit wurde

insbesondere die medizinische Versorgungssituation für die Stadt Viechtach und

Umgebung verbessert: Das Gesundheitszentrum beherbergt eine Radiologische

Praxis, eine Filiale des Sanitätshaus Lackerbeck und das Medizinische

Versorgungszentrum MVZ Arberland, welches als Tochterunternehmen der

Arberlandkliniken ein breites fachärztliches Spektrum unter anderem mit den

Fachgebieten Neurologie, Chirurgie, Unfallchirurgie und Gynäkologie bietet.

Auch die Gesamtsanierung der Arberlandklinik Viechtach schreitet weiter voran.

Aktuell läuft die Bauphase 2 des dritten Bauabschnittes. Dieser umfasst den

gesamten OP-Bereich sowie Verwaltungsbereiche und die Eingangshalle mit Kiosk.

Mit der bereits erfolgten Fertigstellung des OP Anbau Nord sind weiterhin

permanent drei Operationssäle in Betrieb – es kommt damit zu keiner

Einschränkung in der Versorgung.

In der Arberlandklinik Zwiesel läuft seit Ende August 2020 die Baumaßnahme zur

Anpassung der Strukturen in der Zentralen Notaufnahme.

Weiter gaben Röhrl und Schmitz einen Überblick über aktuelle

gesundheitspolitische Herausforderungen. Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen

Bundesausschusses (G-BA) in Hinblick auf z.B. Personalvorgaben

(Pflegepersonaluntergrenzen), das gestufte System der Notfallversorgung oder

Qualitätssicherungsrichtlinen werden den Strukturwandel in der stationären

Medizin weiter verstärken und beschleunigen. Erfreulicherweise erhalten ab dem

Jahr 2020 bedarfsnotwendige Krankenhäuser im ländlichen Raum eine pauschale

Finanzierung von insgesamt 400.000 Euro jährlich. Auf der Liste der Kliniken

für diesen sog. „Sicherstellungszuschlag“ sind auch die Arberlandklinik

Viechtach, sowie die Arberlandklinik Zwiesel aufgeführt. Auf Landesebene wurde

das „Zukunftsprogramm Geburtshilfe“, mit welchem die Defizite der

geburtshilflichen Abteilungen für die Träger bis zu 85% durch den Freistaat

Bayern ausgeglichen werden ins Leben gerufen. Damit wird der wirtschaftliche

Druck von diesem Fachgebiet geschwächt. Im Jahr 2019 erhielt der Landkreis

Regen hierfür einen Defizitausgleich in Höhe von 908.389,46 Euro.

Quelle: Pressemitteilung, 05.10.2020