Aufsichtsrat beschließt KRH Medizinstrategie 2030

Nach Aufsichtsratsbeschluss: Regionsversammlung wird sich bald mit der neuen KRH Medizinstrategie 2030 beschäftigen (Mediennachricht).

Der Aufsichtsrat des Klinikum Region Hannover (KRH) hat in seiner heutigen Sitzung die KRH Medizinstrategie 2030 beschlossen. Ziel ist es, die stationäre medizinische Versorgung für die gesamte Region Hannover auf eine zukunftsfähige Basis zu stellen. Investitionsstau, Fachkräftemangel,

der zunehmende Trend zu ambulanten Behandlungen und steigende Ansprüche an die Behandlungs- und Pflegequalität machen Strukturveränderungen unumgänglich. Die gesetzlichen

Rahmenbedingungen auf Landes- und Bundesebene sowie die Krankenhausfinanzierung

zielen auf eine stärkere Spezialisierung in größeren Kliniken ab. Gleichzeitig

muss eine flächendeckende Versorgung sichergestellt werden.

„Das Klinikum Region Hannover wird mit der Medizinstrategie 2030 bundesweit

eine führende Rolle in der Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft

einnehmen und damit perspektivisch zu den modernsten Klinikkonzernen bundesweit

gehören“, sagt der KRH-Aufsichtsratsvorsitzende Regionspräsident Steffen Krach.

[...]

Quelle: Mediennachricht, 23.03.2023