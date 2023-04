Aufsichtsrat beschließt Umwandlung der UEK Norden in ein Regionales Gesundheitszentrum

ANEVita: Das Konzept des Regionalen Gesundheitszentrums am Standort Norden soll die dortige Gesundheitsversorgung sichern (Pressenachrichten).

In der gestrigen Aufsichtsratssitzung der Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH wurde die Umwandlung des Standorts Norden in ein Regionales Gesundheitszentrum beschlossen. Der Betrieb des Klinikums als somatischer Grund- und Regelversorger ist aufgrund der nicht mehr zu besetzenden

Stellen im ärztlichen Dienst und dem daraus resultierenden hohen Honorararzt-Einsatz nur noch zeitlich befristet aufrechtzuerhalten. Geschäftsführer der Trägergesellschaft, Dirk Balster: „Die medizinische

Qualität ist bei dem überwiegenden Einsatz von Honorarkräften nicht mehr

kontrollierbar und deutlich rückläufig. Als Krankenhausträger haben wir dieser

Entwicklung zum Schutz unserer Patienten Rechnung zu tragen. Wir haben jedoch

ein Konzept erarbeitet, welches weiterhin eine wichtige medizinische Versorgung

vor Ort in Norden gewährleistet. Zudem wollen wir durch Verlagerungen im

Personaleinsatz ermöglichen, resultierende Mehrbedarfe in den Häusern des

Verbunds abzudecken.“ Sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende, Landrat Olaf Meinen,

als auch der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Oberbürgermeister Tim

Kruithoff, sehen die Handlungsnotwendigkeit und begrüßen daher das von der

Geschäftsführung vorgestellte und vom Aufsichtsrat beschlossene Konzept zum

Standort Norden. „Aus der Umwandlung ergeben sich für die Mitarbeiter und für

die medizinische Versorgung gute Perspektiven“, so Meinen und Kruithoff.

[...]

Quelle: Pressenachrichten, 20.04.2023