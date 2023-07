Evangelisches Stadtkrankenhaus Saarbrücken solle geschlossen werden

Kreuznacher Diakonie plant Klinik-Schließung: Aus für Evangelisches Stadtkrankenhaus in Saarbrücken (Saarbrücker Zeitung).

Aufgrund von andauernd hohen Verlusten und der fehlenden Perspektive beabsichtigt die Stiftung kreuznacher diakonie das Evangelische Stadtkrankenhaus Saarbrücken (EVK) in den nächsten sechs Monaten zu schließen. Einen entsprechenden Beschluss haben das Kuratorium und der Vorstand der Stiftung am

vergangenen Donnerstag gefasst. Mitarbeitervertretung, Mitarbeitende sowie Beleg- und Kooperationsärzte sind bereits über die beabsichtigte Schließung informiert worden. Die

Gesundheitsversorgung in Saarbrücken und der umliegenden Region ist auch

künftig im gewohnten Umfang und auf hohem Niveau gesichert.

Mit der beabsichtigten Schließung reagiert die Stiftung kreuznacher diakonie

als Träger des Krankenhauses auf die anhaltend negative betriebswirtschaftliche

Entwicklung. Nachdem das Haus bereits in den vergangenen Jahren defizitär war,

allein 7,8 Mio. von 2019 – 2021, ist auch in diesem Jahr mit einem Verlust in

Millionenhöhe zu rechnen.

Zu den Hintergründen der beabsichtigten Schließung erklärt der Vorstand der

Stiftung kreuznacher diakonie: „Der Entschluss zur Schließung des Hauses fällt

uns nicht leicht. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage sehen wir uns allerdings

gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Auf diese Weise sichern und stärken wir die

diakonisch-soziale Arbeit unserer Stiftung. Selbstverständlich ist die

Gesundheitsversorgung in Saarbrücken auch nach der beabsichtigten Schließung

unseres Hauses gesichert.“

In den nächsten Wochen werden die Gespräche mit allen Beteiligten fortgesetzt,

um einen geordneten Prozess zu gewährleisten. Der Krankenhausträger legt dabei

großen Wert auf die Sozialverträglichkeit. Aus diesem Grund sind wir bereits in

Gesprächen mit der Mitarbeitervertretung und den Mitarbeitenden, um einen

Sozialplan zu entwickeln. Die beabsichtigte Schließung erfolgt zudem in enger

Abstimmung mit dem Saarländischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und

Gesundheit sowie den Akteuren vor Ort.

Die Stiftung kreuznacher diakonie wird ihr Engagement im Saarland fortsetzen.

Am Standort des Krankenhauses in Saarbrücken soll künftig das Hospiz

weiterbetrieben werden sowie eine Einrichtung für begleitetes Leben im Alter

entstehen.

Quelle: Saarbrücker Zeitung, 16.09.2022