Die Kliniken Erlabrunn schließen zum Jahresende ihre Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Erlabrunn wird geschlossen (Pressemeldung).

Durch den Träger der Klinken Erlabrunn GmbH wurde in der 102. Gesellschafterversammlung am 08.08.2023 die Schließung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe zum 31.12.2023 beschlossen. Wesentliche Gründe dafür sind: die demografische Entwicklung in unserem Umfeld, ein gravierender Fallzahl- und Geburtenrückgang in unserem Einzugsgebiet, nicht erfüllbare Mindestmengenvorgaben für onkologische Brustoperationen, stringente Qualitäts-, Personal- und Dienstplananforderungen,

die Aus- und Nachwirkungen der Corona- Pandemie,

fehlende Kinderärzte/Ärztinnen bei Komplikationsgeburten.

Die Geschäftsführung bedauert die aufgrund der Entwicklung unumgängliche Entscheidung sehr.

Selbst der Erwerb mehrerer Frauenarztpraxen und einer Kinderarztpraxis in unserer Region und deren Angliederung an das MVZ der Kliniken Erlabrunn und das persönliche Engagement der Beschäftigten der Klinik vermochten den Abwärtstrend und den Patientenrückgang nicht aufzuhalten.

Die Ankündigung der Schließung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, schließt unser Unterstützungsangebot an die Ärzteschaft und die Hebammen bei der Suche nach einer weiterführenden beruflichen Perspektive ein. Das Pflegepersonal der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe beschäftigen wir sehr gern in einem anderen Leistungsbereich unseres Hauses weiter.

Die ambulante gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung im MVZ bleibt bestehen, und in den Kliniken Erlabrunn können weiterhin ambulante Operationen durchgeführt werden.

Es ist uns äußerst wichtig, alle potentiellen Patientinnen und Patienten an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Schließung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe keinerlei Auswirkungen auf die Leistungsportfolios aller anderen Kliniken unseres Hauses und Unternehmens hat.

Für die weiter existenten Leistungsbereiche der Kliniken Erlabrunn sehen wir einen stabilen und weiterhin wachsenden Bedarf. Unser Anspruch ist es, auch künftig die Patientinnen und Patienten aus den Erzgebirgskreis und angrenzenden Regionen in der gewohnten hohen Behandlungsqualität und mit viel individueller Zuwendung zu versorgen.

Wir danken allen Patientinnen und Patienten sowie niedergelassenen Ärzten in der Region für das über viele Jahre entgegengebrachte Vertrauen und wünschen uns, dass wir auch zukünftig darauf bauen können.

Quelle: Pressemeldung, 14.09.2023