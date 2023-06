Krankenhaus Melle hat Personalknappheit im ärztlichen Bereich

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Christlichen Klinikum Melle pausiert im Juli und August... (Niels-Stensen-Kliniken).

Aufgrund von Personalknappheit im ärztlichen Bereich werden vom 6. Juli bis 27. August keine Geburten und keine gynäkologischen Behandlungen am Christlichen Klinikum Melle angeboten. Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am CKM pausiert im Juli und August. Das Team der Klinik für Gynäkologie

und Geburtshilfe am Christlichen Klinikum Melle (CKM) der Niels-Stensen-Kliniken hat in den vergangenen Monaten einen enormen Einsatz gezeigt und nicht zuletzt mehrfach Urlaubsansprüche

zurückgestellt. Trotz dieser Anstrengung des Teams um die leitenden Ärzte Dr.

Christa Seifart Gomes und Dr. Joscha Beek gelingt es in diesem Zeitraum nicht,

die ärztliche Versorgung für die Patientinnen aufrechtzuerhalten. In den

Monaten Juli und August müssen geburtshilfliche und gynäkologische Behandlungen

pausieren.

„Wir haben diese Entscheidung für die zweimonatige Pause in enger Abstimmung

mit dem ärztlichen Leitungsteam getroffen, um eventuelle Versorgungsengpässe zu

vermeiden“, erklärt der Personalleiter und Geschäftsführer des Christlichen

Klinikums Melle, Dr. Bernd Runde. „Nicht mehr verschiebbare Urlaubsansprüche

sowie ungeplante Personalausfälle haben uns zu diesem Schritt veranlasst. Alle

werdenden Eltern, die sich bereits zur Geburt angemeldet haben, werden wir

individuell über diese einmalige Situation informieren und gemeinsam nach einer

Alternative suchen.“

Die Niels-Stensen-Kliniken haben alle Gynäkologen und Krankenhäuser in der

Umgebung über die Pläne informiert, sodass für alle werdenden Eltern, die sich

eine Geburt in Melle gewünscht hätten, in enger Begleitung eine Lösung zum

Beispiel am Franziskus-Hospital Harderberg oder am Marienhospital Osnabrück

gefunden werden kann. Alle Häuser in der Umgebung verfügen über entsprechende

Kapazitäten. Bereits geplante stationäre gynäkologische Eingriffe werden sofern

medizinisch vertretbar verschoben oder in umliegende Krankenhäuser verlagert.

Bei dieser Pause handelt es sich um eine Ausnahme. Ab dem vierten Quartal wird

es für Urlaubszeiten und Krankheitsausfälle oder bei erhöhter Nachfrage in

Melle eine stabile Unterstützung aus den Geschwisterkrankenhäusern, dem

Marienhospital Osnabrück sowie dem Franziskus-Hospital Harderberg, geben. Die

dortigen Kliniken der Gynäkologie und Geburtshilfe werden die Geburtshilfe in

Melle je nach Bedarf mit Oberärzten oder Assistenzärzten unterstützen. „So sehr

wir die Monate Juli und August bedauern, so sehr freuen wir uns auf eine

stabile Zukunftsperspektive für die Geburtshilfe in Melle durch Bündelung der

Kräfte im Niels-Stensen-Verbund“, sagt Dr. Runde.

Quelle: Niels-Stensen-Kliniken, 13.06.2023