Krankenhausmitarbeiter*innen widersprechen Berichterstattung über Zustände am Lauterbacher Krankenhaus (Eichhof Stiftung).

Ausgelöst durch die Berichterstattung einer örtlichen Tageszeitung in Lauterbach über einen vermeintlichen Personal-Exodus und angeblich mangelnde Kommunikationskultur sind die Belegschaft aller Einrichtungen der Eichhof-Stiftung Lauterbach, niedergelassene Ärzte im Vogelsberg und vor allem die Bevölkerung und Patienten des Krankenhauses

Eichhof stark verunsichert.

In einem Unternehmen mit rund 800 Mitarbeiter*innen gebe es immer auch diverse

Meinungen über Management- und Strukturkonzepte in der Belegschaft, so Vorstand

Mathias Rauwolf, dies gelte auch für die Eichhof-Stiftung. Warum dies aber zu

tendenziösen Veröffentlichungen geführt habe, könne er nicht nachvollziehen.

Stellvertretend für weitere Beschäftigte ergriffen Mitarbeiter*innen aus

eigener Initiative zu den Vorhaltungen das Wort.

11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ärzteschaft, Pflege, Funktionsbereichen

und angegliederten Praxen kritisieren die einseitige Berichterstattung und

halten ein Plädoyer für mehr Sachlichkeit im Umgang mit dem im Fokus der

Berichterstattung stehenden Vorstand sowie dem Stiftungsrat als

Aufsichtsgremium.

„Ich bin seit 11 Jahren hier am Krankenhaus in unterschiedlichen Positionen

tätig und kann sagen, dass die Kommunikationsplattform sich in den vergangenen

zwei Jahren - dank Mathias Rauwolf - deutlich verbessert hat“, bricht Andrea

Rubenbauer, Bereichsleitung Funktionen und Koordinatorin Ausbildung am

Krankenhaus Eichhof, eine Lanze für den so harsch durch die Presse kritisierten

Vorstand. Sie selbst erlebe die Zusammenarbeit auf Basis von Eigenverantwortung

und Vertrauen.

Dieser Wahrnehmung pflichten auch Maxine-Michele Wink, Bereichsleitung

Psychiatrie und Psychotherapie, und ihr Kollege Fachkrankenpfleger Michael

Kirsch bei. Da sie unmittelbar von dem in den Medien beschriebenen Weggang vom

Chefarzt Psychiatrie Dr. Friedrich Jungblut betroffen sind, plädieren Sie für

mehr Wahrheitsgehalt und Sachlichkeit in der mittlerweile aufgeheizten

Diskussion. „Tatsache ist, dass sich unser Chef bereits im Frühsommer für einen

Weggang aus Lauterbach entschieden hat. Das bedauern wir sehr. Wahr ist aber

auch, dass sich der Vorstand in der verbleibenden Zeit der Tätigkeit von Dr.

Jungblut unverzüglich um eine Nachfolge gekümmert hat, um kein Vakuum in der

Patientenversorgung und Mitarbeiterführung entstehen zu lassen.“ Die Position

wird mit einem hochqualifizierten Nachfolger besetzt werden, der das Personal

der Psychiatrie am Eichhof hinter sich vereine, so die beiden Fachkräfte.

In der Causa Tobias Plücker, Chefarzt Innere Medizin/Kardiologie, der kurz vor

Weihnachten gekündigt habe, sei die Nachfolge noch offen, bestätigt Leitender

Oberarzt der Fachabteilung Dr. Joachim Wilhelm und entschärft die durch die

mediale Berichterstattung behauptete angebliche Besorgnis in der Bevölkerung

und bei den Mitarbeiter*innen: „Es besteht kein Defizit in der kardiologischen

Betreuung unserer Patienten. Es sind alle Dienste besetzt und die gewohnt

hochqualifizierte Versorgung ist sicher gewährleistet.“ Dass insgesamt

Personalknappheit im Gesundheitswesen bestehe, sei hinlänglich bekannt und habe

mit der aktuellen Situation am Krankenhaus Eichhof nichts zu tun, so der

erfahrene Mediziner.

Dieser Aussage schließt sich auch der Chefarzt der Unfall- und Orthopädischen

Chirurgie Dr. Jürgen Ludwig an, der gebeten wurde, als Mediator zwischen den

Fronten zu vermitteln. „Wir haben trotz aller Widrigkeiten durch COVID-19 unser

medizinisches Portfolio in jüngster Vergangenheit mit anerkannten Fachärzten,

neuen Fachabteilungen und zusätzlichem Pflegepersonal ausgebaut. In der

technischen Ausstattung können wir uns nicht erst seit der Anschaffung eines

eigenen MRT mit anderen Krankenhäusern messen. Dass sich durch die

Corona-Pandemie gerade im operativen Bereich Engpässe in der Planung und

Durchführung ergeben haben, liegt in der Natur der Sache“, sagt Dr. Ludwig.

Bislang sei es aber immer gelungen, im sachlichen Gespräch Lösungen zu finden,

so zuletzt auch in Gesprächen zwischen Vorstand und der Chefarztkonferenz. Er

sei entsetzt über die anonymisierte und reißerische Darstellung in der

Öffentlichkeit und fordere alle Beteiligten im Haus zur Rückkehr zum Dialog und

zur Sachlichkeit auf - ganz ohne die Medien, wünscht sich der Chefarzt und fügt

an: „Ich habe selbst über 12 Jahre mit eigener Praxis in wirtschaftlicher

Verantwortung gestanden und kann ökonomische Notwendigkeiten durchaus

nachvollziehen.“ Er wolle seine fachliche Expertise einbringen, um Kompromisse

zu formulieren und so die Schärfe im Umgangston sowie die Verunsicherung in der

Belegschaft zu reduzieren.

Für den Chefarzt Gefäßchirurgie/Interventionelle Radiologie Mohanad Nasif,

jüngst mit der FOCUS Empfehlung 2021 ausgezeichnet und erst im April

vergangenen Jahres mit seinem mittlerweile zehnköpfigen Team an das Krankenhaus

Eichhof gewechselt, sind Zeitpunkt sowie Art und Weise der Veröffentlichungen

in der Presse fragwürdig. „Wir haben in den vergangenen zehn Monaten einen

großartigen Austausch mit dem Vorstand erlebt. Unser Ausstattungsniveau hat

durch die Bestrebung von Mathias Rauwolf selbst in dieser kurzen Zeit nahezu 90

Prozent erreicht und der interne Austausch ging weit über die übliche

geschäftliche Kommunikation hinaus. Für mich ist diese unnötige öffentliche

Diskussion ein Schaden für unser Haus, dem wir nun umso mehr mit unserer

geballten fachlichen Kompetenz begegnen müssen. Dazu müssen wir aber wieder

zusammenrücken“, fordert er Kolleg*innen und Mitarbeiter zur Rückkehr zum

Miteinander auf.

Für den Bereich Pflege machen sich die Bereichsleitung Konservative Stationen

Ramona Eichenauer und die Praxisanleiterin Ilona Trabandt stark.

„Interkollegial funktioniert die Zusammenarbeit nach wie vor großartig, auch

wenn die Zeiten herausfordernd sind. Vor diesem Hintergrund haben wir für

solche Störfeuer überhaupt kein Verständnis“, sagen die erfahrenen Fachkräfte.

Sie selbst hätten sehr gute Erfahrungen im Austausch mit allen Verantwortlichen

im Haus gemacht und loben die regelmäßig stattfindenden Besprechungen, in denen

zum Beispiel Anliegen zur Weiterbildung von Fachpersonal oder

Ausbildungsangelegenheiten diskutiert würden. „Wir fühlen uns wohl am Eichhof

und würden uns wünschen, dass alle Kolleg*innen das auch so empfinden“, sagen

die erfahrenen Pflegekräfte unisono. Und Ramona Eichenauer fügt hinzu: „Ich

habe die Erfahrung gemacht, dass der Vorstand großen Wert darauflegt, dass das

Pflegepersonal gut aufgestellt ist, gefährliche Pflege ausgeschlossen wird und

die Prozessoptimierung zur Erleichterung der Arbeit seit seinem Antritt vor

zwei Jahren große Fortschritte gemacht hat.“

Dass die fachübergreifende Zusammenarbeit nach wie vor gut funktioniert

bestätigt auch Mike Dittewich, Leitender MTA Radiologie. Er sieht durch dieses

mediale Gewitter die Chance auf eine sachliche und auch menschliche Diskussion.

„Vielleicht hätten wir insgesamt gesehen früher das Gespräch untereinander

suchen müssen. Durch die vielen Umstrukturierungen in technischer wie auch

personeller Hinsicht sind ganz sicher nicht alle Mitarbeiter*innen mitgenommen

worden. Aber lieber spät als nie“, sieht er die Möglichkeit für einen Neuanfang

im Dialog und das Glätten der Wogen zugunsten der Patienten in der Region.

Für die Praxen im MVZ, zu denen auch die Internistische

Praxis-Gastroenterologie gehört, spricht die Praxisleitung Pamela Kares. „Wir

leben im MVZ ein bisschen wie auf einer Insel, aber natürlich sprechen uns

unsere Patienten auf die öffentlich geführte Diskussion an und sind besorgt.

Ich zitiere meinen Chef, der mir gerade erst versichert hat, dass er es keine

Sekunde bereut hat, dem Vorschlag von Vorstand Mathias Rauwolf gefolgt zu sein,

seine Praxis an das Krankenhaus Eichhof zu verlegen. Das sagt doch alles!“

Quelle: Eichhof Stiftung, 06.01.2022