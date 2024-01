Lausitzer Seenland Klinikum als Schwerpunktversorger bestätigt

Schwerpunktversorgung durch Lausitzer Seenland Sana-Klinikum Hoyerswerda im neuen sächsischen Krankenhausplan hinterlegt (Pressemeldung).

Mit Bescheid vom 22.12.2023 wurde das Lausitzer Seenland Klinikum mit allen seinen Fachrichtungen im Krankenhausplan des Freistaates Sachsen bestätigt. Diese Einstufung der Sächsischen Staatsregierung stellt eine Anerkennung der herausragenden Leistungen und des Engagements des gesamten Teams des Klinikums in Hoyerswerda dar. Gleichzeitig zeigt diese Bestätigung, dass hier in der Region die Notwendigkeit besteht, mit innovativer Medizin in stabilen Strukturen und modernen Arbeitsplätzen die Patienten flächendeckend zu versorgen.

Lausitzer Seenland Klinikum führende medizinische Institution in der Region

„Die Bestätigung als Schwerpunktversorger ist für uns alle ein riesiger Grund zur Freude, nicht zuletzt vor dem Hintergrund von derzeit drohenden Versorgungsengpässen und der vielerorts angespannten Situation in Krankenhäusern“, sagt Juliane Kirfe, Geschäftsführerin des Lausitzer Seenland Klinikums. „Der Bestand aller Fachrichtungen und die Zuordnung von 410 Betten ist außerdem ein großer Vertrauensbeweis in uns als führende Institution in der regionalen Krankenhauslandschaft“, so Juliane Kirfe weiter. Der schon lange erwartete Bescheid zeige, dass das Seenland Klinikum nicht nur als stabiler Partner gelte, sondern auch eine entscheidende Rolle in der Krankenhauslandschaft des Landkreises und darüber hinaus einnimmt.

Grundlage für die wiederholte Einordnung ab 2024 sind der Status als Akademisches Lehrkrankenhaus sowie die gezielten Investitionen in eine breite Fächervielfalt, in modernste Ausstattung, medizinische Praxen, Institute, Zentren und spezialisierte Versorgungsleistungen, die die Klinik in den vergangenen 14 Jahren kontinuierlich geleistet hat. Das sieht auch die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping so, die den notwendigen Entwicklungswillen der Kliniken herausstellt: „Es ist klar, dass sich Krankenhäuser stetig weiterentwickeln müssen, dies gebietet schon allein die heutige und zukünftige Fachkräftesituation.“

Bei allen Management- und administrativen Leistungen stellt Juliane Kirfe vor allem auch die Leistungen der Mitarbeitenden in den Vordergrund: „Ein ganz besonderer Dank geht an alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über viele Jahre hinweg ihren entscheidenden Teil zu diesem Erfolg beigetragen haben. Die Entscheidung aus Dresden ist vor allem auch eine Bestätigung des herausragenden Engagements des gesamten Teams.“

Die Zukunft beginnt jetzt

Die Bestätigung als Schwerpunktversorger war bei weitem nicht das letzte Ziel, welches das Lausitzer Seenland Klinikum erreichen wollte. Neue Pläne sind bereits in Arbeit. Im Rahmen des Strukturwandels werden in diesem Jahr ein OP-Roboter und ein Hybrid-OP eingebaut - eine bedeutende Innovation in der Patientenversorgung, aber auch eine Investition in die Attraktivität des Standortes für zukünftige Ärzte. Weiterhin wird im medizinischen Bereich die Zertifizierung als Brustzentrum angestrebt. Darüber hinaus ist der Ausbau der hauseigenen Berufsfachschule im Rahmen eines Strukturwandelprojekts beantragt. Hier gilt es nicht nur moderne Lernbedingungen zu schaffen, sondern auch für neue, durch die zunehmende Digitalisierung entstehende Berufsbilder gewappnet zu sein.

Hintergrund Krankenhausplan

Ab Januar 2024 gilt in Sachsen ein neuer Krankenhausplan. Auch wenn die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping angesichts der in der Diskussion befindlichen Krankenhausreform auf Bundesebene noch von einer »Übergangslösung« spricht, steht fest: Das Lausitzer Seenland Klinikum wird ab 2024 als Schwerpunktversorger Bestand haben. Damit wird das Klinikum weiterhin überörtliche Schwerpunktaufgaben in Diagnose und Therapie erfüllen und eine zentrale Rolle in der Notfallversorgung spielen.

Die Versorgungsstufe ist entscheidend für die Rolle einer Klinik im Krankenhausbedarfsplan des jeweiligen Bundeslandes. Der Freistaat Sachsen verfügt im neuen Krankenhausplan weiterhin über insgesamt 76 Krankenhäuser, deren Standorte über den gesamten Freistaat verteilt sind. Es sind flächendeckend Krankenhäuser der Regel- und Schwerpunktversorgung vorhanden, die durch Maximalversorger sowie Fachkrankenhäuser flankiert werden.

Über das Lausitzer Seenland Klinikum

Das Lausitzer Seenland Klinikum als Krankenhaus der Schwerpunktversorgung gliedert sich in 14 Fachabteilungen und 3 Institute. Es ist eingestuft als Unfallkrankenhaus und verfügt über einen eigenen Hubschrauberlandeplatz. Seit 2002 ist das Klinikum Akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen Universität Dresden. Angeschlossen ist auch eine Medizinische Berufsfachschule mit 75 Ausbildungsplätzen. Insgesamt stehen unserem Haus 410 Planbetten zur Verfügung. Jährlich kommen über 17.000 Patienten zur stationären und rund 30.000 zur ambulanten Behandlung in unser Klinikum. Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten über alle Kliniken betrug im Jahr 2023 durchschnittlich 5,4 Tage. Über 800 Mitarbeiter sind im Klinikum beschäftigt, über 1.000 Mitarbeiter im Konzern.

