RWI-Gutachten zeigt verfehlte Krankenhauspolitik der Landesregierung: Kahlschlag der Kliniklandschaft verhindern (SPD Heinsberg).

Das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat an diesem Mittwoch das Investitionsbarometer NRW 2021 zur Situation der Krankenhäuser vorgestellt. Hierzu erklären Lisa-Kristin Kapteinat, stellvertretende Vorsitzende, und Josef Neumann, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag NRW: Lisa-Kristin Kapteinat: Das

Investitionsbarometer zeigt, dass die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen deutlich unterfinanziert sind und notwendige Investitionen des Landes fehlen.

Vielen Krankenhäusern droht deshalb die Schließung. In NRW darf es keinen Kahlschlag in der Krankenhauslandschaft geben.

Die überwiegende Mehrheit der Menschen in NRW wünscht sich eine ortsnahe

Krankenhausversorgung. Die Menschen wollen zurecht gute und sichere Angebote.

Das RWI-Gutachten zeigt deutlich, dass diese Versorgung gefährdet ist. Hierfür

ist die verfehlte Krankenhauspolitik der schwarz-gelben Landesregierung

verantwortlich. Mit dem neuen Krankenhausplan drohen weitere

Klinik-Schließungen.

Während immer mehr Menschen auf eine wohnortnahe Versorgung angewiesen sind,

sind Krankenhausschließungen unverantwortlich. Die Zahl der stationär

behandelten Kranken in NRW stieg vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2019 um mehr als

zehn Prozent. 2010 waren es knapp 4,2 Millionen Menschen. 2019 waren es mehr

als 4,6 Millionen. Diese Menschen verdienen eine gute und wohnortnahe

Versorgung.“

Josef Neumann:

„Die heute vorgestellten Zahlen des RWI-Gutachtens bestätigen unsere

Befürchtungen voll und ganz. Trotz massiver Bundesmittel ist es der

Landesregierung nicht gelungen, den massiven Investitionsstau in der Gesundheit

aufzulösen. Dieser muss endlich beendet werden.

Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass ein leeres Klinik-Bett kein

Skandal ist. Es ist die notwendige Sicherheit für schwierige Zeiten. Wir

setzen uns dafür ein, dass die Erfahrungen aus der Corona-Krise mit in die

Krankenhausplanung einbezogen werden und dass die Landesregierung endlich ihren

Investitionsverpflichtungen nachkommt.“

Quelle: SPD Heinsberg, 19.01.2022