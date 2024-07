Sanierung der Ilmtalklinik Pfaffenhofen wird 50 Mio. Euro teurer... (Radio Ingolstadt).

Kreistag informiert sich über den Sachstand der Generalsanierung an der Ilmtalklinik

14. Dezember 2021 : Nachdem bereits am 22.11.2021 der Aufsichtsrat der Ilmtalklinik GmbH über den Sachstand der Generalsanierung an der Ilmtalklinik in Pfaffenhofen informiert wurde, erfolgte jetzt eine Präsentation zu den Bauabschnitten 1 und 2 und zur Zielplanung im Rahmen der Kreistagssitzung vom 13.12.2021.

Der 1. Bauabschnitt der Generalsanierung mit den Maßnahmen Umbau Zentrale

Notaufnahme (ZNA), Errichtung von zentralen Personalumkleiden, Umbau

Wirtschaftshof und Errichtung eines Erweiterungsgebäudes befindet sich zum

größten Teil in der Ausführungsplanung. Ergänzend konnten bereits vorgezogene

Maßnahmen in den Außenanlagen zum 15.11.2021 gestartet werden, da diese

Maßnahmen durch die Regierung von Oberbayern vorabgebilligt wurden.

Weitere Ausschreibungen wurden bereits durchgeführt, so dass für ca. 29% der

Gesamtkosten nun Kostensicherheit besteht und ein Vergabegewinn von ca. 580.000

€ brutto erzielt werden konnte. Der Vergabegewinn, sowie das vom Kreistag

genehmigte Budget für eine für den Bauabschnitt 1 prognostizierte

Baupreisindizierung in Höhe von 1,09 Mio. € brutto sowie ein Projektpuffer mit

ca. 430.000 € brutto können als Rückstellung für das Projekt genutzt werden.

Hieraus wurde bereits ein Anteil von ca. 550.000 € brutto für nachträgliche

Änderungen verwendet. Darin enthalten sind Änderungen aufgrund von

gestalterischen Anforderungen der Ursprungsarchitekten Bachmann + Marx, eine

Erhöhung der Anzahl an Aufnahmeplätzen in der Zentralen Notaufnahme,

Berücksichtigung des behördlich angeordneten Artenschutzes durch Auflagen aus

der Baugenehmigung sowie die Berücksichtigung eines Gebäudeenergiestandards

55EE. Letzteres führt für den Erweiterungsbau jedoch auch zu einem

Förderzuschuss der Eigenmittel in Höhe von ca. 1,4 Mio. € brutto.

Für den förderfähigen Umbau im Bestand, welcher die Bereiche Zentrale

Notaufnahme, Personalumkleiden und den Wirtschaftshof beinhaltet, wurden

seitens Regierung von Oberbayern 9,67 Mio. € brutto Fördermittel zugesichert.

Die am 28.09.2020 vom Kreistag genehmigten Gesamtkosten i.H.v. 34,28 Mio. €

brutto für den Sanierungsanteil und den Erweiterungsbau können nach aktuellem

Stand eingehalten werden. Kritisch zu sehen sind allerdings die aktuellen

Preisschwankungen und Lieferengpässe am Markt, deren Entwicklung nicht

abschließend bewertet werden kann.

Die Zuschläge für die weiteren Gewerke können erst erteilt werden, wenn die

Fachliche Billigung der Regierung von Oberbayern vorliegt. Diese wird noch zum

Jahresende 2021 erwartet. Der offizielle Baustart fällt somit auf Januar 2022.

Durch den Verzug des Baustarts werden die Maßnahmen zum 1. Bauabschnitt

voraussichtlich erst im 1. Quartal 2024 abgeschlossen werden können.

Der 2. Bauabschnitt umfasst den Umbau einer Radiologischen Praxis und ein

Herzkathetherlabor im Erdgeschoss sowie die Sanierung von drei darüberliegenden

Pflegestationen. Die Vorplanung für das Herzkathetherlabor und die drei

Pflegestationen ist nahezu abgeschlossen. Diese Maßnahmen sind förderfähig und

werden zum Jahresende 2021 mit einem Antrag auf Vorwegfestlegung bei der

Regierung von Oberbayern und dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

(StMGP) beantragt. Der Umbau der Radiologischen Praxis ist durch den Betrieb

eines Dritten von der Förderung ausgeschlossen und deshalb nicht Bestandteil

des Antrags.

Die aktuell ungeprüfte Kostenschätzung schließt für diesen Bauabschnitt mit ca.

32,2 Mio. € brutto ab.

Der Baustart sollte direkt an den 1. Bauabschnitt anschließen, was jedoch

voraussichtlich nicht möglich sein wird, wenn keine Aufnahme in das

Jahreskrankenhausbauprogramm 2022 erfolgt. Die Ilmtalklinik GmbH hat sich

dennoch dafür entschieden, die Planung weiter voranzubringen.

Zuletzt wurden in der Kreistagssitzung vom 28.09.2020 Gesamtkosten i.H.v.

135,40 Mio. € brutto für die gesamte Sanierung und Erweiterung der Ilmtalklinik

Pfaffenhofen vorgestellt. Diese Zahl basierte noch auf dem Sanierungskonzept

von sander.hofrichter architekten aus Ludwigshafen. Die Fortschreibung der

Gesamtkosten war notwendig geworden, weil Inhalt und Umfang des 1.

Bauabschnittes im Rahmen der Detailierung der Planung verändert worden waren

und erstmalig eine Prognose der Gesamtkosten inkl. Baupreissteigerungen

erfolgte. Ebenfalls in der Kreistagssitzung vom 28.09.2020 wurde beschlossen,

dass die neue Architekten-ARGE mit der gesamthaften Überarbeitung der

Zielplanung beauftragt werden soll.

Die Gesamtkosten für die insgesamt fünf Bauabschnitte ermittelten die

Architekten nun mit rund 165 Mio. € brutto. Darin ist die Kostensteigerung im

Rahmen der allgemeinen Baupreisentwicklung noch nicht enthalten. Unter

Berücksichtigung der aktuellen Marktschwankungen kann derzeit auch keine valide

Kostenentwicklung für die kommenden Jahre benannt werden. Legt man die

durchschnittliche Entwicklung der Baupreise über die letzten Jahre zu Grunde,

so müsste mit Gesamtkosten in Höhe von rund 186 Mio. € gerechnet werden. Die

erneute Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf die Detailierung der Planung

zurückzuführen. Im Zuge der Überprüfungen wurden nun auch Technikkonzepte und

die weiteren Fachplaner mit einbezogen, welche zum Konzept seitens

sander.hofrichter architekten noch nicht eingebunden waren. Ein weiterer Grund

für die Kostenmehrung stellt die überdurchschnittliche Baupreissteigerung von

2020 auf 2021 dar.

Landrat Albert Gürtner sprach in Richtung des Kreistags: „Natürlich wäre mir

persönlich eine andere Entwicklung ebenfalls lieber gewesen, aber im Sinne

einer vollständigen Transparenz dürfen wir die derzeitige Lage bei der

Baupreisentwicklung nicht außer Acht lassen und müssen die mögliche Entwicklung

auch kommunizieren. Auch haben wir bei den Planungen im Sinne der Nutzer

nachjustiert, weshalb zum Beispiel auch die Notaufnahme nochmals überarbeitet

wurde. Letztlich wäre keinem geholfen, wenn lediglich eine möglichst billige

Variante gebaut werden würde, bei der aber dann die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter nicht optimal arbeiten könnten und letztlich auch die Patientinnen

und Patienten unzufrieden wären. Über die Förderquote durch den Freistaat

Bayern kann man derzeit nur spekulieren, jedoch sind wir um einen engen

Austausch mit den Förderbehörden bemüht und wollen natürlich auch den

Eigenanteil des Landkreises so gering wie möglich halten.“

Der Kreistag nahm die Informationen zur Kenntnis. Über die jeweilige Freigabe

der Eigenmittel wird dieser dann bauabschnittsweise entscheiden müssen.

Quelle: Landkreis Pfaffenhofen, 14.12.2021