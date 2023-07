Bundesgesetzlicher Vergütungsrahmen 2023 reicht nicht mehr aus für eine sichere Patientenversorgung

Bundesvorgaben behindern auskömmliche Krankenhausfinanzierung (Bayerische Krankenhausgesellschaft).

Unterfinanzierung der Krankenhausversorgung 2023 durch Bundesvorgaben – Kurzfristige Unterstützung durch bayerischen Hilfsfonds. Traditionell ist die Zusammenarbeit der Krankenhäuser in Bayern mit den Krankenkassen im Freistaat vertrauensvoll. Doch die Partner der Selbstverwaltung sind weitgehend

abhängig von Bundesvorgaben, die eine auskömmliche Finanzierung nicht mehr sicherstellen. In diesem Jahr durften die Erlöse je Behandlungsfall lediglich um 2,32 % steigen – deutlich unterhalb der Inflationsrate.

„Für das kommende Jahr einigte sich die Bayerische Krankenhausgesellschaft mit

der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen über einen Anstieg von 4,37 %, der

exakt dem Höchstwert entspricht, den der Bundesgesetzgeber maximal ermöglicht“

so Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft.

„Damit ist es den Kliniken nicht ansatzweise möglich, die Inflationskosten aus

2022 und 2023 auszugleichen. Wir verstehen nicht, warum der

Bundesgesundheitsminister damit die Kliniken im nächsten Jahr in die

Existenznot treibt und die Ökonomisierung weiter verschärft, während er

öffentlich andere Dinge verspricht.“ so Engehausen nach Abschluss der

Verhandlungen in München.

Für Bayerns Kliniken verschärft sich der wirtschaftliche Druck durch die

Bundesvorgaben weiter. Aus Sicht der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG)

wäre es sinnvoll gewesen, ein reduziertes Behandlungsvolumen bei etwas höheren

Behandlungskosten je Patienten mit den Krankenkassen verhandeln zu dürfen, um

den Mengendruck aus den Kliniken zu reduzieren; zu Gunsten der Qualität in der

Patientenversorgung und der Arbeitssituation der Beschäftigten. Doch diese

bisher im Gesetz ausdrücklich vorgesehene Möglichkeit wurde kurzfristig vom

Bund untersagt, wodurch den Kliniken in Bayern ein dreistelliger

Millionenbetrag verloren geht.

„Der Bundesgesundheitsminister handelt entgegen seinem eigenen Versprechen, die

Kliniken aus dem Hamsterrad vieler Behandlungsfälle herausführen zu wollen,

sondern treibt das fatale Spiel nächstes Jahr sogar verstärkt weiter“

beschreibt der BKG-Geschäftsführer die Problemlage für 2023 und ergänzt: „Wir

befürchten nun, dass die Kliniken nächstes Jahr unter verstärktem Druck stehen,

zur wirtschaftlichen Existenzsicherung mehr Behandlungen durchführen zu

müssen“.

Und es droht sogar weiteres Ungemach. Bayerns Krankenhausverantwortliche

erwarten für die Tarifverhandlungen ab Frühjahr 2023 höhere Forderungen seitens

der Gewerkschaften, die die Klinikträger gern ihren engagierten Beschäftigten

auch zugutekommen lassen würden. „Aber für Gehaltsentwicklungen haben wir

keinerlei Gegenfinanzierung für 2023 über die laufenden Betriebskosten.“ so

Engehausen.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft beziffert die Unterfinanzierung bundesweit

auf etwa 15 Mrd. Euro. Ein Teil dieser Betriebskosten-Unterfinanzierung soll

durch einen Hilfsfonds vom Bund von bis zu 6 Mrd. Euro ausgeglichen werden.

„Wir warten jedoch noch immer auf klare Regelungen, wie die 6 Milliarden Euro –

davon knapp 1/6 für Bayern – bei den Kliniken ankommen sollen“, mahnt

BKG-Geschäftsführer Engehausen an. „Wir befürchten, dass ein spürbarer Teil der

vorgesehenen Mittel aufgrund komplizierter Detail-Bedingungen für die Kliniken

letztlich verloren geht.“

Ein Lichtblick ist in dieser kritischen Lage eine ergänzende Hilfe des

Freistaates Bayern für die Krankenhäuser, die nun zugesagt wurde.

„Erfreulicherweise wird der Freistaat den bayerischen Kliniken zur Seite

springen und einen Teil der Betriebskostenlücke mit einem 100 Millionen

Euro-Paket ausgleichen, für deren auskömmliche Finanzierung eigentlich der Bund

die Verantwortung trägt“, so der BKG-Geschäftsführer.

„Diese Hilfe vom Freistaat ist für Bayerns Kliniken nach oben hin auf 2

Millionen Euro pro Krankenhausträger gedeckelt und in der Umsetzung einfach und

verständlich ausgestaltet. Wir erhoffen uns, dass mit dieser akuten Hilfe die

Versorgung gerade im ländlichen Raum in Bayern und für manche spezialisierte

Klinik wie beispielsweise auch Kinderkrankenhäuser besser abgesichert ist.“

„Die steigenden Behandlungszahlen und eine enorme Personalknappheit belasten

die Krankenhäuser weiterhin bundesweit und auch in Bayern“ so Engehausen.

„Wir werden aber alles tun, um auch in diesem Winter die Versorgung in Bayern

verlässlich sicherzustellen. Der bayerische Hilfsfonds hilft dabei. Wichtig ist

aber, dass schnellstmöglich der Bund wieder für eine verlässliche Finanzierung

der Kliniken sorgt, die eigentlich selbstverständlich sein sollte. Dies kann

nicht mit Hinweisen auf eine mögliche spätere Krankenhaus-Reform auf die lange

Bank geschoben werden.“ so Engehausen abschließend.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von etwa 190

Krankenhausträgern mit über 360 Krankenhäusern und insgesamt ca. 75.000 Betten

in Bayern. Etwa 3 Millionen Patient:innen werden jährlich in den bayerischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Zusätzlich versorgen die Kliniken

im Freistaat über 2,5 Mio. ambulante Notfallpatient:innen. Die bayerischen

Krankenhäuser erbringen hierfür das gesamte Leistungsspektrum der medizinischen

und pflegerischen Versorgung.

Die Einrichtungen sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber Bayerns.

Über 210.000 Menschen der verschiedensten Berufe beziehen ihr Einkommen von

bayerischen akutstationären Krankenhäusern, davon über 30.000 Ärzte sowie knapp

80.000 im Pflegedienst sowie etwa 100.000 in weiteren Berufen und

Tätigkeitsbereichen im Krankenhaus. Etwa 13.000 Auszubildende in der Pflege

sowie etwa 2.300 in einer Vielfalt von weiteren Ausbildungsberufen werden in

den Kliniken im Freistaat ausgebildet.

(Stand: 3/2022; Quelle: Statistisches Bundesamt Destatis sowie BKG)

Quelle: Bayerische Krankenhausgesellschaft, 23.12.2022