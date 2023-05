Experten diskutieren über spezielle sektorengleiche Vergütung

Zukunft der sektorenübergreifenden Vergütung nach § 115f SGB V (ZI insights).

Viele medizinische Leistungen, die eigentlich ambulant vorgenommen werden können, werden in Deutschland immer noch überwiegend stationär erbracht. Oftmals zu einem deutlich höheren Preis. Das kostet viel Geld und belastet das Gesundheitswesen. Die Politik hat das erkannt und will den auch im

internationalen Vergleich deutlichen Rückstand bei der Ambulantisierung aufholen. Daher ist mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz (KHPflEG) der §

115f SGB V beschlossen worden. Dieser sieht „eine spezielle sektorengleiche

Vergütung“ vor, die unabhängig davon gezahlt werden soll, ob der Eingriff

ambulant oder stationär vorgenommen wird.

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)

und der GKV-Spitzenverband sollten bis zum 31. März 2023 vereinbaren, für

welche Leistungen aus dem Katalog des Ambulanten Operierens nach § 115b SGB V

diese Vergütung erbracht wird. Die drei Selbstverwaltungspartner konnten in der

vorgegebenen Frist jedoch keine Einigung erzielen. Die widerstreitenden

Positionen der Vertragsparteien betrafen zum einen den Umfang und Zeitpunkt der

Ambulantisierung. Der Vorschlag der KBV umfasste deutlich mehr Operationen aus

verschiedenen Leistungsbereichen, die ab April mit den neuen Fallpauschalen

hätten vergütet werden können. Die KBV hatte die Leistungen entsprechend der

gesetzlichen Vorgabe – hohe Fallzahl im Krankenhaus, kurze Verweildauer und

geringer klinischer Komplexitätsgrad – ausgewählt. Die Krankenkassen und die

DKG wollten hingegen nur mit einem sehr eng begrenzten Leistungsspektrum

starten. Nun ist das Bundesministerium für Gesundheit am Zug. Per

Rechtsverordnung muss es die entsprechenden Leistungen und die spezifische

Vergütung bestimmen.

[...]

Quelle: ZI insights, 12.05.2023