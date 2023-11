Kodierleitfaden Viszeralchirurgie 2024

Kodierleitfaden für die Viszeralchirurgie 2024 (Buchhandel).

In der nun 7. Auflage liegt der praxisnahe Kodierleitfaden für die Viszeralchirurgie für das Jahr 2024 vor. Die Abbildung chirurgischer Fälle im DRG-System wird anhand von Definitionen, Hitlisten und Beispielen anschaulich durch das erfahrene Autorenteam erklärt. Dabei werden die Themen Viszeralchirurgie und Transplantationschirurgie dargestellt. Ein eigenes neues Kapitel widmet sich den 2024 eingeführten Hybrid-DRGs.

Die Viszeralchirurgie ist in der DRG-Vergütung zunehmend komplex abgebildet und wurde in den letzten Jahren vom InEK wiederholt gründlich überarbeitet. Auch für 2024 wurde die Abbildung operativer Fälle im System aktualisiert. Die Basis-DRG I08 für die Laparoskopische Cholezystektomie wurde neu sortiert. Ferner wurden in der Viszeralchirurgie für 2024 vom InEK, überwiegend durch kostengerechte Neuzuordnungen von Prozeduren, eine nennenswerte Zahl von Detailveränderungen vorgenommen.

Sämtliche Diagnosen, Prozeduren, Fallpauschalen und Kodierrichtlinien, die die Viszeralchirurgie betreffen, werden für das DRG-System 2024 aktuell dargestellt. Ebenso dargestellt werden die Entscheidungen des Bundesschlichtungsausschusses, die für die viszeralchirurgischen Themen an den entsprechenden Stellen erläutert und kommentiert werden. Dies betraf 2023 u. a. die Adhäsiolyse.

Quelle: Buchhandel, 17.11.2023