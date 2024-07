Nachweis-Vereinbarung Pflegepersonaluntergrenzen für das Jahr 2022 (InEK, PDF, 446 kB).

Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben die PpUG-Nachweis-Vereinbarung nach § 137i Abs. 4 SGB V über den Nachweis zur Einhaltung von Pflegepersonaluntergrenzen konsentiert. Danach sind quartalsweise (zum 15.04.2022, 15.07.2022, 15.10.2022 und 15.01.2023) die durchschnittliche Pflegepersonalausstattung (differenziert nach Pflegefachkräften

und Pflegehilfspersonal), die durchschnittliche Personalausstattung an Hebammen, die durchschnittliche Patientenbelegung (für die Nachtschicht ermittelt aus dem Mitternachtsbestand, für die Tagschicht ermittelt aus dem Patientenstand um

12:00 Uhr), die Anzahl an Patienten, die durchschnittliche Anzahl an

aufgestellten Betten, die Anzahl an Belegungstagen und die Anzahl der

Schichten, in denen die Pflegepersonaluntergrenzen nicht eingehalten wurden, an

das InEK und die örtlichen Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG zu melden.

[...]

Quelle: InEK, 18.01.2022