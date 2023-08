PPP-Richtlinie stärke Patientensicherheit in der Psychiatrie - Erstmals müssen Krankenhäuser Personalmindestvorgaben verbindlich einhalten (GKV-Spitzenverband).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am vergangenen Donnerstag die Erstfassung einer Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-Richtlinie) beschlossen – mit Zustimmung der Patientenvertreter sowie der Ländervertreter. Ab dem 01. Januar 2020 müssen die

Kliniken ihr Personal aufstocken und erstmals verbindliche personelle

Mindestvorgaben einhalten. Das gilt für alle psychiatrischen, kinder- und

jugendpsychiatrischen sowie psychosomatischen Krankenhäuser und Abteilungen.

Damit konnte der GKV-Spitzenverband eine seiner wichtigsten Forderungen

durchsetzen.

„Ein Meilenstein für die Patientensicherheit“, sagt Dr. Doris Pfeiffer,

Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes. „Erstmals gibt es verbindliche

Vorgaben, wieviel Fach- und Pflegepersonal für die psychiatrische und

psychosomatische stationäre Versorgung von erkrankten Kindern, Jugendlichen und

Erwachsenen eingesetzt werden muss. Die Vorgaben sind Mindestanforderungen, die

dem Schutz von Patienten und Mitarbeitenden dienen.“

Der G-BA hat die Durchschnittswerte der bisher geltenden

Psychiatrie-Personalverordnung als Orientierungswert übernommen und zur neuen

Mindestanforderung erklärt, die von den Krankenhäusern nicht unterschritten

werden darf. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) wollte die

Mindestvorgaben 20 Prozent niedriger ansetzen. Viele Krankenhäuser sind nun

besonders gefordert und müssen mehr Personal für die Patienten bereitstellen,

denn bisher wurden die Personalvorgaben von ca. der Hälfte der Krankenhäuser

nicht eingehalten. Im ersten Jahr drohen den Krankenhäusern keine Sanktionen

bei Verstößen gegen die PPP-Richtlinie.

Die Nachweispflicht für die Krankenhäuser gilt nun pro Station und nicht mehr

für das ganze Krankenhaus: Die Mindestvorgaben müssen für alle Berufsgruppen,

d.h. für Ärzte, Pflegefachkräfte, Psychologen, Spezialtherapeuten,

Bewegungstherapeuten und Sozialarbeiter nachgewiesen werden: „Die monatliche

und stationsweise Dokumentation wird für Transparenz sorgen. Nur so kann

nachvollzogen werden, ob das Personal auch wirklich dort eingesetzt wird, wo es

hingehört: bei den Patienten auf der Station“, unterstreicht Dr. Doris Pfeiffer

die erstmals eingeführten Berichtspflichten für Stationen. Alternative

Behandlungseinheiten werden in der Weiterentwicklung geprüft.

Ab dem 01. Januar 2020 verbessert die PPP-Richtlinie die psychiatrische und

psychosomatische Versorgung. Ab dann werden die Minutenwerte deutlich erhöht,

die die Patienten pro Woche therapeutisch erhalten. Zum Beispiel erhöht sich

dadurch das psychologische Personal um 60 Prozent in der

Erwachsenenpsychiatrie. In der Intensivbehandlung für Erwachsene wurde das

Pflegepersonal um 10 Prozent erhöht.

Ein völlig neuer Behandlungsbereich wird für eine intensive

psychotherapeutische Behandlung mit mehr Personal geschaffen, und das sowohl in

der Psychiatrie als auch in der Psychosomatik. Ziel ist es, die Psychotherapie

im Krankenhaus zu stärken und eine menschenwürdige Betreuung für Akutkranke

anzubieten. Dies dient dem Schutz besonders verletzlicher Patienten auf den

Akut- und Demenzstationen sowie den Kinder-und Jugendstationen.

Die Bedeutung von Genesungsbegleitern für eine leitliniengerechte

Patientenversorgung wird in der neuen PPP-Richtlinie hervorgehoben. Der G-BA

plant eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Nachjustierung der

PPP-Richtlinie.

Dir PPP-Richtlinie tritt am 01. Januar 2020 in Kraft – sofern das

Bundesministerium für Gesundheit diese nicht beanstandet. Basis für die

Beratungen im G-BA waren umfassende Evidenzrecherchen zu national und

international vorliegender Literatur sowie Standards in der

Personalausstattung, Auswertungen der existierenden S3-Leitlinien zu

psychischen Störungen und zahlreiche Expertenworkshops. Über ein

Stellungnahmeverfahren waren zusätzlich die betroffenen wissenschaftlichen

Fachgesellschaften und weitere Institutionen wie die Patientenvertretung oder

die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di., einbezogen.

Quelle: GKV-Spitzenverband, 24.009.2019