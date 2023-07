Hirslanden ist auf Kurs (Medienmitteilung).

Die Hirslanden-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2021/22 erfolgreich abgeschlossen. Der konsequente Fokus auf das «Continuum of Care» pro Versorgungsregion hat sich auch im vergangenen Geschäftsjahr sehr bewährt. Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat sich Hirslanden bei der Bewältigung der Pandemie erneut als

verlässlicher, qualitativ hochstehender und systemrelevanter Partner erwiesen. Seit Pandemiebeginn haben die Hirslanden-Kliniken rund 2 500 an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten

regional betreut, rund ein Viertel davon auf einer Intensivstation. Ebenso

haben die Hirslanden-Kliniken mit öffentlichen Institutionen und Spitälern eng

zusammengearbeitet. Insgesamt hat die Hirslanden-Gruppe während dem letzten

Geschäftsjahr rund 110 000 stationäre Patientinnen und Patienten betreut.

Darüber hinaus fanden rund 770 000 ambulante und digitale Konsultationen

statt.

Die Hirslanden-Gruppe hat wiederum hohe Agilität und Innovationskraft an den

Tag gelegt, indem sie das repetitive Testen sowie elf Covid-19-Impfzentren

schweizweit aufgebaut und betrieben hat. Rund 9,5 Millionen Tests wurden an

öffentliche und private Institutionen, Unternehmen und Schulen versendet sowie

rund 1,1 Millionen Covid-19-Impfungen verabreicht. Dadurch konnten zahlreiche

Covid-19-Erkrankungen präventiv verhindert oder der Krankheitsverlauf gemildert

werden. Daniel Liedtke, CEO der Hirslanden-Gruppe sagt dazu: «Im Rahmen unseres

Engagements zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie haben wir eindrücklich den

hohen Stellenwert der Prävention erlebt. Gar nicht erst krank zu werden, ist

die beste Medizin.»

Folglich setzt Hirslanden im neuen Geschäftsjahr auf die personalisierte und

zielgerichtete Prävention, etwa mittels genetischer Abklärungen und

entsprechenden Präventionsprogrammen für Krebs, Herz-Kreislauf- sowie weiteren

Erkrankungen. Mit «Hirslanden Precise» verfügt Hirslanden seit letztem Jahr

über ein Kompetenzzentrum für personalisierte Medizin mit eigenem

Genetik-Labor. Dadurch ergeben sich Vorteile für Patientinnen und Patienten

sowie deren Angehörigen, aber auch für gesundheitsbewusste Menschen im

Allgemeinen. Laufend werden neue Genvarianten entdeckt, die für die Prävention

bestimmter familiärer Krankheitsveranlagungen eine entscheidende Rolle spielen.

Entsprechend passt das Kompetenzzentrum das Angebot kontinuierlich an.

Die hohe Gewichtung der Prävention steht im Einklang mit der Vision von

Hirslanden, Partner der Wahl zu sein, wenn es um die Gesundheit geht. Dies in

jeder Lebenssituation: von der Prävention bis zur Nachsorge, von der Geburt bis

ins hohe Alter, jederzeit – physisch wie digital.

Operatives Ergebnis auf Kurs

Der Umsatz der Hirslanden-Gruppe hat wieder das Niveau wie vor der Pandemie

erreicht und stieg im vergangenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 6 %

auf 1 885 Mio. CHF (Vorjahr 1 784 Mio. CHF). Die EBITDA-Marge verbesserte sich

dabei von 15,1 % auf 15,6 %.

CEO Daniel Liedtke erläutert: «Dieses äusserst solide Ergebnis wäre ohne das

Engagement unserer Mitarbeitenden sowie unserer Partnerärztinnen und –ärzte

nicht möglich gewesen. Ihnen gebührt mein grösster Dank für den tagtäglichen

Einsatz, insbesondere auch während der belastenden und herausfordernden Zeit

der Covid-19-Pandemie.»

Als Dank und Anerkennung für den geleisteten Einsatz zahlt die

Hirslanden-Gruppe ihren Mitarbeitenden dieses Jahr insgesamt 4 Mio. CHF als

ausserordentliche Covid-19-Prämie.

Über Hirslanden

Hirslanden steht für eine qualitativ hochstehende, verantwortungsbewusste, vom

einzelnen Menschen selbstbestimmte sowie effiziente integrierte

Gesundheitsversorgung. Von der Geburt bis ins hohe Alter sowie von der

Prävention bis zur Heilung – jederzeit, physisch und digital – konzentriert

sich die Hirslanden-Gruppe gemeinsam mit privaten und öffentlichen

Kooperationspartnern auf die Weiterentwicklung des «Continuum of Care».

Hirslanden differenziert sich im Markt als Systemanbieter mit erstklassiger

medizinischer und Service-Qualität – gewährleistet durch hoch qualifizierte

selbstständige Fachärztinnen und Fachärzte mit langjähriger Erfahrung, eine

exzellente Pflege und erstklassige Services. Interdisziplinäre medizinische

Kompetenzzentren, spezialisierte Institute und kompetente Kooperationspartner

ermöglichen eine optimale und individuelle Diagnostik und Behandlung auch

hochkomplexer Fälle sowohl stationär als auch ambulant.

Die Hirslanden-Gruppe umfasst 17 Kliniken in 10 Kantonen, viele davon mit einer

Notfallstation. Sie betreibt zudem 5 ambulante Operationszentren, 18

Radiologie- und 6 Radiotherapieinstitute. Die Gruppe zählt 2 515

Partnerärztinnen und Partnerärzte sowie 11 025 Mitarbeitende, davon 551

angestellte Ärztinnen und Ärzte. Hirslanden ist das grösste medizinische

Netzwerk der Schweiz und weist im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 1 885

Mio. Franken aus. Per Stichtag 31.03.2022 wurden in der Gruppe 109 624

Patientinnen und Patienten an 472 301 Pflegetagen stationär behandelt. Der

Patientenmix setzt sich aus 51,3 % grundversicherten Patientinnen und

Patienten, 28,2 % halbprivat und 20,5 % privat Versicherten zusammen. Die

Hirslanden-Gruppe formierte sich 1990 aus dem Zusammenschluss mehrerer Kliniken

und ist seit 2007 Teil der internationale Spitalgruppe Mediclinic International

plc, die an der Londoner Börse kotiert ist.

Quelle: Medienmitteilung, 25.05.2022