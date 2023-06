Alarmstufe Dunkelrot für Krankenhäuser in Hessen

Zahl defizitärer Krankenhäuser in Hessen steigt (Klinikverbund Hessen).

Klinikverbund Hessen unterstützt den Aktionstag der Deutschen Krankenhausgesellschaft am 20. Juni. „Wenn die Politik nicht schnell etwas unternimmt, werden sich viele Patientinnen und Patienten in Hessen ein anderes Krankenhaus für ihre Behandlung suchen müssen“, stellt Clemens Maurer,

Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen, fest. Denn eine Umfrage unter den Mitgliedskrankenhäusern des Klinikverbunds Hessen zur wirtschaftlichen

Situation habe ein dramatisches Bild ergeben: „Für das Jahr 2022 gaben bereits

72 Prozent der befragten Krankenhäuser einen negativen Jahresabschluss an, für

2023 erwarten 85 Prozent und für 2024 sogar 86 Prozent der befragten Kliniken

ein Defizit“, erläutert Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds

Hessen, die Zahlen. Einen Überschuss erwarte für 2024 keines der Krankenhäuser

mehr. Doch nicht nur die Zahl der Krankenhäuser mit negativem Jahresergebnis

steige, auch der Betrag des Defizits werde pro Krankenhaus durchschnittlich von

rund 4 Millionen Euro im Jahr 2023 auf über 10 Millionen Euro im Jahr 2023

zunehmen. „Das bedeutet, dass eine große Mehrheit der Krankenhäuser momentan

für jeden stationär behandelten Patienten im Mittel rund 465 Euro drauflegt;

das kann kein Krankenhaus auf Dauer durchhalten!“, betont Schaffert. Auch die

Liquiditätslage wird derzeit von 64% und für 2024 von 72% der befragten

Kliniken als kritisch oder dramatisch eingestuft.

Ursache dafür sei die strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser. Die

gesetzlich festgelegte Finanzierung der Kliniken bestehe aus der

Investitionsförderung des Landes sowie aus den von den Krankenkassen

finanzierten Behandlungserlösen. Die Investitionsförderung reiche bereits seit

Jahrzehnten nicht mehr aus, um den tatsächlichen Investitionsbedarf zu decken,

obwohl das Land Hessen im Doppelhaushalt für 2023 und 2024 den Betrag deutlich

erhöht habe. Doch die Kosten für Baumaßnahmen und andere Investitionen seien

inflationsbedingt mindestens im gleichen Maße angestiegen.

Früher habe die Lücke bei der Investitionsförderung durch erwirtschaftete

Eigenmittel des Krankenhauses oft ausgeglichen werden können, doch die dafür

angesparten Überschüsse aus Vorjahren seien inzwischen aufgebraucht.



„Bei den Erlösen für die Behandlung von Patientinnen und Patienten ist die

aktuelle Inflation fast völlig unberücksichtigt, weshalb inzwischen dort

ebenfalls die Kosten höher als die Einnahmen sind“, erläutert Achim Neyer,

stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen. Während die

Inflation zwischen sechs und acht Prozent liege, sei der für die Abrechnung

maßgebliche Landesbasisfallwert im Jahr 2022 lediglich um 2,3 und 2023 um 4,2

Prozent angestiegen und bereits 2021 sei die Inflation höher als der

Basisfallwertanstieg gewesen.

Bei den Krankenhäusern, die noch einen neutralen oder gar positiven

Jahresabschluss ausweisen könnten, liege dies vor allem an einmaligen

Sondereffekten. „Die Schere zwischen inflationären Kostensteigerungen und

demgegenüber unzureichenden Basisfallwerten und die dadurch bedingte

strukturelle Unterfinanzierung betrifft auf Dauer alle Krankenhäuser“, betont

Schaffert.

Die Krankenhäuser fordern daher von der Bunderegierung sofortige Maßnahmen zum

Inflationsausgleich und die Beendigung der strukturellen Unterfinanzierung der

Kliniken. Daher veranstalte die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG am 20.

Juni einen Aktionstag mit einer zentralen Kundgebung in Berlin, an dem sich

auch dezentral viele Krankenhäuser mit Aktionen vor Ort beteiligen. Nach

Angaben der DKG fehlen den Krankenhäusern mehr als 10 Milliarden Euro.

„Unsere meist kommunalen Träger können die Defizite nicht auf Dauer

ausgleichen, zumal das Geld dann für die anderen Aufgaben der Kommunen wie

Schulen oder Kindergärten fehlt“, meint Schaffert. Auch wenn eine Reform der

Krankenhausstrukturen als dringend erforderlich angesehen werde, drohe die

Daseinsvorsorge der Gesundheitsversorgung zusammenzubrechen, bevor die Reform

von Gesundheitsminister Lauterbach überhaupt beschlossen sei. Eine solche

Entwicklung berge erheblichen sozialen Sprengstoff. Wenn die Bundesregierung

dies in Kauf nehme, dann müsse sie sich über zunehmende populistische Tendenzen

nicht wundern.

„Wenn gewartet wird, bis die Krankenhäuser reihenweise Insolvenz anmelden

müssen, dann ist nochmals Vertrauen verspielt und zudem werden die

Rettungsaktionen viel teurer“, ist Schaffert überzeugt.

Quelle: Klinikverbund Hessen,