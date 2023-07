Auswirkungsanalyse der Krankenhausreform der Deutschen Krankenhausgesellschaft (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung).

„Die heute vorgestellte Auswirkungsanalyse der Deutschen Krankenhausgesellschaft nehme ich interessiert zur Kenntnis. Den in Niedersachsen eingeschlagenen gemeinsamen Weg wird dies allerdings nicht verändern. Die Analyse der DKG beruht auf ersten Empfehlungen der Regierungskommission auf Bundesebene.

Bereits jetzt laufen intensive Gespräche zwischen Bund und Ländern, um die Ergebnisse zu bewerten.

Ohne Zweifel sind die Krankenhäuser in schwerem Fahrwasser. Die aktuelle

Dynamik der Krisen (Corona, Inflation, Energiekosten) und starre

Abrechnungsmodalitäten führen zu Finanzlücken. Die maßgebliche Finanzierung

über DRG/Fallpauschalen bringt Probleme mit sich, die zunehmend zu Tage treten.

In Niedersachsen haben wir diese komplexe Materie mit der Enquetekommission zur

medizinischen Versorgung umfangreich aufgearbeitet und ein bundesweit

vielbeachtetes und sehr modernes Krankenhausgesetz auf den Weg gebracht.

Ich bin der Überzeugung, dass wir die Krankenhausreform aus der Sicht der

Patientinnen und Patienten gestalten müssen. Die Sicherstellung einer

erreichbaren Krankenhausversorgung und die Vernetzung der ambulanten und

stationären Leistungsbereiche sind mein primäres Ziel. Mit dem neuen

Niedersächsischen Krankenhausgesetz und der in naher Zukunft in Kraft tretenden

Niedersächsischen Krankenhausverordnung werden wir gemeinsam mit allen

Beteiligten die Versorgung in Niedersachsen zukunftsfähig gestalten.

Der Bund hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht und mit der

Regierungskommission einen ähnlichen Weg gewählt. Nun müssen die Erkenntnisse

der Kommission in aller gebotenen Ruhe bewertet werden. Ich bin überzeugt

davon, dass wir am Ende gute Kompromisse finden werden. Alle Beteiligten sollte

dabei das gemeinsame Ziel einen, eine Reform zu realisieren, die am Ende dem

Wohl der Patientinnen und Patienten dient.

Die Reform auf Bundesebene richtet die maßgebliche Finanzierung der

Krankenhäuser neu aus und will daher gut überlegt sein. In diesen Prozess

bringen wir unsere Erfahrungen selbstverständlich ein. Eine aufgeregte Debatte

hilft zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter. Es ist klar, dass es Veränderungen

braucht, um unsere Krankenhauslandschaft zukunftssicher aufzustellen.

Eines möchte ich als neuer Niedersächsischer Gesundheitsminister an dieser

Stelle besonders betonen: Ich bin mir sehr bewusst, dass die Menschen im Land -

vielleicht mit gewisser Sorge - auf die anstehenden Veränderungen der

Krankenhauslandschaft schauen. Das nehme ich sehr ernst. Es geht um die Zukunft

ihrer Gesundheitsversorgung. In diesem Sinne werde ich beständig über die Pläne

informieren und im Dialog mit allen Interessierten nach den besten Lösungen

suchen.“

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, 13.02.2023