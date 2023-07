Bekenntnis der Bayerischen Staatregierung zu notwendigen Investitionen werde begrüßt

Wichtige Investitionszusagen in Bayerns Krankenhäuser in Zeiten unsicherer Finanzierung der Versorgung durch den Bund (Bayerische Krankenhausgesellschaft).

Mit den heute vom Ministerrat beschlossenen Investitionen für die bayerischen Krankenhäuser in Höhe von 646 Millionen Euro können aus dem diesjährig beantragten Investitionsbedarf der Kliniken nach Einschätzung der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) die wichtigsten Vorhaben abgesichert werden.

„Wir sind dankbar, dass der Freistaat in den nächsten fünf Jahren zusätzlich

mit jährlich 20 Millionen Euro konkrete Krankenhausvorhaben im ländlichen Raum

unterstützt und die Lücke bei den Betriebskosten, für die eigentlich der Bund

zuständig ist, mit einem Landeshilfsfonds in Höhe von 100 Millionen Euro

abmildert.“ so der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft

(BKG) Roland Engehausen nach der heutigen Sitzung des Ministerrates und

ergänzt: „Der akute und künftige Investitionsrahmen der Kliniken konnte in

konstruktiven Gesprächen fair mit dem Freistaat besprochen werden.“

Besonders wichtig ist für die BKG daher die heutige Botschaft, dass die

künftige Erhöhung der Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser auf eine

Milliarde Euro jährlich in Aussicht gestellt wird.

„Die Erhöhung der Investitionsmittel für die Krankenhäuser im Freistaat auf das

Niveau der mehrfach gutachterlich festgestellten auskömmlichen

Investitionsquote ist eine langjährige Forderung der BKG. Mit der

‚Krankenhausmilliarde‘ für den Erhalt und die Weiterentwicklung der

Klinikstrukturen in Bayern wäre dies in Bayern als erstes Bundesland überhaupt

vollständig erreicht. Sowohl im medizinisch-technischen Bereich, in der

Gebäudesubstanz und im Bereich der Innovationen für die Klimaneutralität als

auch für moderne Patientenzimmer und Ausbildungsstätten in den Kliniken werden

diese Mittel dringend benötig“ bewertet der BKG-Geschäftsführer die heutige

Botschaft der bayerischen Staatsregierung.

Damit ist die stationäre Versorgung in Bayern aus Sicht des

BKG-Geschäftsführers aber noch nicht gesichert: „Aufgrund der bereits aktuell

enormen Defizite in der laufenden Versorgung und eine völlig ungewisse

Betriebskostenfinanzierung ab 2024 bleiben massive Zukunftssorgen.“

Bereits seit 2022 fehlt ein verlässlicher Inflationsausgleich bei der regulären

Betriebskostenfinanzierung trotz nachgewiesener Kostensprünge. Stündlich erhöht

sich nach der laufenden „Defizituhr“ auf der BKG-Homepage für bayerische

Krankenhäuser der Verlust um nahezu 143.000 Euro, wobei die aktuellen

Hilfsfonds-Gelder bereits berücksichtigt sind.

„Doch wenn die Hilfsgelder Anfang 2024 ohne eine Berücksichtigung der

nachgewiesenen Kostensteigerungen seit 2022 bei den regulären Betriebskosten

auslaufen, werden nächstes Jahr bundesweit Massen-Insolvenzen von Klinken

unvermeidlich sein und auch nicht mehr spurlos an Bayern vorbeiziehen.“ warnt

Engehausen.

Die BKG fordert daher, dass bei der angestrebten Einigung auf Eckpunkte für

eine große Krankenhaus-Reform eine verlässliche Finanzierung einschließlich der

Inflationswirkungen berücksichtigt sein muss. Nach Überzeugung der BKG kann

ansonsten diese umfassende und sehr aufwändige Reform nicht erfolgreich sein,

um die Strukturen in Bezug auf den zukünftig erhöhten Behandlungsbedarf

aufgrund des demografischen Wandels und der weniger verfügbaren Fachkräften

anzupassen.

Die Bundesregierung muss aus Sicht der BKG ihre strikte Verweigerungshaltung

bei der Finanzierungsfrage endlich ablegen und auf die mit klaren Fakten

belegten Forderungen der Kliniken, die von allen Bundesländern unterstützt

werden, verbindlich eingehen.

„Eine Krankenhausreform ohne Sicherstellung einer auskömmlichen

Betriebskostenfinanzierung ab 2024 wäre unweigerlich zum Scheitern verurteilt

und würde die Sicherstellung der Versorgung unmittelbar gefährden“, betont

Engehausen.

Quelle: Bayerische Krankenhausgesellschaft, 04.07.2023