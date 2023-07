Bundesweite Versorgungsstandards durch die Krankenhausreform schaffen

Krankenhausreform: Versorgungsqualität auf gleiche Standards heben (GKV-Spitzenverband).

Die geplante Krankenhausreform birgt die Chance, zukünftig bundesweit die Versorgungsqualität auf gleiche Standards zu heben und die Leistungserbringung neu zu strukturieren. Ein bedarfsorientiertes und qualitätsgesichertes Versorgungsangebot für sämtliche Versicherte ist möglich. Die Vorschläge der

Regierungskommission gehen in diese Richtung. Umgesetzt könnten so die

Krankenhausversorgung und –vergütung stabilisiert und sektorenübergreifend

organisiert werden.

Bundesweit einheitliche Versorgungsstandards für eine qualitätsgesicherte und

bedarfsgerechte Versorgung

Die Bund-Länder-Gruppe wird in einem ersten Schritt die zukünftig geltenden

Versorgungsleistungen näher ausarbeiten. Ziel sollte es sein, dass die

Versicherten auf dem Land und in der Stadt die passende Versorgung finden und,

je nach medizinischer Indikation, schnell und niedrigschwellig in die richtige

Versorgungsstruktur gelangen.

„Damit die Krankenhausversorgung in Stadt und Land auch morgen noch gut ist und

qualitativ besser wird, müssen wir jetzt die Veränderungen gemeinsam angehen.

Dafür müssen Bund und Länder, Krankenhäuser und Krankenkassen an einem Strang

ziehen“, so Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband. „Die

Definition bundesweit gültiger Versorgungsleistungen ist der richtige Einstieg

in die Krankenhausreform. Wir sorgen damit für einheitliche Standards und

verabschieden uns von Gelegenheitsversorgung und Doppelvorhaltungen. Die eigene

Überlebenswahrscheinlichkeit darf nicht länger davon abhängen, ob eine

Krebserkrankung in einem zertifizierten Zentrum behandelt wird oder nicht. Wir

müssen jetzt damit beginnen, eine qualitätsgesicherte und bedarfsgerechte

Krankenhausstruktur für die Patientinnen und Patienten aufzubauen“, ergänzt

Stoff-Ahnis.

Ohne Veränderung geht es nicht

In ihrer heute vorgestellten Auswirkungsanalyse zeigt die Deutsche

Krankenhausgesellschaft, dass das Konzept der Regierungskommission

weitreichende Auslegungsspielräume bietet. Hier bedarf es dringend einer

gemeinsamen Auswirkungsanalyse mit Blick auf die zu beschließenden

Reformeckpunkte und den anstehenden Transformationsprozess. Wir erwarten von

allen Akteuren die Bereitschaft zur Veränderung. Die Versorgungsstrukturen

müssen so umgewandelt werden, dass sie den Patientinnen und Patienten in der

jeweiligen Versorgungssituation dienen. Dass der Status quo – nachweisbare

Qualitätsunterschiede bei steigenden Kosten – keine Option ist, sollte allen

klar sein. Der GKV-Spitzenverband als Teil der Selbstverwaltung steht bereit,

um seine Expertise und Erfahrung in die Arbeit an den Eckpunkten mit

einzubringen.

Quelle: GKV-Spitzenverband, 13.02.2023