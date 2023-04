Das System der Krankenhausfinanzierung ist am Ende

Blick auf das Gesamtbild der Versorgung fehlt: Die Krankenhausreform und einmalige Finanzhilfen lösen nicht die systematische Unterfinanzierung (Klinikverbund Hessen).

„Die von Gesundheitsminister Lauterbach versprochene finanzielle Unterstützung von 2,5 Mrd. Euro für die Krankenhäuser hilft vielleicht, einige Krankenhausschließungen hinauszuzögern, wird das Problem der systematischen Unterfinanzierung auf Dauer nicht lösen“, stellt Clemens Maurer,

Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen fest. Die inflationsbedingten Kostensteigerungen bei Material und Sachkosten sowie die anstehenden

Gehaltserhöhungen bei den Ärztinnen und Ärzten sowie den Beschäftigten im TvöD

von voraussichtlich über 10% ließen die Kosten für die Krankenhäuser

explodieren. Dem stünden die im Vergleich dazu geringe Steigerung des

Landesbasisfallwerts als Grundlage der Krankenhauserlöse, die nach wie vor

geringen Fallzahlen, sowie die weiterhin bestehende Lücke bei der Finanzierung

der Investitionskosten durch das Land gegenüber. „Die Schere zwischen Ausgaben

und Einnahmen geht immer weiter auseinander und wird auf Dauer weder durch

Defizitausgleiche der Träger noch durch Einmalzahlungen aus Bundesmitteln

geschlossen“, so Maurer. Einmalzahlungen könnten zwar das Überleben einiger

Krankenhäuser verlängern, seien jedoch keine ursächliche Behandlung der

systematischen Unterfinanzierung.

„Leider wird dieses Problem auch nicht durch die geplante Krankenhausreform

gelöst“, ergänzt Achim Neyer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des

Klinikverbunds Hessen. Die Krankenhausreform verändere in erster Linie die

Strukturen der Krankenhäuser und die in den jeweiligen Häusern zur Verfügung

stehenden Leistungen. Die mit der Reform ebenfalls geplante Einführung einer

Vorhaltefinanzierung sei jedoch in ihrer Umsetzung noch unausgegoren und könne

zu erheblichen Verwerfungen in der Finanzierung führen. „Solange nur umverteilt

und nicht auch mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, bleibt die strukturelle

Unterfinanzierung und die Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen erhalten“,

erklärt Neyer.

Für Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen, sind die

finanziellen Auswirkungen der Reform und der Veränderungen in der

Gesundheitsversorgung nicht zu Ende gedacht: „Auf den ersten Blick scheint die

Idee der Vorhaltefinanzierung über die so genannten Leistungsgruppen eine gute

Idee, um den Druck aus der viel kritisierten leistungsbezogenen Finanzierung zu

nehmen“, erklärt Schaffert. Bei genauerem Hinsehen ergäben sich allerdings

durch die vorgesehene pauschale Vorhaltefinanzierung pro Leistungsgruppe – die

jeweils sehr unterschiedliche Leistungen mit unterschiedlichen Gesamtkosten und

Anteilen von Fixkosten enthalten – erhebliche Verwerfungen. „So attraktiv eine

pauschale Vorhaltefinanzierung ist, im Detail ergeben sich dann wieder neue

Anreize und Fehlanreize mit entsprechen unerwünschten Auswirkungen“, meint

Schaffert.

Damit es bis zur anstehenden Krankenhausreform überhaupt noch genug

Krankenhäuser gebe, brauche es nach Ansicht des Klinikverbunds Hessen eine

sofortige und dauerhafte Anpassung des Landesbasisfallwertes an die

tatsächlichen Kosten durch einen Inflationsausgleich sowie endlich eine

ausreichende Finanzierung der Investitionskosten der Krankenhäuser. „Außerdem

darf die Krankenhausfinanzierung nicht noch komplexer werden – es müssen im

Gegenteil komplexe Regelungen und Bürokratie abgebaut werden“, meint Schaffert.

Eine Vielzahl der Regelungen zur Krankenhausfinanzierung beruhten noch auf

Rahmenbedingungen aus dem letzten Jahrhundert und dienten in erster Linie der

Abgrenzung von ambulanter und stationärer Versorgung – also von Krankenhäusern

und Kassenärzten. „Inzwischen ist diese Abgrenzung aber obsolet, denn

angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels findet die Konkurrenz nicht mehr

unter den unterschiedlichen Leistungserbringern statt, sondern die Patientinnen

und Patienten konkurrieren um die Leistungen – mit der Folge von langen

Wartezeiten auf eine fachärztliche Behandlung“, erläutert Schaffert.

Auch in anderen Bereichen könne ein Abbau der Bürokratie dazu beitragen, die

Kosten zu reduzieren und Personal und Ressourcen für die Versorgung

freizusetzen. Stattdessen führe die Politik jedoch immer neue Kostentreiber

ein, wie derzeit gerade die Ausweitung der Vorhaltung für Arzneimittel im

Krankenhaus. Kosten für die Ausweitung der Lagerhaltung und des

Apothekenpersonals – soweit überhaupt verfügbar – blieben in dem Gesetzentwurf

völlig außer Acht.

„So sinnvoll eine einzelne Maßnahme auch erscheinen mag: Es bleibt der

Eindruck, dass in der Politik und der Gesetzgebung der Blick für Zusammenhänge

und das Gesamtbild der Versorgung völlig fehlt“, meint Schaffert.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 16.04.2023