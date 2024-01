DGIM fordert Aussetzen der Mindestmengen-Regelung für Nierentransplantationen (Pressemitteilung).

Menschen mit schwer eingeschränkter Nierenfunktion benötigen eine sehr engmaschige ärztliche Überwachung. Im Extremfall – dies betrifft mehr als 100 000 Menschen in Deutschland – müssen Patienten mit Nierenversagen trotz Ansteckungsrisiken drei Mal in der Woche für mehrere Stunden in eine Praxis oder Klinik, um sich dort der für sie lebenswichtigen Dialyse zu unterziehen. Viele

dieser Patienten warten auf eine Nierentransplantation, die angesichts des Organmangels oft als Lebendspende erfolgt. Von

langer Hand geplant, werden aber solche Nierentransplantationen derzeit verschoben, weil

die Zahl der Intensivbetten begrenzt ist und insbesondere die Spender keinem Infektrisiko

ausgesetzt werden sollen. Die Versorgungssituation dieser Patienten wird unter großem

Einsatz aufrecht erhalten, könnte aber über die akute Phase der Covid-19-Pandemie hinaus

gefährdet sein, warnte die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) im Rahmen

der heutigen Online-Pressekonferenz.

Gerade die Dialyse hat in Zeiten großer Ansteckungsrisiken Tücken für die Patienten, denn sie

lässt sich nur im Rahmen eines ambulanten Praxis- oder Klinikaufenthalts durchführen. Lange

und regelmäßige Kontakte zu verschiedenen Ärzten, Pflegepersonal, Mitpatienten und

Transportdiensten sind beim mehrere Stunden dauernden Praxis- bzw. Klinikbesuch kaum

vermeidbar. „Bei Menschen mit Nierenschädigungen handelt es sich um eine besonders

anfällige Patientengruppe – durchschnittlich einmal im Jahr müssen sie stationär

aufgenommen werden, weil sich ihr Gesundheitszustand temporär verschlechtert“, so

Professor Dr. med. Jürgen Floege, Vorsitzender der DGIM 2019/2020 und Direktor der Klinik

für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immunologische Erkrankungen

an der Uniklinik der RWTH Aachen. Außerdem nähmen viele von ihnen Medikamente, die die

Immunabwehr des Körpers schwächen, was sie zusätzlich zu Risikopatienten im Falle einer

Ansteckung mit Covid-19 mache.

Auch die derzeit noch gültige Regelung, planbare Eingriffe bis auf Weiteres zu verschieben,

um Klinikkapazitäten für mögliche Covid-19-Patienten freizuhalten, betrifft Nierenpatienten.

Nieren werden vielfach als Lebendspende weitergegeben – der Eingriff bei Spender und

Empfänger lässt sich dementsprechend gut planen. „Außerdem kann durch die Dialyse auch

schwerkranken Patienten, die kaum mehr über eine Nierenfunktion verfügen, geholfen

werden, längere Zeiträume ohne eine Organspende zu überbrücken“, sagt Floege.

Bedenken hat der Experte mit Blick auf die derzeit noch gültige Mindestmengen-Regelung.

Nur wenn 25 Nierentransplantationen pro Jahr an den jeweiligen Kliniken durchgeführt

werden, ist die Finanzierung der Nierentransplantations-Zentren auch im kommenden Jahr

gesichert. Was eigentlich die Qualität der Klinik durch ausreichend Erfahrung in speziellen

Bereichen belegen soll, könnte nun zum Risiko werden. „Die meisten Transplantationszentren

laufen derzeit auf Sparflamme. Sollte die Mindestmengen-Regelung konsequent durchgesetzt

werden, befürchte ich, dass etwa ein Drittel der deutschen Nierentransplantations-Zentren

von einer dauerhaften Schließung bedroht ist“, so Floege. Der GB-A hat am 27. März 2020

unscharf formuliert, „..der Krankenhausträger kann weitere Umstände zur Begründung der

berechtigten mengenmäßigen Erwartung heranziehen“. Der Experte fordert, die

Mindestmengen-Regelung verlässlich bis auf Weiteres auszusetzen, um Kapazitäten zu

erhalten, die die Behandlung nephrologischer Patienten sicherstellen.

Wie die Versorgung chronisch kranker Patienten auch in anderen Bereichen der Inneren

Medizin gewährleistet werden kann, diskutieren Experten der DGIM bei der heutigen OnlinePressekonferenz der DGIM.

Quelle: Pressemitteilung, 21.04.2020