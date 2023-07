GKV-Finanzlücke im nächsten Jahr deutlich größer als angenommen

DAK: GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) sei ein Destabilisierungsgesetz (DAK).

IGES-Analyse für die DAK-Gesundheit: Schon 2023 fehlen 19 Milliarden Euro. Im Fall eines Gasembargos durch Russland beträgt Lücke sogar rund 24 Milliarden Euro. Hamburg, 12. Juli 2022. Der Finanzbedarf in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist deutlich höher als

bislang vom Bundesgesundheitsministerium angenommen. Das IGES Institut hat im Auftrag der DAK-Gesundheit errechnet, dass die Finanzlücke 2023 bei 19 Milliarden Euro

liegt und bis 2025 auf über 30 Milliarden Euro ansteigt. Im Fall eines

wirtschaftlichen Einbruchs infolge eines Gasembargos durch Russland würde der

Finanzbedarf im kommenden Jahr bereits rund 24 Milliarden Euro betragen. Der

Vorstandsvorsitzende der DAK-Gesundheit, Andreas Storm, fordert deshalb, den

Entwurf für ein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) zu überarbeiten:

„Weder begrenzt das Gesetz wirksam den Beitragsanstieg noch stabilisiert es

langfristig die GKV-Finanzen. Das ist ein Destabilisierungsgesetz.“

Der Gesetzentwurf sollte aus Storms Sicht dringend überarbeitet werden, so dass

mit Blick auf 2023 eine verlässliche Grundlage für den Schätzerkreis im Herbst

dieses Jahres vorliege. Dem müsse ein zusätzlicher Gesetzentwurf für den

Zeitraum ab 2024 folgen, der die GKV-Finanzen nachhaltig reformiert. „Wir

brauchen einen neuen Anlauf für eine nachhaltige und dauerhafte

GKV-Finanzstabilisierung“, sagte Storm.

Der Kassenchef kritisierte insbesondere den vorgesehenen Griff in die Rücklagen

der Krankenkassen. Dieser hätte zur Folge, dass die Zusatzbeiträge weiter

angehoben werden müssten als bislang vorgesehen. Storm rechnete vor: „Anfang

dieses Jahres betrugen die Rücklagen der Kassen GKV-weit 9,9 Milliarden Euro.

Anfang 2023 werden sie nach der Prognose von IGES 8,3 Milliarden Euro betragen.

Schöpft man davon 4 Milliarden Euro ab, wie im Gesetzentwurf vorgesehen,

betragen die Rücklagen nur noch 4,3 Milliarden Euro. Dadurch drohen zahlreiche

Kassen unter die Mindestrücklage zu rutschen.“ Diese Reserve ist gesetzlich

vorgesehen und muss 20 Prozent einer Monatsausgabe betragen. Dies würde

GKV-weit im nächsten Jahr nach IGES-Prognose rund 5 Milliarden Euro ausmachen.

Die Mindestrücklage dient dazu, unvorhergesehene Ausgaben abzupuffern.

„Dieser Rücklagenabbau destabilisiert das Gesamtsystem,“ bilanziert Storm.

„Hinzu kommt, dass eine Unterschreitung der Mindestrücklage zu einer Zeit

droht, in der die Kassen hohe Ausgabenrisiken haben.“

Darlehen für die GKV sind „fiskalpolitischer Zynismus“

Im Entwurf des GKV-FinStG sind Finanzierungsmaßnahmen vorgesehen, mit denen

laut IGES ein Finanzierungsbedarf von 13,4 Milliarden Euro im kommenden Jahr

gedeckt wäre. Die verbleibende Finanzierungslücke soll durch eine

Beitragssatzanhebung gedeckt werden. Diese würde sich auf 0,4

Beitragssatzpunkte belaufen. Dies wäre bereits mehr als von

Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach in seiner Pressekonferenz

zur Vorstellung der Eckpunkte des Gesetzentwurfes mit 0,3 Prozentpunkten

angekündigt. Laut IGES-Analyse wächst der Finanzierungsbedarf in den folgenden

Jahren jedoch weiter deutlich an. Die vorgesehenen Finanzierungsmaßnahmen

decken diesen Finanzierungsbedarf nur zu einem kleinen Teil: etwa 2,7

Milliarden Euro im Jahr 2024 und etwa 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2025. Der

größere Teil des Finanzbedarfs bleibt ungedeckt. Diese Lücken können nicht

erneut größtenteils die Beitragszahler schließen, da die Beitragssteigerungen

in den Sozialsystemen – Krankenkassenbeiträge, Pflege und

Arbeitslosenversicherung zusammengenommen – bereits im kommenden Jahr an einen

Prozentpunkt heranreichen.

„Minister Lauterbach hat strukturelle Reformbedarfe in der GKV festgestellt,

reagiert darauf aber zum überwiegenden Teil mit Einmalmaßnahmen,“ sagte Storm.

„Die Rücklagen der Krankenkassen und die Liquiditätsreserve im Gesundheitsfonds

kann man nur einmal ausgeben.“ Völlig unverständlich sei schließlich, dass die

Finanzlücke teilweise mit Darlehen geschlossen werden soll. „Da das Darlehen

bis spätestens 2026 zurückgezahlt werden muss, werden hier die Probleme in die

Zukunft verschoben“, sagte Storm. „Finanzlücken im Sozialsystem mit Darlehen

schließen zu wollen, ist fiskalpolitischer Zynismus.“

Alternativen für eine nachhaltige Stabilisierung

Als Alternativen, die eine strukturelle Wirkung entfalten und die GKV-Finanzen

langfristig stabilisieren würden, nannte Storm kostendeckende Beiträge für

ALG-II-Beziehende, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sowie eine Senkung der

Mehrwertsteuer auf Arzneimittel, die schon der GKV-Spitzenverband vorgeschlagen

hatte. „Bei beiden Maßnahmen handelt es sich um strukturelle Reformen, die eine

mittel- bis langfristige Wirkung haben“, sagte Storm. Darüber hinaus hatten in

jüngster Zeit führende Vertreter der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die

Grünen die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze bei zeitgleicher Anhebung der

Versicherungspflichtgrenze ins Gespräch gebracht. Vorgeschlagen wurde eine

Anhebung auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung

Erhebliche Risiken eines Gasembargos

Das IGES Institut hat für seine Berechnungen zwei Szenarien zugrunde gelegt: In

einem Basisszenario der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, das sich an

aktuellen Einschätzungen der Bundesregierung und führender

Wirtschaftsforschungsinstitute orientiert, könnte der Finanzbedarf bis zum Jahr

2025 auf 30,2 Milliarden Euro steigen. Im Risikoszenario einer Rezession könnte

die Finanzlücke bis 2025 sogar 35,6 Milliarden Euro betragen. Dieses Szenario

geht von einem umfassenden Lieferstopp für russisches Erdgas und Erdöl aus. Die

Folge wäre eine Rezession in Deutschland im Jahr 2023 mit einem Rückgang des

Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,2 Prozent gegenüber einem Plus von 2,5 Prozent

im Basisszenario. Durch das abgeschwächte Wachstum und der damit verbundenen

Wirkung auf den Arbeitsmarkt würde der Finanzierungsbedarf der GKV im Jahr 2023

und den Folgejahren um jeweils rund fünf Milliarden Euro höher ausfallen.

„Fortgesetzte hohe Ausgabenzuwächse und eine gebremste wirtschaftliche Erholung

lassen die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben der GKV weiter aufgehen“,

bilanziert Dr. Martin Albrecht, Geschäftsführer und Bereichsleiter

Gesundheitspolitik am IGES Institut. Das gelte schon für das

IGES-Basisszenario, aber noch mehr für das Risikoszenario eines

Gaslieferstopps. „Umso mehr sind strukturelle Maßnahmen gefragt, die das

GKV-Finanzsystem dauerhaft stabilisieren“, so Albrecht.

Quelle: DAK, 12.07.2022