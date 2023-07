Hamburgische Krankenhausgesellschaft zur Auswirkungsanalyse der Krankenhausreform

Hamburgische Krankenhausgesellschaft sieht erheblichen Nachbesserungsbedarf bei der Krankenhausreform (Hamburgische Krankenhausgesellschaft).

Hamburg, 13. Februar 2023 – Am 6. Dezember 2023 hat Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach die Eckpunkte der geplanten Krankenhausreform der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Reformvorschläge wurden von einer wissenschaftlich besetzten Regierungskommission im Auftrag des Bundesministeriums

für Gesundheit erarbeitet. Experten aus der Praxis wurden in die Konzeptentwicklung nicht eingebunden. Der Reformvorschlag sieht eine Einteilung der Krankenhäuser in ein Stufenkonzept (Level) sowie neu zu

entwickelnde Leistungsgruppen vor. Ziel ist es, die knappen personellen

Ressourcen besser zu verteilen und spezialisierte Medizin noch stärker zu

zentralisieren. Außerdem soll eine Vorhaltefinanzierung eingeführt werden. Der

theoriegeleitete Vorschlag der Regierungskommission lässt offen, was eine

Umsetzung für die Krankenhausversorgung in der Praxis konkret bedeuten würde,

da weder die Regierungskommission noch das Bundesministerium für Gesundheit

eine Auswirkungsanalyse der Reformvorschläge vorgelegt haben.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat daher eine datengestützte

Auswirkungsanalyse bei dem von Prof. Boris Augurzky geleiteten Institute für

Health Care Business und der Firma Vebeto in Auftrag gegeben. Prof. Augurzky

ist selbst Mitglied der Regierungskommission. Die Ergebnisse liegen nun vor.

Die Analyse zeigt ein mögliches Szenario einer Umsetzung der

Reformempfehlungen. Zu verschiedenen Parametern mussten aufgrund fehlender

Definitionen im Konzept Annahmen getroffen werden. Danach würde ein gutes

Viertel der Hamburger Krankenhäuser die beiden höchsten Level II und III

erreichen, ein weiteres Viertel wäre dem Level In zuzuordnen. Für knapp die

Hälfte der Hamburger Krankenhäuser, die teilweise als Fachkliniken

hochspezialisierte Medizin erbringen, ist die Perspektive unklar. Für Hamburg

lassen die aggregierten Ergebnisse daher bereits erheblichen

Nachbesserungsbedarf erkennen.

Joachim Gemmel, 1. Vorsitzender der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft: „Die

Auswirkungsanalyse zeigt deutlich, dass komplett an der Praxis vorbei gedacht

wurde und noch dringend nachgearbeitet werden muss. Bundesweite Vorgaben auf

alle Krankenhäuser gleichermaßen anzuwenden, würde gewachsene Strukturen

zerstören und viele Krankenhäuser in Gefahr bringen, die für die Versorgung

notwendig sind und gute Qualität erbringen.“

Die Reformkommission schlägt eine Verknüpfung von Leveln mit Leistungsgruppen

vor, so dass bestimmte Leistungen zukünftig nur noch in Krankenhäusern

definierter Level erbracht werden dürften. In Hamburg kommt die

Krankenhausplanung bislang ohne Versorgungsstufen/ Level oder Leistungsgruppen

aus. Geplant wird in Anlehnung an die ärztliche Weiterbildung nach Fach- und

Teilgebieten. Daher überzeugt dieser komplexe Vorschlag der

Regierungskommission die Hamburger Krankenhäuser nicht.

Gemmel weiter: „Die Einstufung in Level benötigen wir in Hamburg nicht. Eine

zusätzliche Verknüpfung von Versorgungsstufen/ Level mit Leistungsgruppen

lehnen wir ab, da hierdurch keine bessere Qualität, wohl aber Versorgungslücken

zu erwarten sind und sinnvolle Strukturen zerstört werden. Die zukünftigen

Leistungsgruppen müssen den einzelnen Krankenhäusern unabhängig von Stufen oder

Leveln vom Land nach den regionalen Erfordernissen planerisch zugewiesen

werden.“

Die Leistungsgruppen, wie sie derzeit erstmals in Nordrhein-Westfalen

eingeführt werden, haben ihren Praxistest noch nicht bestanden. Daher muss

dieses Planungsinstrument erst noch mit der notwendigen Erprobungsphase bis zur

Reife entwickelt werden.

Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft unterstützt das Konzept der Deutschen

Krankenhausgesellschaft, das sich für eine gestufte Versorgung ausspricht, die

an dem bereits eingeführten Konzept der Notfallstufen anknüpft und die

Forderung nach einer soliden Finanzierung der anstehenden Reform.

Verschiedene Vorgaben der Reformempfehlung lösen in Hamburg als Metropole

besondere Probleme aus. So ist die Versorgung in Hamburg bereits

hochspezialisiert, das Einzugsgebiet der Hamburger Krankenhäuser reicht weit

über die Stadtgrenzen hinaus. 34 % der Krankenhauspatienten und -patientinnen

kommen aus dem Umland und von weiter her. Dies muss in einer Krankenhausreform

entsprechend berücksichtigt werden, um die Versorgung nicht zu gefährden. Die

Krankenhausreform zielt jedoch in vielen Punkten eher auf die Situation in

ländlichen Regionen ab.

Würden die Vorschläge zur Krankenhausreform so in Kraft treten, wie sie heute

auf dem Tisch liegen, käme es zu erheblichen Veränderungen in der

Krankenhauslandschaft. Beispielsweise dürfte Geburtshilfe nur noch an

Krankenhäusern der höchsten beiden Level durchgeführt werden, sofern diese

Krankenhäuser zusätzlich über eine Stroke Unit verfügen. Vier von elf

Krankenhäusern, die heute Geburtshilfe auf hohem Niveau betreiben, dürften

diesen Leistungsbereich in Hamburg künftig nicht mehr anbieten. Jede fünfte

Frau müsste sich eine neue Geburtsklinik suchen. Ähnliche Effekte würden sich

in der neurologischen Versorgung (24 % der Patientinnen und Patienten), der

interventionellen Kardiologie (30 % der Patientinnen und Patienten) und der

Urologie (23 % der Patientinnen und Patienten) ergeben.

„Die Krankenhausreform kann nur unter Einbindung der Experten aus der Praxis

erfolgreich werden“, so Gemmel weiter „in Hamburg sind die Voraussetzungen gut,

um unsere Expertise in den Reformprozess einzubringen. Wir arbeiten mit der

Sozialbehörde gut zusammen und tauschen uns regelmäßig aus. Unter diesen

Bedingungen können notwendige Änderungen konkretisiert und mit der Praxis

diskutiert werden. Wir bieten dem Senat gern an, bei der Erarbeitung

notwendiger Änderungen zu unterstützen, damit die Reform im Ergebnis noch eine

gute für Hamburg werden kann.“

Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft veröffentlichte vor wenigen Tagen ihre

Forderungen 2023 (Anlage), die beschreiben, wie eine Krankenhausreform

erfolgreich werden kann.

Quelle: Hamburgische Krankenhausgesellschaft, 13.02.2023