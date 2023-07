Hessen baut Spitzenposition bei der Investitionsförderung der Krankenhäuser weiter aus

Investitionsförderung der Krankenhäuser: Hessens Gesundheitsminister weist auf die Spitzenplatzierungen Hessens im Ländervergleich hin (Medieninformation).

Anlässlich der aktualisierten Bestandsaufnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) zur Krankenhausplanung und Investitionsfinanzierung in den Bundesländern hat Gesundheitsminister Kai Klose auf die Spitzenplatzierungen Hessens im Ländervergleich hingewiesen: „Unsere klare Prioritätensetzung

und unsere enormen Anstrengungen bei der Investitionsförderung für die Krankenhäuser spiegeln sich erneut in den Auswertungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft wider. Bei einzelnen

Betrachtungen zur Investitionsförderung liegt Hessen nun auf Platz eins aller

Länder“, freut sich der Minister. Dabei berücksichtige die aktuelle

Bestandsaufnahme der DKG noch nicht die 300 Millionen Euro für die

Pauschalförderung im Jahr 2022 sowie die mit dem Doppelhaushalt beschlossenen

weiteren massiven Erhöhungen auf 380 Millionen Euro im laufenden Jahr und auf

390 Millionen Euro in 2024, so Klose: „Seit Beginn meiner Amtszeit hat Hessen

die Krankenhausinvestitionen beinahe verdoppelt. Damit festigen wir unsere

bundesweite Spitzenposition bei der Krankenhausförderung weiter.“

Hintergrund

Die jährlich veröffentlichte Bestandsaufnahme der DKG gibt einen umfassenden

Überblick über den derzeitigen Stand der Krankenhausplanung und der

Investitionsfinanzierung in den Bundesländern. Neben den Rechtsgrundlagen der

Krankenhausplanung und den zu Grunde liegenden Verfahren und Methoden in den

einzelnen Bundesländern werden auch die unterschiedlichen Entwicklungen der

Investitionsförderung in den Bundesländern seit Anfang der 1990er Jahre bis zum

Jahr 2021 dargestellt.

Bei den Auswertungen der DKG zur Investitionsförderung werden die gemäß den

Haushaltsansätzen der Länder bereitgestellten Investitionsfördermittel auf

Landesebene in Relation zu bestimmten Bezugsgrößen gesetzt, z.B. zur Anzahl der

Betten und der Behandlungsfälle oder zu den Krankenhauskosten (Krankenhaus

Investitionsquote). Bei den Fördermitteln je Krankenhausbett liegt Hessen auf

Platz drei, knapp hinter Bayern und Hamburg und bei den Fördermitteln je Fall

sowie der Krankenhaus-Investitionsquote nunmehr jeweils auf Platz eins. „Diese

objektive Analyse widerlegt alle Behauptungen der Opposition der letzten

Jahre“, stellt Klose fest.

Quelle: Medieninformation, 22.02.2023