Ministerpräsidentenkonferenz ohne Ergebnis zur Klinik-Entlastung: Krankenhäuser vor dem absoluten Kollaps (Hessische Krankenhausgesellschaft).

Am gestrigen Mittwoch, den 4. Oktober 2022, tagten die 16 Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Scholz über den künftigen Kurs in der Energiekrise. Angesichts der Kostenexplosionen und der zu erwartenden weitereichenden Auswirkungen, standen mögliche Entlastungen für Privathaushalte und

Unternehmen auf der Agenda. Nicht adressiert wurden etwaige Unterstützungskonzepte für Krankenhäuser.

Seit Wochen fordern Kliniken in Hessen und bundesweit einen Rettungsschirm, der

die steigenden Kosten durch Energiekrise und Inflation abfedert. Gesundheitsminister

Karl Lauterbach hatte bereits schnelle und unbürokratische Hilfen in Aussicht

gestellt. Krankenhäuser erwarten nun eine Konkretisierung.

„Die Krankenhäuser brauchen jetzt die Unterstützung. Ohne finanziellen Beistand

werden viele Häuser unweigerlich in die Insolvenz rutschen“, so Geschäftsführender

Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft e.V. (HKG) Prof. Dr. Steffen

Gramminger.

„Wir fordern im Namen der Gesundheitsversorger die politischen Entscheidungsträger

zum sofortigen Handeln auf. Den Kliniken geht die Luft aus, sie können nicht mehr

länger auf eine Lösung der Regierung warten. Es sind klare Maßnahmen nötig, damit

die Krankenhäuser sich im bevorstehenden Winter auf die Versorgung der Patientinnen

und Patienten konzentrieren können“, so Gramminger weiter.

Die finanzielle Lage der Krankenhäuser ist seit Jahren angespannt. Umsatzeinbrüche

durch die Pandemie, Preisanstiege für Personal und Material sowie Abrechnungsschwierigkeiten

stellen Kliniken vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen. Dokumentations- und

Bürokratiefluten kosten in Zeiten des Fachkräftemangels zusätzlich wertvolle Ressourcen.

Die Energie- und Inflationskosten bringen aktuell für über

60 Prozent der Häuser bundesweit das Fass zum Überlaufen. Aus diesem Grund rief

die Deutsche Krankenhausgesellschaft unter Unterstützung der Landesverbände zur

Petition „Alarmstufe ROT – Krankenhäuser in Gefahr“ auf und sammelte bislang über

64.000 Unterschriften.

Quelle: Hessische Krankenhausgesellschaft, 05.10.2022