Krankenhausreform darf die Qualität der Weiterbildung nicht gefährden

Qualität der Facharzt-Weiterbildung: Zukunftsfähige Finanzierung sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich gefordert (Bundesärztekammer).

Level-1i stellen keine Krankenhäuser im klassischen Sinn dar. Bei ihnen sollen gemäß der integrierten Versorgung vor allem die ambulante Behandlung mit Allgemeinmedizin und Pflege im Vordergrund stehen. An der Notfallversorgung sollen diese Häuser nicht teilnehmen.

Das hätte zur Folge, dass junge Ärztinnen und Ärzte weder die Notfallversorgung noch spezialisierte Medizin kennenlernen. Die Facharztweiterbildung sieht

allerdings aus gutem Grund vor, dass bestimmte Kompetenzen in den einzelnen

Bereichen ausgeführt werden. Nur so können die Krankenhäuser ihren

Weiterbildungsauftrag erfüllen. Dass sich der Bund mit diesen Fragen

beschäftigt, zeigt einmal mehr, wie sehr die Krankenhausreform an der Realität

vorbei geht. Die Fragen der ärztlichen Weiterbildung fallen ausschließlich in

die Hand der Länder und werden von den Ärztekammern als Träger der

berufsständischen Selbstverwaltung der Ärzte gestaltet. Wenn sich der Bund

jetzt mit seinen Vorstellungen in die ärztliche Weiterbildung einmischt, stellt

das nichts anderes als einen massiven Eingriff in die ärztliche

Selbstverwaltung dar.

Die für die Krankenhausreform Verantwortlichen sollten sich vielmehr darüber

Gedanken machen und Lösungen finden, wie die Weiterbildung im stationären und

ambulanten Sektor künftig extra vergütet wird und nicht an den wirtschaftlichen

Ertrag des Krankenhauses gebunden ist. Wir erleben immer wieder, dass die

Qualität der Weiterbildung durch den finanziellen Druck leidet. Wir brauchen

eine zukunftsfähige Finanzierung für die Weiterbildung sowohl im ambulanten als

auch im stationären Bereich.

Quelle: Bundesärztekammer, 29.06.2023