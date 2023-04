Krankenhausreform: Planungshoheit der Länder muss gewahrt werden

Die Krankenhaus-Versorgungsstrukturen haben sich regional sehr unterschiedlich entwickelt (KKVD).

Heute haben die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ein Rechtsgutachten zur Krankenhausreform vorgestellt. Es kommt zu dem Ergebnis, dass die Vorschläge der Regierungskommission des Bundes in ihrer gegenwärtigen Form nicht verfassungsgemäß umsetzbar sind.

Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) begrüßt diese Klarstellung und unterstreicht, dass die Hoheit der Länder für die

Krankenhausplanung bei den anstehenden Reformen nicht nur aus juristischen,

sondern auch aus versorgungspraktischen Gründen gewahrt bleiben muss. In einem

Eckpunktepapier legt der kkvd zudem seine Anforderungen an die

Krankenhausreform vor.

Versorgungsstrukturen regional sehr unterschiedlich

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: „Die Hoheit der Bundesländer

für die Krankenhausplanung muss auch bei der anstehenden Klinikreform gewahrt

werden. Das hat nicht nur juristische, sondern auch versorgungspraktische

Gründe. Die Versorgungsstrukturen haben sich regional sehr unterschiedlich

entwickelt. So sichern vielerorts nicht Großkliniken, sondern Klinikverbünde

und -netzwerke zuverlässig und auf hohem Qualitätsniveau die Versorgung der

Bevölkerung. Zudem ist der Versorgungsbedarf aufgrund der demografischen

Entwicklung von Region zu Region unterschiedlich.

[...]

Quelle: KKVD, 20.04.2023