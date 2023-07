Asklepios zur geplanten Krankenhausreform: Keine Lösungen, mehr Bürokratie

Krankenhausreform zerschlägt kleinere Krankenhäuser und die Versorgung im ländlichen Raum in Niedersachsen (Asklepios).

Aktuelle Analyse: Auch in Niedersachsen sind durch die aktuelle Krankenhausreform Kliniken von Schließung bedroht Reihenweise Klinikpleiten durch Lauterbachs Entökonomisierung. Mehr Bürokratie statt Lösungen gegen Unterfinanzierung und Fachkräftemangel.

Die Umsetzung der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplanten Krankenhausreform in ihrer jetzigen Form bedroht zahlreiche Kliniken in ihrer

Existenz und gefährdet massiv die Gesundheitsversorgung in Niedersachsen. Dies

zeigt eine aktuelle Auswirkungsanalyse, die von der Deutschen

Krankenhausgesellschaft (DKG) vorgestellt wurde. Deren Analyse deckt sich mit

der aktuellen Auswirkungsanalyse des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken

(BDPK) und Schätzungen des Klinikkonzerns Asklepios. Statt Lösungen für die

drängenden Probleme wie die Unterfinanzierung und den Fachkräftemangel zu

bieten, wird kleinen Kliniken der wirtschaftliche Boden unter den Füßen

weggezogen und die Bürokratie ausgebaut. Asklepios fordert deshalb eine erneute

kritische Auseinandersetzung mit den Reformvorschlägen. Zudem darf der Dialog

darüber die Vertreter:innen der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen

nicht ausschließen.

Adelheid May, Asklepios Regionalgeschäftsführerin Region Harz in Niedersachsen,

kritisiert überdies die politischen unzumutbaren Rahmenbedingungen für Kliniken

und warnt: „Es fehlen Lösungsansätze für den Personalmangel und die notwendigen

Investitionsmittel für die Gesundheitsreform. Fakt ist: Angesichts der

historisch hohen Inflation droht weiterhin eine wirtschaftliche Notlage vieler

Kliniken in Deutschland. Steigende Preise für Energie und Medizinprodukte

verschärfen die durch die CoronaPandemie verursachten erheblichen

Vorbelastungen. Das deutsche Gesundheitssystem leidet an akutem

Fachkräftemangel, die Pflege ist besonders betroffen, hier muss die Politik

schnell durch Ausgleichsmaßnahmen handeln. Dazu gehören, die Bürokratie

abzubauen und echte Entlastungen.“ Adelheid May weiter: „Trotz

Investitionsverpflichtung der Bundesländer müssen Krankenhäuser vieles selbst

finanzieren. Eigentlich müssten neue medizinische Geräte von den Bundesländern

komplett finanziert werden. Doch da die meisten Bundesländer dieser

Verpflichtung nur teilweise nachkommen, müssen viele Kliniken Gewinne

erwirtschaften, um die Lücke zwischen dem notwendigen Investitionsbedarf und

der von den Ländern tatsächlich getragenen Finanzierung zu füllen.

Einer Studie der Deutschen Krankenhausgesellschaft zufolge betrug der

ermittelte Investitionsbedarf der Kliniken 2020 mehr als sechs Milliarden Euro.

Dem entgegen stehen nur rund drei Milliarden Euro, die die Länder für

Klinik-Investitionen getragen haben. Inflationsbereinigt hat sich die

Fördersumme seit 1991 beinahe halbiert.“

Die drohende Entwicklung wird durch die Reformpläne von Lauterbach weiter

verschärft, der Grund: Der aktuelle Entwurf der Reform teilt Krankenhäuser über

das gesamte Bundesgebiet hinweg in drei verschiedene Versorgungsstufen ein.

Entscheidend sind dabei nicht regionale Begebenheiten, sondern einzig das im

Krankenhaus existierende Leistungsangebot. Diese Einteilung hat dramatische

Folgen für das Versorgungsangebot in Deutschland. Beispiel Geburtshilfe: 2020

gab es noch 593 Standorte mit einer Geburtshilfe, nachdem deren Zahl in den

vergangenen Jahren bereits deutlich abgenommen hatte. Der Reformkommission

zufolge soll dieses Angebot künftig aber nur noch an Standorten mit Level 2

oder 3 betrieben werden. Da die Mehrheit der bisherigen Standorte allerdings in

Level 1 eingestuft würde, müssten diese ihre Stationen aufgeben. Die

DKG-Auswirkungsanalyse zeigt: Damit verblieben in Deutschland nur noch 227

Standorte – 52 Prozent aller Patientinnen in der Geburtshilfe müssten sich

einen neuen Versorger suchen.

Die Auswirkungen der DKG-Analyse zufolge konkret für die Region:

Der DKG-Analyse zufolge fallen in Niedersachsen 112 Krankenhäuser in Stufe 1

(nur mit Grund- und Notfallversorgung), 13 Krankenhäuser in Stufe 2 (Regel- und

Schwerpunktversorgung) und 10 Krankenhäuser in Stufe 3 (Maximalversorgung). Die

Auswirkungen in den einzelnen Fachrichtungen der Kliniken in Niedersachsen sind

demnach bei der angestrebten Reform gravierend:



Geburtshilfe: Der DKG-Analyse zufolge gibt es (Stand Jahr 20220) 63 Standorte

in Niedersachsen, die relevante Versorger in der Geburtshilfe sind – nach

Einschränkung auf Häuser mit Versorgungsstufe Level 2 oder 3 wären es nur noch

23 Standorte. Folge: 53 Prozent der Patient:innen müssten sich einen neuen

Versorger suchen, wenn die Versorgungsangebote an Häusern außer Level 2 und 3

wegfielen.

Bei der Allgemeinen oder Komplexen Neurologie, bei der es der DKG-Analyse

zufolge (Stand 2020) 28 Standorte in Niedersachsen gibt, wären es nach

Einschränkung auf Häuser mit Versorgungstufe Level 2 oder 3 nur 19 Standorte –

hier müssten sich demnach 31 Prozent der Patient:innen entsprechend einen

anderen Versorger suchen, wenn die Versorgungsangebote an Häusern außer Level 2

und 3 wegfielen.

Bei der interventionellen Kardiologie sehe es demnach nicht besser aus in

Niedersachsen: Von den (ebenfalls Stand 2020) 59 Standorten in Niedersachsen,

die diese Leistungen dort anbieten, wären nach Einschränkung auf Level 2 oder

3, lediglich 21 Standorte übrig – hier müssten 58 Prozent der Patient:innen an

andere Standorte ausweichen.



Allgemein gilt: Durch diese reformbedingte Aufteilung haben kleinere Kliniken

im ländlichen Raum das Nachsehen: Stufe-1-Häuser werden in einen Wettlauf um

die Einordnung in eine höhere Versorgungsstufe gedrängt, wobei sie sich die

Investitionen dafür nicht leisten können. Das generelle Problem der

Unterfinanzierung des deutschen Gesundheitssystems wird in der Reform nicht

angegangen. Vielmehr werden die ohnehin knappen Mittel nicht aufgestockt,

sondern zu Gunsten der großen Häuser und Unikliniken anders verteilt. Die

Einteilung hat somit weitreichende Konsequenzen: Kleinere Kliniken, die in

Stufe 1 für die Grundversorgung eingeteilt werden, geraten wirtschaftlich in

Schieflage.

Regionalgeschäftsführerin May: „In Niedersachsen stehen wir auch noch vor einem

weiteren Problem: Zu den ohnehin durch die Reform ins Abseits geschobenen

Kliniken addieren sich gemäß den Reformvorschlägen noch die Fachkliniken hinzu.

Der Reform zufolge sollen Fachkliniken künftig in Stufe 2

(Schwerpunktversorgung) und Stufe 3 (Maximalversorger) integriert werden und in

ihrer bisherigen Form nicht mehr existieren. Eine bauliche und inhaltliche

Integration der Häuser wäre äußerst aufwendig und komplex und würde erneute

Investitionen erfordern. Zu diesen reichen die aktuellen finanziellen

Ressourcen der Krankenhäuser jedoch nicht aus.“

Auch das schon lange währende Problem des Fachkräftemangels wird in der Reform

nicht angegangen. Die Facharztausbildung wird durch die unkontrollierte

Konsolidierung an Kliniken sogar erschwert bzw. immer unattraktiver, wovon vor

allem ländliche Regionen betroffen wären. Zudem müsste das Pflegepersonal

geschlossener Kliniken oft einen erheblich weiteren Arbeitsweg in Kauf nehmen,

um zur nächsten noch existierenden Klinik zu kommen. Dadurch würde das

Berufsbild unzweifelhaft noch weiter an Attraktivität einbüßen – ein Umstand,

der angesichts des gravierenden Fachkräftemangels nicht ignoriert werden darf.

Weit über den Pflegesektor hinaus erfüllen Krankenhäuser als große, regionale

Arbeitgeber eine zentrale Rolle im Wirtschafts- und Sozialgefüge vieler

Landkreise. Nicht selten sind die Kliniken an ihren Standorten die größten

Arbeitgeber. Eine Schließung der Kliniken hätte entsprechende irreversible

Folgen weit über den Gesundheitssektor hinaus.

Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender der Asklepios Kliniken Gruppe: „Es ist

unumstritten, dass das deutsche Gesundheitssystem eine Reform nötig hat. Doch

Minister Lauterbach scheut eine offene Diskussion über Klinikschließungen,

stattdessen entzieht er vielen Häusern die wirtschaftliche Grundlage und jagt

sie so in einen brutalen, darwinistischen Verdrängungswettbewerb. Ich sehe die

Gefahr, dass Probleme wie die chronische Unterfinanzierung der

Krankenhauslandschaft, der Fachkräftemangel und die Bürokratisierung sogar noch

verschärft werden. Als Klinikgruppe, die in 14 Bundesländern tätig ist, haben

wir einen guten Überblick über die Lage in Deutschland. Gleichzeitig kennen wir

auf Grund unserer dezentralen Struktur die örtlichen Bedürfnisse unserer

Patient:innen und Mitarbeiter:innen. Asklepios bringt dieses Wissen gerne im

Diskurs ein, damit die Reform zweckdienlich und praxistauglich wird. Bislang

sind Vertreter:innen von Fachverbänden, Krankenhäusern und

Gesundheitseinrichtungen in der Reformkommission jedoch nicht vertreten. Das

ist nicht weiter akzeptabel.“

Quelle: Asklepios, 15.02.2023