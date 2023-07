Länder kommen erneut ihrer Pflicht zur Krankenhaus-Finanzierung nicht nach

Ausbleibende Investitionskostenfinanzierung ist ein wesentlicher Grund für den kalten Strukturwandel (DKG).

Die Bundesländer sind auch im zweiten Pandemiejahr 2021 nicht ihrer Pflicht zur auskömmlichen Investitionskostenfinanzierung der Krankenhäuser nachgekommen. Das ergibt die von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) erhobene jährliche „Bestandsaufnahme zur Krankenhausplanung und

Investitionsfinanzierung in den Bundesländern“. Dem ermittelten Investitionsbedarf von rund 6,7 Milliarden Euro standen demnach nur rund 3,3 Milliarden tatsächlich geleistete

Zahlungen gegenüber. Im Vorjahr lag das Verhältnis bei rund 6,1 zu 3,2

Milliarden.

Das seit drei Jahrzehnten anhaltende Problem der massiven Unterfinanzierung der

Kliniken setzt sich damit fort. Die Bundesländer sind gesetzlich dazu

verpflichtet, die Kosten für Investitionen der Krankenhäuser in tatsächlicher

Höhe zu tragen. Dazu gehören zum Beispiel Investitionen in Gebäude,

Medizintechnik, Digitalisierung und Klimaschutz. „Gerade Digitalisierung und

klimagerechter Umbau stellen die Krankenhäuser in den kommenden Jahren vor

große finanzielle Herausforderungen. Die ausbleibende

Investitionskostenfinanzierung zeigt sich schon jetzt in veralteten

Heizungsanlagen oder mangelhaftem Hitzeschutz. Die Politik muss hier dringend

umdenken, vor allem, wenn sie es mit Digitalisierung und Klimaschutz

ernstmeint“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß.

Für das von starker Inflation geprägte Jahr 2022 erwartet die DKG-Untersuchung

einen deutlich gesteigerten Investitionsbedarf von 8,13 Milliarden Euro. „Die

Politik muss Wort halten, dass kein Krankenhaus aus wirtschaftlichen Gründen

schließen wird, wie es Minister Lauterbach im Oktober versprochen hat.

Ausbleibende Investitionskostenfinanzierung ist ein wesentlicher Grund für den

kalten Strukturwandel mit seinen zahlreichen wirtschaftlich bedingten

Klinikschließungen. Wir müssen zu einer kontrollierten Krankenhausplanung

zurückkehren“, so Gaß.

Die Bestandsaufnahme ist als Anlage beigefügt.

Quelle: DKG, 15.02.2023