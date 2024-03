Land NRW unterstützt St. Elisabeth-Hospital Beckum mit rund 11,4 Millionen Euro

NRW-Fördermittel ermöglichen eine neue geriatrische Pflegestation im St. Elisabeth-Hospital Beckum und helfen der Klinik so, die Versorgung der älteren Patienten weiter zu verbessern (Medienaussendung).

Förderung ermöglicht Errichtung geriatrischer Pflegestation und stärkt dadurch die regionale Versorgung von Menschen im höheren Lebensalter im Kreis Warendorf. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat im Rahmen des Investitionsprogramms Krankenhaus-Einzelförderung am Montag, 25. April 2022, in den

Räumlichkeiten der Bezirksregierung Münster einen Förderbescheid über rund 11,4 Millionen Euro an das St. Elisabeth-Hospital Beckum übergeben.

Die Förderung ermöglicht es, dass das jetzige Bettenhaus II einen An- und einen

Neubau erhält. Es wird eine geriatrische Pflegestation mit Ein- und

Zwei-Bett-Zimmern entstehen. Zudem wird durch den Bau eine direkte Verbindung

der Gebäude hergestellt, womit zugleich mehr Platz zur Verfügung steht.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt: „Ich freue mich sehr, dass wir

mit der Förderung eine neue geriatrische Pflegestation im St.

Elisabeth-Hospital Beckum ermöglichen und die Klinik so die Versorgung der

älteren Patientinnen und Patienten weiter verbessern kann. Betagte und

hochbetagte Menschen sollen im Kreis Warendorf die bestmögliche Versorgung

erhalten. Die Landesregierung unterstützt mit der Förderung dabei gerne.“

„Ich möchte mich ganz herzlich im Namen des Direktoriums und aller

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Krankenhauses bei Herrn Minister

Laumann bedanken. Mit dieser Einzelförderung wird sich unser Krankenhaus

zukunftsfähig aufstellen und seinen Beitrag für die Versorgung von Seniorinnen

und Senioren im Kreis Warendorf sicherstellen“, so die Kaufmännische Direktorin

des Hospitals, Vanessa Richwien.



Hintergrund

Mit dem Investitionsprogramm Krankenhaus-Einzelförderung der Landesregierung

wird die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen weiter verbessert. Ziel

ist es, auch zukünftig eine qualitativ hochwertige und patientengerechte

Versorgung für die Menschen sicherzustellen. Für das Jahr 2022 wurde der

Förderschwerpunkt „Stärkung der patientenorientierten Versorgung im höheren

Lebensalter (Altersmedizin)“ festgelegt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von rund 100

Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden damit 20 Maßnahmen in

20 Krankenhäusern gefördert.

Quelle: Medienaussendung, 25.04.2022