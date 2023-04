MVZ brauchen klare Regeln

Im ländlichen Raum könnten Medizinische Versorgungszentren eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Menschen spielen (GKV-Spitzenverband).

Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) weist Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband, darauf hin, dass Medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit einer nahtlosen Behandlungskette zwischen verschiedenen Fachärzten und Gesundheitsberufen einen wertvollen Beitrag für

die Versorgung leisten. „Denn sie haben das Potential, mit geballter Kompetenz und kooperativer Zusammenarbeit verschiedener Ärztinnen und Ärzte, an einem Ort

und ohne lange Wege, für die Patientinnen und Patienten da zu sein“, so

Stoff-Ahnis.

MVZ sollten bei der Weiterentwicklung bedarfsgerechter Versorgungsstrukturen

eine wichtige Rolle spielen. „Um auf diesem Weg Fehlentwicklungen zu vermeiden,

muss der tatsächliche Versorgungsbedarf entscheidend sein“, Stoff-Ahnis weiter.

„Bei Gründung und Betrieb eines MVZ darf es nicht zu Rosinenpickerei kommen.

Die müssen das leisten, was die Patientinnen und Patienten brauchen und nicht

einfach nur das, was für sie am Lukrativsten ist“, sagt Stefanie Stoff-Ahnis

dem RND.

Insbesondere im ländlichen Raum könnten Medizinische Versorgungszentren eine

wichtige Rolle bei der Versorgung der Menschen spielen. „Dafür muss sich

einiges ändern: MVZs müssen künftig gezielt so ausgestaltet werden, dass sie

dem medizinischen Bedarf der Menschen in der Region gerecht werden“, betont

Stoff-Ahnis im Gespräch mit dem RND.

Quelle: GKV-Spitzenverband, 11.04.2023