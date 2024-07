Neuregelungen im Bereich Gesundheit und Pflege zum 1. Januar 2022 (Bundesgesundheitsministerium).

Zum 1. Januar 2022 werden im Bereich des Bundesgesundheitsministeriums zahlreiche Änderungen wirksam. Hier informieren wir über die wichtigsten Neuerungen: Entlastung für Pflegebedürftige in stationärer Pflege: Um Pflegebedürftige vor Überforderung durch steigende Pflegekosten zu schützen, zahlt die

Pflegeversicherung bei der Versorgung im Pflegeheim einen Zuschlag zu

dem nach Pflegegrad differenzierten Leistungsbetrag. Er steigt mit der Dauer

der Pflege: Im ersten Jahr trägt die Pflegekasse 5 % des pflegebedingten

Eigenanteils, im zweiten Jahr 25 %, im dritten Jahr 45 % und danach 70 %.

In der ambulanten Pflege werden die Sachleistungsbeträge um 5 % erhöht, um den

steigenden Vergütungen Rechnung zu tragen.

Es werden gesetzlich starke Anreize für den Ausbau der Kurzzeitpflege gesetzt.

Um die Pflegebedürftigen nicht zu belasten, wird der Leistungsbetrag der

Pflegeversicherung zur Kurzzeitpflege zudem um 10% angehoben.

Es werden die regionalen Netzwerke gestärkt, indem die Fördersumme um 10

Millionen Euro/Jahr aufgestockt wird.

Erstmals Bundeszuschuss für Pflegeversicherung

Zur Finanzierung der Pflegeversicherung wird ein Bundeszuschuss in Höhe von 1

Milliarde Euro pro Jahr eingeführt.

Der Beitragszuschlag für Kinderlose steigt um 0,1 Prozentpunkte.

(Diese Regelungen sind Bestandteil des „Gesetzes zur Weiterentwicklung der

Gesundheitsversorgung“ – GVWG)

Pandemiebedingter Schutzschirm wird verlängert

Die Regelungen zur Erstattung pandemiebedingter Mehrausgaben und

Mindereinnahmen von zugelassenen Pflegeeinrichtungen und Angeboten zur

Unterstützung im Alltag werden bis Ende März 2022 verlängert.

Der flexiblere Einsatz des Entlastungsbetrages bei Pflegegrad 1 zur

Sicherstellung der Versorgung bleibt befristet erhalten. Gleiches gilt für die

Möglichkeit der Kostenerstattung in Höhe der ambulanten

Pflegesachleistungsbeträge bei Pflegegrad 2 bis 5.

Flexibilisierungen bei Familienpflegezeit und Pflegezeit bleiben befristet

bestehen.

Der Anspruch auf coronabedingtes Pflegeunterstützungsgeld für bis zu 20

Arbeitstage wird bis Ende März 2022 verlängert.

Die Medizinischen Dienste können im Einzelfall bis Ende März 2022

Pflegebegutachtungen ohne persönliche Untersuchung der Versicherten in ihrem

Wohnbereich durchführen.

Ebenfalls bis Ende März 2022 besteht für Pflegegeldempfänger die Möglichkeit,

den Beratungsbesuch telefonisch, digital oder per Videokonferenz abzurufen.

Weiterhin längeres Kinderkrankengeld

Diese pandemiebedingte Sonderregelung für Kinderkrankengeld wird verlängert:

Das Kinderkrankengeld kann auch 2022 je versichertem Kind grundsätzlich für 30

statt 10 Tage (bei Alleinerziehenden 60 statt 20 Tage) in Anspruch genommen

werden.

(Diese Regelungen sind Bestandteil des „Gesetzes zur Änderung des

Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der

Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite“)

E-Rezept startet bundesweit – Weiterentwicklung der ePA

Bundesweit können alle Ärztinnen und Ärzte sowie Apotheken, deren Systeme die

technischen Voraussetzungen erfüllen, das E-Rezept nutzen. Sofern aufgrund

fehlender technischer Voraussetzungen das E-Rezept nicht erstellt werden kann,

erhalten Versicherte zunächst weiterhin das gewohnte Papierrezept.

Die Krankenkassen gewährleisten, dass die Versicherten bzw. deren Vertreter mit

einem geeigneten Endgerät eine Einwilligung gegenüber ihrer Ärztin/ihrem Arzt

oder einem weiteren Berechtigten zum Zugriff auf die elektronische

Patientenakte (ePA) – sowohl auf spezifische Dokumente und Datensätze als auch

auf Gruppen von Dokumenten und Datensätzen der ePA – barrierefrei erteilen

können.

(Diese Regelungen sind Bestandteil des „Gesetzes zum Schutz elektronischer

Patientendaten in der Telematikinfrastruktur“ – PDSG)

Einheitliche Ausbildung für Assistenzberufe im OP und in der Anästhesie

Für die Ausbildung zur Anästhesietechnischen Assistentin und zum

Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) und über die Ausbildung zur

Operationstechnischen Assistentin und zum Operationstechnischen Assistenten

(OTA) gelten erstmals bundesweit einheitliche Regelungen. Damit werden die

Weiterentwicklungen der komplexen Aufgabenstellungen und das breite

Tätigkeitsspektrum dieser Fachberufe aufgegriffen.

(„Gesetz über den Beruf der Anästhesietechnischen Assistentin und des

Anästhesietechnischen Assistenten und über den Beruf der Operationstechnischen

Assistentin und des Operationstechnischen Assistenten“ und „Ausbildungs- und

Prüfungsverordnung über die Ausbildung zur Anästhesietechnischen Assistentin

und zum Anästhesietechnischen Assistenten und über die Ausbildung zur

Operationstechnischen Assistentin und zum Operationstechnischen Assistenten“)

Ergänzender Bundeszuschuss

Der ergänzende Bundeszuschuss an die gesetzliche Krankenversicherung steigt auf

14 Milliarden Euro. Damit kann der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der

GKV 2022 stabil bleiben.

(„Bundeszuschussverordnung 2022“)

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 07.12.2021